Finies les nouveautés, le MCU aurait prévu quatre nouvelles suites de ses films !

Le Marvel Cinematic Universe est en plein chamboulement de son programme, et de nombreux changements sont à prévoir. Les rumeurs de suites pour quatre de ses plus gros films circulent justement… et les fans sont divisés.

Dans l’ensemble, l’année a été plutôt chargée, et surtout tumultueuse les studios Marvel. Leur toute dernière sortie, The Marvels, n’a pas eu l’impact attendu, rendant plus incertains encore les développements des autres franchises adaptant les comics de la maison mère.

Des box-office moyens pour les films et des audiences mitigées sur les séries, les remous créés par Jonathan Majors, l’interprète du futur grand méchant des prochaines phases, le MCU peine à convaincre comme durant son âge d’or. Mais face à ces difficultés, les studios pourraient avoir prévu malgré tout de nouveaux projets : quatre nouvelles suites des plus gros succès seraient apparemment en préparation.

Quatre suites du MCU seraient en développement

Selon Daniel Richtman, Marvel serait prêt à se mettre au travail sur quatre nouvelles suites dans le MCU : Les Éternels 2, Doctor Strange 3, Black Panther 3, et Thor 5.

Bien que ces titres n’aient pas encore été officiellement confirmés par Marvel, les fans ont déjà l’intuition que l’un des quatre pourrait être définitivement prévu.

À la fin de Doctor Strange in the Multiverse of Darkness, Clea (interprétée par Charlize Theron) est introduite dans une scène post-générique, préparant alors le terrain pour Doctor Strange 3 – accompagné de la mention “Doctor Strange reviendra.”

Alors que ces quatre films n’en sont qu’au stade de rumeurs pour le moment, il existe certains éléments sur lesquels les fans de Marvel peuvent compter.

Le réalisateur de Thor : Love and Thunder, Taika Waititi, a officiellement annoncé ne pas revenir pour Thor 5, déclarant auprès de Business Insider : “Je ne saurais dire si c’est exact… Je sais que je ne serai pas impliqué… Je vais me concentrer sur ces autres films pour lesquels je me suis engagé.”

marvel studios/disney

Le casting des Éternels semblait également dans le flou quant à la possibilité d’une suite en 2022, Kumail Nanjiani déclarant à The Playlist à propos des rumeurs : “Je ne pense pas que Patton avait raison. Je pense qu’il y avait un site web canular – un de ceux qui ont une lettre de différence avec le vrai. Ils l’ont tweeté, et ça s’est répandu et je pense que c’est ce que Patton a vu. Honnêtement, je ne sais rien. J’aimerais que Kingo revienne. J’adore jouer ce personnage.”

De son côté, Black Panther 3 semble être un pari plus sûr, Letitia Wright (l’interprète de Shuri) ayant déclaré plus tôt cette année à Variety : “c’est déjà en cours… Ça va prendre du temps, mais je suis vraiment excitée à l’idée que vous voyiez ça.“

Les fans peu convaincus par les suites du MCU

L’année n’a pas été propice aux films et séries du Marvel Cinematic Universe, et le désintérêt des fans se fait vivement ressentir. Forcément, à l’annonce de potentielles suites de longs-métrages du MCU, les internautes n’ont pas manqué de donner leur avis. Et il est franchement divisé, entre les éternels enthousiastes et les sceptiques, qui semblent toujours plus nombreux.

“Les Éternels n’a PAS besoin d’une suite“

“Disney encore une fois avec leur approche “Quantité plutôt que Qualit锓

“Je suis excité pour la plupart de ces suites Marvel, surtout Shang-Chi 2 !“

À ce stade, aucune confirmation officielle n’a été faite pour ces films. Mais cela ne saurait tarder, Marvel ayant bien besoin d’un petit coup de pouce pour redorer son blason et relancer la hype chez les aficionados.