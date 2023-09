Avengers Secret Wars : date, casting, scénario, tout ce qu’on sait !

Date de sortie, casting, premières infos sur l’intrigue… Avengers : Secret Wars en dévoile toujours un peu plus sur ses ambitions, et elles sont grandes.

Plus de quatre années déjà ont passé depuis Endgame, événement majeur du Marvel Cinematic Universe (MCU). À la fois conclusion épique de la saga Infinity War et tremplin pour lancer la phase 5 des films Marvel, le film avait été l’un des plus rentables de tous les temps. Forcément, les studios n’allaient pas en rester là.

Chaque film Avengers a rapporté plus d’un milliard de dollars et fait migrer des hordes de spectateurs dans les salles obscures. Les prochaines phases du MCU ont donc tout intérêt à rester au même niveau, car les attentes des fans sont forcément à la hauteur des succès passés. Si Marvel parvient à recréer le même engouement, le box-office risque bien de trembler de nouveau. Et quoi de mieux que réunir plusieurs super-héros pour rassembler une nouvelle fois la communauté ?

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Avengers : Secret Wars, deuxième des deux films Avengers annoncés, est en développement, et même si la sortie n’est pas pour tout de suite, on a déjà pas mal d’informations : date de sortie, le casting et même des détails de l’intrigue, voici quelques os à se mettre sous la dent en attendant de pouvoir s’asseoir dans les fauteuils et découvrir ce qui se présente déjà comme un futur mastodonte du cinéma.

Aux États-Unis, sa sortie avait d’abord été fixée au 1er mai 2026, mais une série de changements majeurs de leur calendrier cinéma a poussé Marvel à repousser l’événement au 7 mai 2027, soit une année plus tard. En France, la date est maintenant prévue pour le 5 mai 2027, soit deux jours avant la sortie officielle américaine. Cocorico !

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

En revanche, si l’idée d’attendre aussi longtemps dérange votre âme de fan Marvel, pas de souci : avant Secret Wars, un premier Avengers investira les grands écrans, sous le doux nom de The Kang Dynasty (on attend encore son titre officiel en français). Les deux films, qui formeront probablement un duo comme l’avaient fait Infinity Wars et Endgame, font partie des longs-métrages confirmés pour le moment de la phase 6 du MCU. Avec eux, arriveront donc Blade, Deadpool 3, Thunderbolts et Les 4 Fantastiques.

Une bande-annonce pour bientôt ?

Malheureusement, non ! Aucun des deux Avengers n’est encore entré en production, donc pas d’image à prévoir pour le moment, et ça risque de durer encore quelques mois : d’après Variety, le tournage du premier volet devrait commencer “au printemps 2024”. Il va falloir ronger son frein, et se rabattre sur les scènes post-génériques des prochains films qui ne manqueront pas de teaser par-ci par-là des indices sur la prochaine phase du MCU.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Alex Ross/Marvel Comics

Et le casting ?

C’est encore le brouillard sur ce point, les détails officiels concernant la distribution n’ayant pas été partagés, les studios préférant certainement attendre la fin de la grève pour faire ce genre d’annonces. Mais il est possible de lancer les premiers paris. S’agissant d’un film Avengers, on peut fortement s’attendre à retrouver certains des personnages suivants :

Anthony Mackie en Captain America

Sebastian Stan en Soldat de l’Hiver/Loup Blanc

Tom Holland en Spider-Man

Mark Ruffalo en Bruce Banner/Hulk

Chris Hemsworth en Thor

Jeremy Renner en Hawkeye

Don Cheadle en War Machine

Brie Larson en Carol Danvers/Captain Marvel

Paul Rudd en Ant-Man

Benedict Cumberbatch en Doctor Strange

Benedict Wong en Wong

Elizabeth Olsen en Wanda Maximoff

Tom Hiddleston en Loki

Letitia Wright en Shuri/Black Panther

Danai Gurira en Okoye

Samuel L. Jackson en Nick Fury

Evangeline Lilly en Hope Van Dyne/La Guêpe

Tessa Thompson en Valkyrie

Florence Pugh en Yelena Belova

Tatiana Maslany en Jennifer Walters/She-Hulk

Iman Vellani en Kamala Khan/Miss Marvel

Teyonah Parris en Monica Rambeau

Oscar Isaac en Marc Spector/Steven Grant/Jake Lockley/Moon Knight

Hailee Steinfeld en Kate Bishop

Gael García Bernal en Jack Russell/Werewolf by Night

Ryan Reynolds en Wade Wilson/Deadpool

Patrick Stewart en Charles Xavier

Simu Liu en Shang-Chi

Owen Wilson en Mobius

Jonathan Majors en Kang le Conquérant

Il reste néanmoins de gros points d’interrogation. Par exemple, on ne sait toujours pas qui jouera le Docteur Fatalis dans le MCU, mais on peut s’attendre à un acteur connu, puisqu’il est l’un des méchants les plus importants de l’histoire de Marvel.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Du côté espace, si James Gunn a déclaré que Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 signait la fin de “cette équipe des Gardiens“, rien ne dit qu’une autre team ne fasse pas son apparition. Et ce serait aussi sans compter sur la petite phrase de fin de son film, dans la deuxième scène post-générique… Après tout, la galaxie a toujours besoin de ses protecteurs.

Enfin, il y a toujours la possibilité – un peu inquiétante – d’un retour en arrière sur la décision de ne plus faire apparaître Steve Rogers et Tony Stark. La fin de Captain America avait été aussi touchante et douce amère que le sacrifice d’Iron Man avait été héroïque. Mais le multivers prenant toujours plus de place dans le MCU, on ne peut exclure ce genre d’éventualité : n’importe quel acteur qui aurait un jour approché de près ou de loin un costume de super-héros aux couleurs de Marvel, pourrait bien enfiler la cape une nouvelle fois.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

En témoignent d’ailleurs les rumeurs sur l’hypothétique arrivée dans l’écurie MCU d’Andrew Garfield (The Amazing Spider-Man) ou encore un retour de Ian McKellen (Magneto génialement grinçant dans les X-Men de Bryan Singer) :

Scénario d’Avengers Secret Wars : ce qu’on sait pour le moment

Secret Wars, ça ne sort pas de nulle part : apparues au départ dans les comics Marvel, Les Guerres secrètes sont des cross-over parus à plusieurs époques. Parmi plusieurs séries différentes, on peut évidemment compter l’originale sortie entre 1984 et 1985 et qui aura eu droit à sa suite, mais aussi Beyond! de Dwayne McDuffie et Scott Kolins, qui fait écho aux Guerres secrètes.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Plusieurs intrigues différentes ont donc vu le jour, mais pour faire court, une entité cosmique connue sous le nom de Beyonder kidnappe une bonne brassée de héros et vilains pour les balancer dans le Battleworld, une planète créée dans un seul but : les regarder s’entretuer. Visiblement grand fan de batailles royales, le Beyonder sait se montrer clair dans ses instructions : “Je viens de l’au-delà ! Tuez vos ennemis et vos désirs deviendront réalité ! Il n’est de rêve que je ne puisse accomplir” (Marvel Super Heroes Secret Wars #1).

On sait grâce à Deadline que c’est Michael Waldron qui sera au scénario, après avoir été l’un des showrunner de la série Loki ou avoir bossé à l’écriture du film Doctor Strange into the Multiverse of Madness. Il fallait bien un habitué du multivers dans le MCU pour travailler sur ce genre d’intrigue.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

2023 MARVEL

Dans les comics, les super-héros qui participent sont surtout Spider-Man, Captain America, Captain Marvel, Hawkeye, Iron Man, Hulk et She-Hulk, Thor, la Guêpe, les Quatre Fantastiques ou encore les X-Men. Certains font équipe… et d’autres pas ! Mais ils ne sont pas seuls concernés. Que seraient les super-héros sans super-vilains ? On peut noter la présence de nombreux ennemis ravis d’en découdre avec les justiciers en collants, mais deux se détachent particulièrement du lot : Docteur Fatalis, dont l’acteur n’a pas encore été choisi dans le MCU, et Kang le Conquérant, déjà incarné par Jonathan Majors dans Ant-Man et la Guêpe.