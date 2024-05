Agatha All Along : titre officiel, date de sortie, casting…

Après de multiples changements, Marvel Studios s’est enfin décidé sur un titre définitif pour la série centrée sur Agatha Harkness. Voici tout ce que nous savons sur le spin-off de WandaVision.

Agatha Harkness a non seulement engendré des mèmes grâce à sa popularité dans la série WandaVision, mais le personnage va même avoir droit à sa propre série.

Quand nous avons quitté Agatha pour la dernière fois à Westview, New Jersey, elle avait été piégée par la magie du chaos de Wanda Maximoff, alias la Sorcière Rouge (ou Scarlet Witch en VO), désormais décédée.

La série Agatha All Along promet aux fans une plongée plus profonde dans son histoire et celle de la sorcellerie dans le Marvel Cinematic Universe (MCU) lorsqu’elle sortira sur Disney+. Mais quels autres mystères pourraient être révélés ?

Agatha All Along débutera avec deux épisodes, prévus pour le 18 septembre sur Disney+.

En plus de la date de sortie, Marvel Studios a confirmé un nouveau titre : Agatha All Along, un clin d’œil à la chanson à succès découverte dans Wandavision. Dans une précédente interview avec TVLine, Kathryn Hahn, la star de la série, avait laissé entendre qu’Agatha pourrait même avoir plusieurs nouvelles chansons.

Le teaser rend hommage à la myriade de titres précédents de la série. En effet, avant Agatha All Along, la série Marvel avait d’abord été annoncée sous le titre Agatha: House of Harkness, puis Coven of Chaos, et enfin Darkhold Diaries. Plus récemment encore, la série avait même été renommée Agatha: The Lying Witch With Great Wardrobe, avant d’être finalement annoncée sous son nom définitif.

Nous savons aussi que la série comptera neuf épisodes au total. Dans une interview avec Vanity Fair, Patti LuPone, star d’Agatha All Along, a confirmé ce nombre d’épisodes, déclarant que “l’ensemble des neuf scripts” de la série “étaient écrits avant [qu’ils] ne commencent” le tournage.

Casting de Agatha All Along : Qui en fait partie et y a-t-il de nouveaux personnages ?

Kathryn Hahn reprendra son rôle de la sorcière Agatha Harkness. Elle sera également rejointe par Emma Caulfield, membre du casting de WandaVision, qui a joué le double rôle de Sarah Proctor/Dottie Jones, la dirigeante du cadre sociale de Westview.

De plus, en avril 2023, Patti LuPone a révélé des détails majeurs en annonçant qu’elle fera ses débuts dans le MCU en tant que sorcière Lilia Calderu. Lors de son apparition dans un épisode de The View, l’icône de Broadway a parlé de son rôle et a révélé des informations sur ses co-stars.

“C’est un cercle de sorcières, et je joue Lilia Calderu, qui fait apparemment partie du monde Marvel. Je me suis renseignée sur elle, elle est sexy, elle est vraiment sexy, elle a un super corps et de magnifiques cheveux,” a-t-elle expliqué. “Je ne savais pas qu’il y avait des sorcières, je ne savais rien du monde Marvel. Il y a des sorcières dans le monde Marvel. Donc, nous sommes un cercle de sorcières et les sorcières sont : Kathryn Hahn, Aubrey Plaza, et [un] Familier – si quelqu’un connaît Heartstopper – c’est Joe Locke.”

Il avait été précédemment annoncé que Joe Locke, connu pour la série Netflix Heartstopper, avait été casté, avec des rumeurs circulant qu’il pourrait être une version alternative du fils de Wanda, William “Billy” Maximoff/Kaplan, alias Wiccan.

Il en va de même pour Aubrey Plaza, dont l’entrée dans le MCU a été rapportée par Variety en novembre dernier. Plaza, cependant, jouera un personnage original nommé Rio Vidal. Les rumeurs disent que Vidal sera une “sorcière verte” et ancienne partenaire d’Agatha.

Le rôle de Plaza marque sa première participation à un grand projet lié à des comics. L’actrice, connue pour son rôle d’April Ludgate dans Parks and Recreation, est réputée pour son jeu comique impassible. Son casting la réunit également avec Hahn, les deux ayant collaboré dans Parks and Recreation.

La star de Saturday Night Live, Sasheer Zamata, a également rejoint le casting dans le rôle de la sorcière Jennifer Kale.

En plus de ces nouvelles recrues, Deadline avait également confirmé que Debra Jo Rupp, qui jouait Mme Hart dans WandaVision, apparaîtra également dans Agatha All Along.

Y a-t-il des détails sur l’intrigue d’Agatha All Along ?

Non, il n’y a actuellement aucun détail sur l’intrigue de la série Agatha All Along. Sous son titre précédent, Agatha : House of Harkness, Marvel avait annoncé que la série “révèlera plus sur le personnage introduit pour la première fois dans WandaVision de Marvel Studios”.

“Jac Schaefer, qui était scénariste en chef et producteur exécutif de WandaVision, revient pour Agatha : House of Harkness. Assurez-vous de cacher tous les chiens nommés Sparky.”

Il n’y a pas d’autres détails confirmés sur l’intrigue pour l’instant. Dans WandaVision, elle s’est révélée être la source des souffrances de Wanda et la contrôleuse de ses réalités à Westview, attirée par son niveau de pouvoir élevé et souhaitant le prendre pour elle-même. La dernière fois que nous l’avons vue, elle était condamnée à vivre le reste de sa vie emprisonnée dans son propre corps dans le rôle d’Agnes, une voisine curieuse, il est donc probable que nous suivrons ses efforts pour se libérer.

Cependant, selon un rapport de The Illuminerdi, Agatha All Along reprendra juste après les événements de WandaVision et se déroulera à Westview. Agatha sera libérée du sort que Wanda lui a lancé par un nouveau Cercle de Sorcières, dont l’une serait, selon le rapport, Aubrey Plaza.

De plus, il devrait y avoir des références à d’autres propriétés Disney dans l’histoire, comme Princesse malgré elle (ou The Princess Diaries en VO), selon les photos de plateau ci-dessous :

La Sorcière Rouge sera-t-elle dans Agatha All Along ?

L’une des plus grandes inconnues concernant la série est de savoir si Elizabeth Olsen apparaîtra ou non en tant que Sorcière Rouge. Dans une précédente interview avec Deadline, Olsen a été interrogée sur la possibilité de son retour dans le MCU. “Je ne sais jamais comment répondre à ces questions sauf, je pense que je reviendrai.”

Ce n’est pas grand-chose à se mettre sous la dent, mais étant donné le secret qui entoure les futurs projets du MCU, il n’est pas surprenant qu’Olsen ne soit pas prête à dévoiler quoi que ce soit. Cependant, nous vous tiendrons informés si des nouvelles ou des confirmations concernant l’avenir d’Olsen dans le MCU sont révélées.

Marvel n’a pas encore confirmé si ces détails sur l’intrigue sont vrais, donc continuez à revenir ici pour toute mise à jour sur ce à quoi s’attendre de l’intrigue de la série.

Y a-t-il une bande-annonce pour Agatha All Along ?

Malheureusement, il n’y a pas de bande-annonce pour Agatha All Along pour l’instant, mais Disney+ avait publié un teaser pour la série.

Étant donné la date de sortie de la série, on peut facilement supposer que Marvel Studios dévoile une bande-annonce vers le début de cet été.

Nous mettrons à jour cet espace dès que de nouvelles annonces seront faites. En attendant, vous pouvez retrouver nos autres guides sur les prochains projets Marvel, comme par exemple le film Les Quatre Fantastiques ou encore Deadpool & Wolverine, mais aussi du côté des séries, avec Daredevil: Born Again.

