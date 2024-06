The Boys saison 4 : cette scène avec Sister Sage dans l’épisode 4 était insoutenable pour les fans

Bien qu’il y ait eu beaucoup de violence et de sang dans l’épisode 4 de la saison 4 de The Boys, une scène en particulier impliquant Sister Sage a choqué de nombreux fans, qui n’étaient clairement pas prêts pour cette séquence.

L’arrivée de Sister Sage en tant que nouvelle Super a été un excellent ajout pour les Sept, ayant élaboré un plan sournois pour que Homelander (ou Le Protecteur en VF) cause le chaos et qu’il puisse contrecarrer les actions de Starlight (ou Stella).

Mais être la personne la plus intelligente du monde a aussi ses inconvénients. Comme l’a montré l’épisode 3 de la saison 4 de The Boys, le comportement de Sister Sage a changé lorsqu’elle a eu une liaison avec The Deep (ou l’Homme-Poisson).

Lorsque la caméra s’est éloignée, le public a pu apercevoir ce qui semblait être un outil de lobotomie récemment utilisé sur son bureau.

Cela a été confirmé dans le dernier en date, à savoir l’épisode 4, où le cerveau de Sage est de nouveau en état de marche. The Deep la confronte à propos de son tempérament changeant, et c’est à ce moment-là qu’elle s’ouvre à lui, révélant que son cerveau est capable de se régénérer.

Ainsi, alors que la plupart des humains prennent un verre ou font du sport pour se détendre après une longue journée, Sage se fait quant à elle des petites lobotomies temporaires.

Elle va notamment le convaincre (assez facilement) de réaliser la procédure sur elle, ce qui implique d’insérer un pic en métal appelé orbitoclaste, utilisé pour la pratique de la lobotomie transorbitale. L’instrument chirurgical est glissé entre l’œil et son orbite, pour être ensuite enfoncé à l’aide d’un marteau afin qu’il atteigne le cerveau.

Amazon Prime Video

Une scène à laquelle bon nombre de fans n’étaient pas préparés, et c’est pourquoi beaucoup ont vite déchanté une fois que l’opération en question a débuté, que ce soit à cause de l’aspect visuellement terrifiant de la scène, mais aussi en raison des bruitages, rendant le tout particulièrement insoutenable pour certains.

C’est notamment le cas de cet internaute, qui a déclaré ceci sur Reddit : “Est-ce que la scène de sexe lobotomie est celle dont ils disaient que c’était la chose la plus dégoûtante qu’ils aient jamais filmée ? Parce que je me sens vraiment un peu nauséeux après ça, Jésus f**king Christ.”

“J’ai dû quitter la pièce… Je n’étais pas préparé à ça,” a dit un autre, tandis qu’un troisième ajoutait, “J’ai juste passé cette scène. Je ne supporte pas les trucs avec les yeux.”

Ils ne sont pas les seuls à avoir dû passer la scène, un autre déclarant : “J’ai passé cette scène. C’était trop pour moi.”

“C’était la première fois dans la série que j’ai dû détourner le regard,” a commenté un cinquième, tandis qu’un autre disait, “Je suis habituellement à l’aise avec le gore dans cette série, mais même moi, j’ai dû détourner le regard.”

Tout le monde n’est pas d’accord cependant, certains fans estimant qu’il y a un autre moment dans la saison 4 de The Boys qui est encore pire, et il s’agit bien évidemment de l‘hommage à The Human Centipede.

Pour rappel, dans l’épisode 2 de la saison 4, Frenchie et Kimiko trouvent six versions de Splinter, un Super ayant le pouvoir de se dupliquer, toutes en ligne dans le style du Human Centipede, se faisant mutuellement plaisir pendant que le premier de la file se masturbe devant une image de Firecracker.

Une séquence pour le moins explicite, mais qui était trop pour certains pays, puisqu’elle a été censurée par Amazon Prime Video India.

Amazon Prime Video

En réponse aux spectateurs qui considèrent la lobotomie de Sister Sage comme étant la scène la plus dégoûtante de The Boys jusqu’à présent, un fan a répondu : “Mon vote va toujours à l’anulingus The Human Centipede.”

Mais un autre a désapprouvé : “Je suis d’accord pour regarder le pénis façon Ant-Man vs Thanos et des Human Centipedes mangeant des culs en se masturbant, mais regarder une lobotomie du cerveau, c’est ma limite.”

Les épisodes 1 à 4 de la saison 4 de The Boys sont dès à présent disponibles en streaming sur Prime Video. Et pour en savoir plus sur les prochains, consultez notre calendrier de sortie des épisodes de la saison 4. Vous pouvez aussi lire si Soldier Boy reviendra, pourquoi Billy Butcher est mourant, ou encore pourquoi Homelander est obsédé par le lait.

