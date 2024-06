The Boys saison 4 : les fans remarquent un détail hilarant dans la scène du Human Centipede de l’épisode 2

La tant attendue saison 4 de The Boys a enfin débuté cette semaine, et les fans ont remarqué un détail hilarant dans l’hommage à The Human Centipede. Les connaisseurs sauront de quoi il est question ici.

Avec trois nouveaux épisodes qui sont d’ores et déjà disponibles, la série de super-héros désormais culte d’Amazon a fait un démarrage en trombe, avec encore plus de gore et d’incidents classés X pour cette série aussi violente que déjantée.

Dans l’épisode 2 de la saison 4, les Boys se rendent à un événement conspirationniste au Vought Garden Inn pour traquer la nouvelle Supe Sister Sage, et on peut dire que tout ne s’est pas déroulé comme prévu.

Avant de continuer, sachez que nous entrons en territoire de spoilers et que nous allons discuter de contenu pour le moins explicite. Vous êtes prévenus.

Maintenant que c’est dit, rentrons dans le vif du sujet. Lors de l’événement anti-Starlighter, nous rencontrons Splinter, un Supe ayant le pouvoir de se dupliquer. Dans une scène, Frenchie et Kimiko vont le prendre en filature, le suivant jusque dans le spa.

Après avoir entendu des bruits inhabituels venant du sauna, ils ouvrent la porte, pour découvrir six versions de Splinter se léchant mutuellement, à la manière de The Human Centipede, tandis que le premier se masturbe devant une photo de Firecracker.

Puisque Splinter est également tué plus tard dans l’épisode, les spectateurs trouvent cela hilarant que de retrouver l’acteur de Supernatural, Rob Benedict, de cette manière dans The Boys. De plus, Prime Video s’est également joint à la blague en rajoutant son petit commentaire.

Amazon Prime Video

En effet, depuis le début de la série Prime Video, les spectateurs peuvent régulièrement découvrir toutes sortes d’anecdotes en lien avec la série et les comics dont elle est adaptée. Dans le cas présent, si vous mettez en pause à partir de 27 minutes et 38 secondes, la section “Anecdotes générales” indique le message suivant : “L’acteur Rob Benedict nous demande de rappeler qu’il a étudié Shakespeare à la Northwestern University. Nous n’y sommes pas tenus contractuellement. Il s’agit simplement d’un geste amical de notre part.”

Une délicate attention de leur part en effet, qui a été partagée sur Reddit, avec l’auteur de la publication écrivant ceci : “La note Amazon X-Ray pour cette scène de l’épisode 2 de la saison 4 est hilarante.”

“Rob Benedict est tombé en disgrâce,” a plaisanté un autre, tandis qu’un troisième a fait une remarque, “Rob Benedict montre tout. Voilà, je l’ai dit.”

Sur X/Twitter, un fan de The Boys a dit, “Je mourais déjà de rire à cause de cette scène, mais ça m’a achevé.”

Et cela ne s’arrête pas là, car d’autres ont également remarqué l’anecdote sur la conjonctivite. Si vous en êtes là dans l’histoire, cela signifie que vous avez vu l’épisode, ce qui signifie que vous savez que lorsque les Boys affrontent les Splinters, Frenchie remarque qu’il a une conjonctivite à cause de ses activités dans le sauna.

Si vous déplacez votre curseur sur l’écran ou mettez en pause à partir de 41 minutes, une nouvelle section “Anecdotes générales” indique ceci : “Beaucoup de personnes croient que la conjonctivite est due au contact de matière fécale avec les yeux. Les enfants, lavez-vous les mains et restez propres ! (Et vos parents devraient vous interdire cette série.)”

Amazon Prime Video

En réponse à cela, un utilisateur de X/Twitter a écrit, “L’anecdote sur la conjonctivite m’a fait éclater de rire.” Un autre a plaisanté, “Après avoir regardé The Boys, je ne verrai plus jamais la conjonctivite de la même manière.”

Surtout, les fans de The Boys saluent Benedict pour son… engagement envers le rôle.

“Je ne pourrais pas être plus fier de @RobBenedict et de son engagement total envers ses rôles,” a commenté un fan, tandis qu’un autre a écrit, “C’était traumatisant de manière amusante… merci je suppose ?”

Les épisodes 1 à 3 de la saison 4 de The Boys sont dès à présent disponibles en streaming sur Prime Video. Et pour en apprendre davantage sur la nouvelle saison, découvrez comment Black Noir a fait pour revenir après sa mort dans la saison précédente, ou encore si Homelander va mourir dans la saison 4. Voici également pourquoi les fans sont soulagés d’apprendre que la saison 5 sera la dernière saison de The Boys.

