Le créateur de The Boys a trollé Amazon avec ce gag dans la saison 4

The Boys est connu pour se moquer de tout, mais le créateur de la série, Eric Kripke, a révélé que sa blague sur le placement de produit numérique visait directement Amazon.

Dans l’épisode 5 de la saison 4, The Boys a présenté une parodie de l’exposition D-23 de Disney, la V52 Expo de Vought. Un festival rempli de bandes-annonce et de teasers, se moquant ainsi de Marvel Studios et des annonces du MCU.

Mais la série Prime Video ne s’est pas limitée qu’à cela, puisqu’on peut également retrouver une critique un peu plus surprenante : celle sur le placement de produit numérique. Dans The Boys, les programmes de Vought remplacent désormais les produits publicitaires dans leurs émissions en fonction du public. Comme l’a révélé le créateur de la série, Eric Kripke, dans une publication sur les réseaux sociaux, il s’agit en réalité d’une critique faisant suite à une conversation qu’il a eue avec Amazon.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“Vous savez, le placement de produit numérique personnalisé est une réalité, les gars. Amazon nous l’a proposé pour #TheBoys. Nous avons dit non merci, mais nous allons certainement en faire une blague dans la saison 4. Et nous l’avons fait.”

La blague dans l’épisode 5 (à partir de 22:55) met en évidence le potentiel extrême du placement de produit numérique. Vought présente la technologie comme un moyen de cibler son audience, mais les exemples visent plutôt des stéréotypes raciaux, avec les “fans blancs” qui verront une “marque adaptée à leurs goûts”, en l’occurrence une IPA (India Pale Ale) tandis que les “fans noirs” verront quant à eux une bouteille de “cognac à la pêche”.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le placement de produit numérique n’est pas une idée nouvelle, existant depuis des années. Cela a commencé avec des émissions comme Friends et NCIS. Les distributeurs ont trouvé une source de revenus pouvant s’élever à plusieurs milliards de dollars, en remplaçant ou en ajoutant des produits publicitaires à ces émissions classiques lorsqu’elles étaient rediffusées.

L’expérimentation avec le placement de produit numérique a commencé dès 2011 lorsqu’un épisode de How I Met Your Mother a inséré numériquement une affiche de film dans une rediffusion.

Pour l’instant, The Boys a décidé de se passer de placement de produit numérique, mais la tendance continue de croître. Plus récemment, les fans ont remarqué que les agences publicitaires utilisaient l’intelligence artificielle pour insérer des publicités dans les vidéos TikTok.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Et pour en apprendre davantage sur la saison 4 de The Boys, voici notre présentation de Sameer, ou encore si Stan Edgar va mourir. Vous pouvez également découvrez pourquoi les fans pensent que ce personnage introduit dans la nouvelle saison n’est pas celui qu’il prétend être.