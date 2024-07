Qui est la polymorphe dans la saison 4 de The Boys ?

L’épisode 7 de la saison 4 de The Boys dévoile un nouveau personnage attendu par beaucoup : la Polymorphe (ou Shape Shifter en VO), une Super au dangereux potentiel grâce à ses pouvoirs particulièrement sinistres.

Si vous pensiez que cela ne pouvait pas être pire que Webweaver, la pseudo-parodie de Spider-Man découverte dans la nouvelle saison de la série Prime Video, c’est mal connaître The Boys, car vous n’êtes probablement pas au bout de vos peines.

The Boys s’inspire clairement de certains des super-héros les plus aimés de la culture populaire, que ce soit Superman avec Homelander (ou Le Protecteur en VF), Wonder Woman avec Queen Maeve (ou Reine Maeve), ou encore Aquaman avec The Deep (ou l’Homme-Poisson). Mais il y a toujours un piège car la plupart du temps, ces “héros” n’ont de Super que le nom.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La Polymorphe n’est pas le premier Super ayant la capacité de modifier son apparence à apparaître dans The Boys (plus d’informations à ce sujet plus bas), mais il est bien plus macabre que tout ce que nous avons vu jusqu’à présent.

Qui est la Polymorphe ?

Nous n’avons pas beaucoup d’informations sur la Polymorphe pour le moment ; nous ne connaissons pas son nom, d’où elle vient, ni même sa forme originale ou son genre.

Amazon MGM Studio

L’épisode 7 de la saison 4 suit Billy Butcher, Hughie et Starlight (ou Stella) alors qu’ils se faufilent dans l’appartement de la personne potentiellement engagée pour tuer Robert Singer.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Après avoir fouillé un dossier de fichiers des services secrets contenant des détails sur les mouvements de Singer le 6 janvier, ils trouvent une femme enfermée dans un placard. Elle semble blessée, et elle leur dit qu’elle est enfermée depuis des jours.

Alors que Starlight l’aide à se lever, elle sort un couteau et blesse la main de Hughie avant de prendre la fuite. En chemin, elle prend l’apparence d’une femme rencontrée dans le bâtiment. Nous la revoyons à la fin de l’épisode… mais pas de spoilers pour l’instant.

Jusqu’à présent, nous n’avons vu qu’un autre Super avec des pouvoirs plus ou moins similaires, et il s’agit de Doppelganger, qui utilisait principalement ses pouvoirs pour coucher avec des gens… jusqu’à ce qu’Homelander mette un terme à sa carrière (et à sa vie).

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pouvoirs et capacités

La Polymorphe peut visiblement prendre l’apparence de n’importe quelle personne qu’elle touche. Une fois qu’elle décide de se transformer en une autre personne, elle doit se débarrasser de son apparence actuelle.

Cela signifie qu’elle doit arracher sa peau, morceau par morceau, jusqu’à ce qu’elle ait terminé sa transition.

C’est assez différent de Doppelganger, qui n’avait pas besoin de toucher qui que ce soit. Il pouvait simplement regarder quelqu’un ou même simplement se souvenir de lui, et il pouvait parfaitement reproduire son apparence et son comportement.

La Polymorphe est-elle dans les comics The Boys ?

La Polymorphe semble être un tout nouveau personnage créé pour la série télévisée The Boys.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Amazon MGM Studio

Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de personnages similaires dans les comics. Par exemple, il y a Malchemical, un ancien membre de la Team Titanic capable de modifier sa forme, sa matière et sa densité comme il le souhaite, qu’il imite quelqu’un d’autre ou des objets inanimés.

Il y a aussi le fait que la Polymorphe n’est pas nécessairement son nom de super-héros, mais c’est ainsi que nous y faisons référence étant donné que nous n’avons que très peu d’informations à son sujet pour le moment. Il y en a probablement d’autres avec des pouvoirs similaires, car comme le dit Butcher : “Saloperies de polymorphes. Je peux pas les blairer”, suggérant ainsi que ce type de Super est déjà bien connu dans l’univers de The Boys.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Et pour en apprendre davantage sur The Boys, découvrez ces récentes déclarations du showrunner de la série, qui a expliqué pourquoi Homelander ne tue par Butcher, mais qui est aussi revenu sur la référence à Zendaya dans l’épisode 6, ou encore lorsqu’il a confié qu’Amazon lui a demandé de ne plus faire ce type de scènes en particulier. Vous pouvez également consulter notre calendrier de sortie des épisodes de la saison 4.