The Boys saison 4 : cette question sur Tek Paladin qui taraude les fans de la série

Tek Paladin revient dans l’épisode 6 de la saison 4 de The Boys, se révélant être un Super aussi effrayant que redoutable, et les fans se posent une question concernant le personnage.

Contrairement à son homologue dans les comics, Tek Paladin (ou Tek Knight en VO) n’est pas simplement la version The Boys de Batman et Iron Man. Il a de véritables super-pouvoirs ; plus précisément, des sens super-affûtés, avec une vision, une ouïe et un odorat améliorés.

Dans Gen V, il est révélé qu’il est une personnalité accomplie dans le monde de la télé, animant une série documentaire d’investigation en plus de ses autres fonctions de super-héros (comme sauver une femme d’une prise d’otages… seulement pour lui briser la colonne vertébrale dans le processus).

Pour faire simple, il est puissant, célèbre et généralement bien aimé (il était le Super préféré de Hughie lorsqu’il était enfant). Alors, certains fans se sont posé la question suivante : pourquoi n’a-t-il jamais rejoint les Sept ?

“C’est étrange que chaque fois que Vought cherche un nouveau membre, ils se contentent de héros de petite envergure comme Supersonic ou Angle Mort alors qu’ils ont déjà accès à Tek Paladin,” a écrit un internaute sur Reddit.

“Il serait également très utile pour Vought de le garder à portée de main. Edgar pourrait l’utiliser pour aider à trouver la source des fuites dans l’entreprise, intimider les témoins, etc.,” peut-on également lire.

C’est une question tout à fait légitime, étant donné qu’Homelander essaie de trouver la fuite chez Vought. S’il avait Tek Paladin à sa disposition, il découvrirait probablement assez rapidement qu’il s’agit de nul autre qu’A-Train.

Il peut y avoir plusieurs raisons à cela. Comme d’autres fans l’ont souligné, Homelander n’est clairement pas un fan du personnage, car lorsque Tek Paladin suggère que les deux fassent équipe dans l’épisode 6, le leader des Sept le rejette, se moquant du fait qu’il ne puisse pas voler après lui avoir clairement fait comprendre qu’il ne le considérait pas comme son égal.

“Ils n’ont pas besoin de lui dans les Sept vu qu’il est massivement rentable en tant que héros solo,” a également souligné un autre utilisateur. En effet, Tek Paladin est un atout populaire pour Vought, c’est pourquoi l’intégrer dans les Sept pourrait potentiellement plus lui porter préjudice qu’autre chose, en le rendant vulnérable et lui faisant courir le risque d’une surexposition des côtés les plus sombres de sa personnalité.

“Tek Paladin est un détective qui préfère travailler seul, mais sa sexualité était une raison pour laquelle Vought ne pouvait pas prendre de risques car il est un cauchemar de relations publiques, baisant n’importe quel trou qu’il peut trouver,” a souligné un internaute.

Si vous n’avez pas regardé la saison 1 de Gen V, il a été révélé qu’il éprouve une forme de fétichisme pour tout ce qui ressemble de près ou de loin à un trou, à tel point qu’il imagine même des organes génitaux en regardant des arbres. Certains pensent alors qu’une tumeur cérébrale affecte son comportement, une autre raison pour laquelle il n’est pas considéré comme un candidat potentiel pour rejoindre les Sept.

