L’acteur de La Crème a-t-il été recasté pour la saison 4 de The Boys ?

La Crème semble très différent dans la saison 4 de The Boys, laissant certains fans se demander ce qui s’est passé et si le personnage incarné par Laz Alonso a été recasté.

Lorsque la bande-annonce de la saison 4 de The Boys est sortie, les fans ont adoré tous les petits détails teasés pour la prochaine partie de la série de super-héros désormais cultes sur Prime Video.

La bande-annonce a laissé entrevoir le retour de certains personnages dans la saison 4 de The Boys, mais également l’arrivée de nouvelles têtes.

Mais les fans ont rapidement remarqué que l’apparence de La Crème (ou Mother’s Milk en VO, d’où le surnom MM) avait changé de manière significative.

La Crème a-t-il été recasté ?

Non, La Crème n’a pas été recasté. Laz Alonso a une apparence légèrement différente, mais c’est toujours lui.

Alonso a perdu du poids et s’est rasé, ce qui explique la différence notable.

Pourquoi certaines personnes pensent-elles qu’il a été recasté ?

Certains fans ont pensé que La Crème avait été recasté parce que l’acteur Laz Alonso a une apparence différente dans la saison 4.

« La Crème a l’air différent et il n’y a pas de Soldier Boy dans la bande-annonce ???? » avait déjà déclaré un fan confus sur X/Twitter au moment de la sortie de la bande-annonce. « La Crème a vieilli de 15 ans. » avait commenté un autre. « La Crème a l’air bizarre sans sa moustache et sa barbe. » avait ajouté un troisième internaute.

Une grande partie de la confusion peut être attribuée au simple fait qu’Alonso n’ait plus de barbe. La Crème a généralement une barbe plus fournie, mais l’acteur s’est rasé. La Crème arbore désormais une petite barbe mouche discrète dans la nouvelle saison de The Boys.

L’acteur est également beaucoup plus mince qu’auparavant. Cependant, cela est simplement dû au régime d’entraînement d’Alonso qui porte ses fruits. L’acteur a partagé ses progrès sur les réseaux sociaux depuis des années, utilisant la plateforme pour parler de ses efforts.

Qui joue La Crème ?

L’acteur Laz Alonso joue La Crème dans The Boys. Alonso a rejoint la série en 2018, étant casté aux côtés des autres membres de l’équipe des Boys, à savoir Karl Urban (Billy Butcher), Jack Quaid (Hughie Campbell), Tomer Kapon (Frenchie) et Karen Fukuhara (Kimiko).

Avant The Boys, Alonso était connu comme acteur secondaire dans plusieurs succès des années 2000, notamment Fast & Furious 4 (2009) et Jarhead (2005). Dans le film Avatar (2009) de James Cameron, c’est également lui qui incarnait le guerrier Omatikaya Tsu’tey.

Son ascension a commencé en 2010, avec des rôles importants dans des séries populaires comme Southland, Breakout Kings et Les Mystères de Laura. Depuis The Boys, il est aussi apparu dans la série Power Book II: Ghost, mais aussi dans la série animée Papa est un chasseur d’aliens.

En attendant les prochains épisodes de la saison 4 de The Boys, consultez notre explication sur les pouvoirs et les origines de Victoria Neuman, ou encore ce détail hilarant que les fans ont repéré dans la scène du Human Centipede de l'épisode 2.