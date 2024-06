Récapitulatif de l’épisode 1 de The Acolyte : les Jedi en quête d’un meurtrier

Une nouvelle ère de Star Wars commence, et l’épisode 1 de The Acolyte ne traîne pas avant de nous présenter les différents camps de la série sur Disney+.

Star Wars : The Acolyte propulse ses spectateurs dans le point le plus éloigné de la chronologie de la guerre des étoiles initiée par George Lucas. La série, divisée en huit épisodes diffusés toutes les semaines, a en effet pour objectif de dévoiler la période encore inédite de la Haute République.

Le pitch est simple : alors que l’Ordre Jedi est encore en plein âge d’or, un bouleversement dans la Force va apparaître et semer le trouble. Car un meurtre a été commis, directement sur un chevalier !

L’épisode 1 de The Acolyte a officiellement lancé l’assaut à coups de bagarres impressionnantes et d’introduction de tout nouveaux personnages : on vous récapitule tout ce qu’il s’est passé dans ce premier volet.

Attention, spoilers de l’épisode 1 de Star Wars : The Acolyte droit devant !

The Acolyte Épisode 1 : le massacre des Jedi commence

Lucasfilm

Démarrant en l’an 132 avant la bataille de Yavin, l’épisode 1 de The Acolyte nous entraîne à Ueda, où une jeune inconnue provoque en duel Indara, une maître Jedi. Elle lui demande alors de l’attaquer de toutes ses forces.

Indara refuse dans un premier temps, mais se retrouve forcée d’intervenir alors que la jeune femme s’en prend à des clients de la cantina où elles se trouvent. Voulant protéger un civil, la Jedi sera distraite et se fera assassiner d’un couteau planté dans la poitrine. Témoin de la scène, le barman n’aura la vie sauve que grâce à la présence de son enfant, qui suffit à attendrir l’inconnue.

Ailleurs dans la galaxie, Osha travaille comme meknek dans un vaisseau après avoir quitté l’Ordre Jedi. Mais elle reçoit la visite de deux chevaliers : le maître Yord qu’elle semble connaître et sa padawan Jecki. La jeune femme apprend ainsi qu’elle est arrêtée pour meurtre, après avoir été reconnue par le barman épargné plus tôt.

Transportée vers une prison de Coruscant dans un vaisseau spécialement affrété pour les criminels, elle se retrouve mêlée à la tentative d’évasion des autres passagers. Refusant de participer car préférant accorder sa confiance en la clairvoyance des Jedi, elle rate le coche pour les capsules de secours et s’écrase avec le vaisseau sur Carlac, où elle est accueillie par un visage familier.

Le maître Jedi Sol n’en croit pas ses oreilles

2024 lucasfilm

Lorsque la nouvelle du meurtre d’Indara se répand, un message parvient à Coruscant au maître Jedi Sol, qui enseigne à une nouvelle génération de jeunes padawans. Sa collègue, la maître Vernestra Rwoh, le confronte à ce sujet, affirmant que le principal suspect est son ancienne padawan Osha. Sol est incapable de croire à cette version.

Après s’être entretenu avec les prisonniers évadés et appris que le dernier fugitif a en réalité survécu grâce à Osha avant de la trahir et l’abandonner dans le vaisseau, Sol demande la permission de retrouver la jeune femme lui-même. Vernestra accepte au nom de l’Ordre Jedi, envoyant Jecki et Yord avec lui. Alors que le trio la rattrape, Osha découvre quelque chose qui va bouleverser sa vie telle qu’elle la connaît : sa sœur Mae est encore en vie.

Osha découvre que Mae est vivante

Lucasfilm

Sur leur planète natale, Osha a assisté à une véritable tragédie : après avoir déclenché un incendie qui a tué leur famille, sa jumelle est elle aussi décédée sous ses yeux. La jeune fille a alors été sauvée par des maîtres Jedi, et a fini par devenir la padawan de Sol.

Mais sur Carlac, Osha découvre le fantôme de sa sœur, qui lui confirme être responsable de la mort d’Indara. Au même moment, les Jedi débarquent sur Carlac et retrouvent l’épave du vaisseau des prisonniers. Sol sauve Osha d’une chute vertigineuse et la croit lorsqu’elle affirme ne pas être la meurtrière. Yord, en revanche, peine à suivre la théorie de la jumelle, dont la trace n’apparaît dans aucun registre.

Ailleurs, Mae – qu’on sait maintenant être un personnage distinct d’Osha – rejoint une silhouette mystérieuse expliquant qu’un “acolyte” n’a pas besoin d’arme pour tuer les Jedi : il tue directement leur rêve. Le monologue se conclut sur l’apparition d’un sabre laser rouge dans la main de l’étrange silhouette.

Pour découvrir la suite de Star Wars : The Acolyte, vous pouvez lire le récapitulatif de l’épisode 2. Et pour ne rien rater de la série, vous pouvez aussi consulter le calendrier de sortie des épisodes.