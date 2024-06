Yoda sera-t-il dans la série Star Wars : The Acolyte ?

L’Ordre Jedi va revenir sur le devant de la scène grâce à la nouvelle série Star Wars, mais qu’en est-il de Maître Yoda ?

La chronologie de Star Wars s’apprête à prendre un tournant décisif en révélant une époque jusque-là inédite avec la série The Acolyte : la Haute République, période florissante pour la galaxie lointaine, protégée par un Ordre des Jedi florissant.

Alors que les huit épisodes de la série sont attendus par les fans sur Disney+ pour une sortie imminente, une question se pose : parmi les membres du casting qui réunit de nombreuses stars internationales et fait la part belle aux Jedi, peut-on espérer retrouver l’iconique Maître Yoda inventé par George Lucas ?

Yoda fera-t-il un cameo dans la série Star Wars : The Acolyte ?

Non, Yoda ne sera pas dans la série Star Wars : The Acolyte. L’information a été confirmée directement par la showrunner Leslye Headland, lors d’une interview chez ComicBook.com.

Lucasfilm

“Vous imaginez, s’ils nous disaient « Pas de problème, vous pouvez utiliser Yoda » ?” fait remarquer la créatrice lorsque la question de l’apparition du petit maître vert lui est posée, avant d’offrir davantage de détails : “Non, nous utilisons des personnages de la Haute République et l’Univers Étendu, mais c’est tout.”

Les événements de la série se déroulant environ deux cents ans avant ceux de La Menace Fantôme et Yoda étant âgé de presque un millénaire dans les films de Lucas, l’idée de le retrouver dans The Acolyte n’aurait pas été particulièrement farfelue. Mais la mascotte de Star Wars reste surveillée de près par Disney et Lucasfilm.

Siégeant au Conseil Jedi, Yoda est amené à se mêler de nombreuses affaires. On peut tout à fait considérer que lors des événements de The Acolyte, le maître est occupé ailleurs et n’entendra parler de l’incident que trop tard pour apparaître dans les épisodes attendus sur Disney+.

Mais pour de nombreux spectateurs, la présence de Yoda semble nécessaire. “Je pense qu’il devrait avoir un rôle mineur. Il est une partie importante de l’Ordre Jedi à ce stade,” a ainsi fait remarquer un fan sur un post Reddit, rejoint sur ce point par un autre : “Ce serait bizarre qu’il ne soit pas dans la série.”

Un troisième a ajouté : “Je me sentirais honnêtement insulté si nous ne voyions pas Yoda sous une forme quelconque dans la série. Nous savons tous qu’il devrait être une figure de proue dans cette chronologie même s’il n’est pas encore grand maître. L’omettre complètement serait inimaginable.”

“Je suis sûr que Yoda sera au moins mentionné à un moment donné,” a supposé un quatrième fan. Mais tout le monde ne souhaite pas revoir le Jedi : “Peut-être, mais je n’aime pas quand ces séries font apparaître des personnages juste pour le plaisir,” a ainsi commenté un internaute. “Ça ressemble trop à Marvel avec les cameos de Stan Lee.“

Star Wars : The Acolyte commencera sa diffusion le 5 juin 2024 sur Disney+. Pour ne rien rater, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes.