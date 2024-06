La série Star Wars : The Acolyte explose déjà des records sur Disney+

La Force est avec la série The Acolyte, nouvelle entrée dans l’univers de Star Wars qui explose plusieurs records de Disney+.

D’après Deadline, la dernière série Star Wars a surpassé les attentes de ses créateurs et établi un nouveau record de streaming pour la plateforme Disney+. En effet, The Acolyte a démarré avec 4,8 millions de vues pour la première de ses deux épisodes.

Ces chiffres permettent à la série de se hisser parmi les meilleurs démarrages pour Disney+ en 2024, surpassant également Ahsoka et ses 14 millions de vues en quinze jours en 2023.

Et même une fois sorti de la galaxie lointaine de la guerre des étoiles, ce score fait de The Acolyte un plus grand succès qu’une autre production très réussie de 2024, à savoir X-Men ’97, dont les premiers épisodes n’avaient atteint les 4 millions de vues qu’au bout de cinq jours selon Variety.

2024 lucasfilm

Côté critique, les avis sont pourtant plutôt mitigés sur la série Star Wars malgré d’excellents chiffres d’audience – vous pourrez retrouver notre critique ici. Le public lui reproche notamment des rebondissements trop nombreux dès le départ, mais surtout une utilisation jugée par certains fans comme maladroite de l’actrice Carrie-Anne Moss, dont la présence a pourtant été très fortement mise en avant dans la promotion.

Malgré tout, de tels chiffres restent très encourageants pour The Acolyte, qui n’en est qu’à ses tout débuts. Au point de convaincre Disney+ de les partager, malgré le côté d’habitude plus frileux de la plateforme de streaming.

Star Wars : The Acolyte a très certainement pu s’appuyer sur son casting de haute volée pour attirer les spectateurs, ou encore sur l’époque abordée, encore inédite dans la saga initiée par les films de George Lucas. Car l’histoire s’intéresse à la Haute République, alors que l’emblématique Ordre des Jedi était encore à son âge d’or, et juste avant que d’étranges événements ne provoquent son long déclin.

Si vous n’êtes pas à jour dans le visionnage, vous pouvez consulter nos récapitulatifs du premier et du second épisode, ou encore découvrir qui est le maître de Mae. Vous pouvez également suivre le calendrier de sortie pour ne rien rater de The Acolyte.