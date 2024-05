The Acolyte : tous les Jedi de la série Star Wars

Une nouvelle série télévisée Star Wars signifie une multitude de nouveaux visages. Mais qui sont les Jedi qui seront introduits dans The Acolyte ?

La chronologie de Star Wars va s’agrandir et peut-être devenir un peu plus compliquée grâce à The Acolyte, où l’on retrouvera un groupe de Jedi dans une époque qui n’a pas encore été explorée à l’écran.

Emmenant la galaxie dans une direction différente avec le retour du “Force-fu” que les fans ont pu voir dans Ahsoka, la série Disney+ va proposer des combats épiques au corps-à-corps alors que les personnages tentent de résoudre une série de meurtres suspects.

Figurant probablement dans la liste des nouveautés les plus attendues de l’année, les deux premiers épisodes de The Acolyte sortiront le 4 juin 2024. Et pour les plus impatients d’entre vous, voici tout ce qu’on sait sur les Jedi qui vont apparaître dans la prochaine série Star Wars.

Mae

Lucasfilm

Rang Jedi : Padawan

Élève prometteuse avec une touche de mystère, Mae commence son parcours dans The Acolyte en tant que Padawan du Maître Jedi Sol avant de se séparer pour s’aligner avec l’Ordre Jedi. Elle est également connue pour être associée au cercle des sorcières d’Aniseya.

S’imposant durant l’ère de la Haute République, elle est révélée comme une humaine étant sensible à la Force, et qui dispose également de redoutables compétences d’assassin. Mais l’étendue de ses capacités reste encore à découvrir.

Mae est l’un des personnages de The Acolyte créés exclusivement pour la série, vous ne l’avez donc pas vue dans les films Star Wars ou dans le lore existant.

Cependant, les fans pourraient reconnaître l’actrice Amandla Stenberg pour ses rôles dans le film The Hate U Give – La Haine qu’on donne (2018), mais aussi Bodies Bodies Bodies (2022). On a également pu entendre sa voix dans Spider-Man : Across the Spider-Verse (2023).

Dans une interview pour Empire Magazine, Stenberg a révélé que l’inspiration pour Mae est un “mélange de La Reine des Neiges et Kill Bill.”

“Je peux vous parler de certaines références qui étaient importantes pour nous — l’une d’elles était Tigre et Dragon. J’ai suivi environ sept semaines d’entraînement en arts martiaux avec mon maître”, a-t-elle ajouté.

Sol

Lucasfilm

Rang Jedi : Maître Jedi

Un autre personnage créé exclusivement pour la série, le Maître Jedi Sol est directement impliqué dans la série de crimes qui a eu lieu en 132 BBY. En effet, c’est lui qui est chargé d’enquêter sur ce qui s’est passé, après s’être éloigné de son ancienne Padawan Mae.

Sol enseignait initialement son groupe de jeunes Jedi dans le Temple Jedi sur Coruscant. Il porte une robe blanche avec une bordure dorée et un manteau marron, maniant un sabre laser à lame bleue. Ses enseignements sont basés sur le principe que les yeux ne peuvent pas être dignes de confiance.

Ayant appris l’anglais exclusivement pour son rôle dans The Acolyte, les fans connaissent surtout l’acteur sud-coréen Lee Jung-jae grâce à son rôle dans la série Squid Game. Il est fan de Star Wars depuis l’âge de 12 ans, et lors d’un entretien avec Empire Magazine, il a décrit Sol comme étant “un Jedi qui a beaucoup d’expérience au combat. Il est également enseignant pour les jeunes Jedi. Et il se retrouve face à une série d’événements mystérieux et suit leur déroulement.”

Jecki Lon

Disney/Lucasfilm

Rang Jedi : Padawan

Hybride Theelin-humain décrite comme calme et mature pour son âge, Jecki est une autre des Padawans du Maître Jedi Sol, tout en étant elle aussi nouvelle dans la franchise.

Cependant, selon la showrunner Leslye Headland, créer un personnage Theelin était une priorité pour elle, prenant alors Rystáll Sant dans Star Wars, épisode VI : Le Retour du Jedi (1983) en guise de référence. “Il y avait certaines choses que je voulais vraiment faire. Vous verrez une Jedi mi-Theelin, mi-humaine, Jecki, jouée par Dafne Keen, ce qui a toujours été un rêve pour moi”, a-t-elle déclaré au site Star Wars.

À l’heure actuelle, on ne sait pas encore exactement comment Jecki s’intégrera dans les meurtres en cours dans The Acolyte, ni même le côté vers lequel elle se rangera.

Dafne Keen est connue pour son rôle dans le film Logan (2017), mais aussi pour celui dans la série His Dark Materials.

Yord Fandar

Lucasfilm

Rang Jedi : Chevalier Jedi

Étroitement lié à l’Ordre Jedi, Yord Fandar est un nouveau chevalier à ajouter aux rangs existants. Il semble rester assez traditionnel, portant une robe Jedi marron avec des accents dorés et maniant un sabre laser à lame jaune.

Il est l’un des quelque 10 000 chevaliers qui ont combattu durant l’ère de la Haute République, bien que la manière exacte dont Yord s’intègre dans le tableau général reste encore à découvrir.

Les fans de Star Wars pourraient connaître l’acteur Charlie Barnett pour ses rôles précédents dans diverses séries, telles que Chicago Fire, Poupée russe ou encore Les Chroniques de San Francisco.

Vernestra Rwoh

Lucasfilm

Rang Jedi : Maître Jedi

Bien sûr, il ne pouvait y avoir une série se déroulant durant la Haute République sans faire apparaître un personnage Star Wars des précédents projets se déroulant à cette époque. C’est pourquoi les fans pourront (re)découvrir Vernestra Rwoh. Bien qu’elle ait été présente dans divers romans et histoires, le rôle n’avait pas encore été porté à l’écran jusqu’à présent.

Vern est l’ancienne Padawan du Maître Jedi Stellan Gios et a été promue au rang de Chevalier Jedi à l’âge de seize ans, ce qui en fait l’une des plus jeunes Jedi à avoir obtenu ce rang.

Un an plus tard, elle a rejoint un groupe voyageant à bord du vaisseau Steady Wing vers le Flambeau Stellaire (ou Starlight Beacon en VO), prenant Imri Cantaros comme Padawan après avoir affronté les Nihil. Elle se trouvait sur Eiram au moment de la destruction du Flambeau Stellaire, devenant une Cheminante (ou Wayseeker) après avoir perdu foi en le Conseil Jedi.

Vernestra est ensuite retournée au combat pour rechercher Cantaros lorsque Starros est venu lui demander de l’aide.

Headland a déclaré : “Je suis tellement excitée que les gens la voient dans cette série parce qu’elle est tellement différente. Elle est très rarement en mission, aventurière et rêveuse. Je pense qu’au fur et à mesure de la série, vous comprendrez pourquoi.”

L’actrice Rebecca Henderson a déclaré à Total Film : “Je ne veux pas utiliser le mot ‘badass,’ mais Vernestra est vraiment une badass. Elle est une Maître Jedi respectée. La série se déroule environ 100 ans après la dernière fois que nous avons vu Vernestra [dans d’autres médias de La Haute République], donc elle est certainement une aînée, qui pense avoir tout vu.”

Henderson peut également être vue dans Appropriate Behaviour (2014) ou encore Call Jane (2022).

Indara

Disney/Lucasfilm

Rang Jedi : Maître Jedi

Le dernier Jedi créé pour The Acolyte pourrait bien être le plus intéressant, avec la star de la saga Matrix Carrie-Anne Moss dans le rôle d’Indara.

Headland a déclaré à Empire Magazine que ce Maître Jedi est grandement inspiré par la compagne de Neo, ayant alors pour ambition que le personnage soit perçu comme étant une “Trinity avec un sabre laser”. C’est pourquoi la décision de choisir Moss pour ce rôle était alors apparue comme une “évidence”.

“Je voulais personnellement voir quelqu’un qui avait le plus haut statut que vous pouviez imaginer dans un combat de Force-fu, quelqu’un qui arriverait et vous diriez immédiatement : ‘Oh, c’est le Jedi le plus puissant de la pièce.’ Et c’est Trinity,” a-t-elle ajouté.

Moss a également ajouté ceci lors de son propre entretien avec Empire Magazine : “Nous la rencontrons d’une manière mystérieuse, et initialement à travers un combat très puissant. Elle est très forte physiquement, elle est très forte mentalement. J’ai aimé beaucoup de choses chez elle. Mais [particulièrement] la maîtrise. J’aime ce mot. J’aime les mots. Et ce mot, ‘maîtrise’ — rien qu’en le disant, je peux ressentir ce que je devais accéder pour jouer son rôle.

“Vous vous battez contre tellement de choses pour garder cela ici, mais aussi pour avoir le pouvoir. Quand vous avez le pouvoir à travers la maîtrise, c’est ce que je préfère. C’était, je pense, l’un des personnages les plus maîtrisés que j’ai jamais joué.”

Et pour en apprendre davantage sur les autres personnages de The Acolyte, voici la liste des principaux membres du casting de la nouvelle série Star Wars. Et pour en savoir plus sur les autres projets de la franchise, vous pouvez également consulter notre guide sur la saison 2 d’Andor, mais aussi celui sur les films Dawn of the Jedi ou encore Lando.

