Severance saison 2 : tout ce qu’il faut savoir

Après une longue attente, la saison 2 de Severance pourrait bien arriver cette année. Le chemin a été semé d’embûches, mais nous avons rassemblé toutes les informations sur la sortie et les bandes-annonces, les acteurs potentiels, les spéculations sur l’intrigue, et plus encore.

Si vous pouviez créer l’équilibre parfait entre travail et vie privée en oubliant tout ce qui concerne votre emploi dès la fin de votre journée, le feriez-vous ?

C’est le dilemme moral et émotionnel au cœur de Severance, la série provocante créée par Dan Erickson et où l’on retrouver la star Ben Stiller à la réalisation de plusieurs épisodes. Ayant fait ses débuts sur Apple TV+ en février 2022, la série combine le meilleur du suspense dystopique de Black Mirror avec un drame poignant.

Quant aux spectateurs, ils sont impatients de découvrir la prochaine saison après un final époustouflant. Heureusement, le retour de la série est officiellement confirmé. Voici donc tout ce que nous savons jusqu’à présent.

La saison 2 de Severance a terminé son tournage et devrait être diffusée fin 2024, mais aucune date de sortie officielle n’a été annoncée pour l’instant.

Carol Deelay/Instagram

Les fans ont enfin pu avoir une bonne nouvelle récemment : le 23 avril 2024, la costumière Carol Deelay a donné des nouvelles de la production via son compte Instagram. Elle a déclaré : “C’est dans la boîte pour la saison 2.”

Un ancien rapport datant du 28 avril 2023 avait indiqué que la deuxième saison pourrait être retardée en raison d’une mésentente entre les showrunners Dan Erickson et Mark Friedman. Le rapport mentionnait également des “réécritures extensives du scénario” et des budgets d’épisodes astronomiques qui pourraient encore retarder la saison 2.

Des informations qui avaient été contestées par Stiller en personne, qui avait déclaré ceci dans une publication sur X/Twitter : “Personne ne va à la salle de repos. Nous suivons le même calendrier très lent que celui que nous avons toujours suivi. La même date de sortie ciblée que nous avons toujours eue. On aime nos fans et on s’aime entre nous, et on travaille tous pour que la série soit la meilleure possible.”

La saison 2 est entrée en production en janvier 2024, ce qui nous a donné notre premier aperçu : une image de Ben Stiller courant dans un couloir.

Y a-t-il une bande-annonce pour la saison 2 de Severance ?

Malheureusement, il n’y a pas de bande-annonce pour la saison 2 au moment de la rédaction de cet article.

Apple TV+

Si la saison 2 sort fin 2024, nous nous attendons à une bande-annonce environ un mois avant son lancement.

Spéculation sur le casting de la saison 2 de Severance : qui pourrait revenir ?

Étant donné le cliffhanger avec lequel s’est terminé la saison 1, nous pouvons nous attendre à ce que la plupart, voire même la totalité des acteurs de Severance soient de retour pour la saison 2.

Casting possible pour la saison 2 de Severance :

Adam Scott dans le rôle de Mark Scout

Zach Cherry dans le rôle de Dylan George

Britt Lower dans le rôle de Helly R/Helly Eagan

John Turturro dans le rôle d’Irving Bailiff

Patricia Arquette dans le rôle de Harmony Cobel

Tramell Tillman dans le rôle de Seth Milchick

Dichen Lachman dans le rôle de Mme Casey/Gemma

Christopher Walken dans le rôle de Burt Goodman

Jen Tullock dans le rôle de Devon Hale, la sœur de Mark

Michael Chernus dans le rôle de Ricken Hale, le mari de Devon

Michael Siberry dans le rôle de Jame Eagan, le PDG de Lumon Industries

Gwendoline Christie

John Noble

Alia Shawkat

Robby Benson

Ólafur Darri Ólafsson

Stefano Carannante

Merritt Wever

Bob Balaban

Apple TV+

En octobre 2022, TVLine avait rapporté plusieurs nouveaux ajouts au casting pour la saison 2. Parmi eux, on retrouvait notamment Gwendoline Christie (Game of Thrones), John Noble (Fringe), Alia Shawkat (Arrested Development), et Merritt Wever (Unbelievable). D’autres incluent Bob Balaban (Truman Capote), Robby Benson (Brave New World), Stefano Carannante (Blue Bloods), et Ólafur Darri Ólafsson (The Tourist).

Il n’est pas certain que nous reverrons Yul Vazquez dans le rôle de Peter “Petey” Kilmer, un ancien employé de Lumon et ami de “l’Inter” (ou “innie” en VO) de Mark, étant donné sa mort dans la saison 1. Si c’est le cas, ce serait dans des flashbacks alors que Mark fait face aux événements de la saison 1.

Quelle pourrait être l’intrigue de la saison 2 de Severance ?

L’aventure dans le monde extérieur que nous avons vue dans le cliffhanger final de la saison 1 aura sûrement des conséquences dans l’intrigue de la saison 2 de Severance.

Il y a beaucoup de questions brûlantes auxquelles la saison 2 de Severance doit répondre.

La saison 1 s’est terminée avec l’un des cliffhangers les plus dramatiques des dix dernières années : Helly R découvre qu’elle est Helena Eagan, l’héritière de Lumon ; Irving arrive à la porte de Burt après leur connexion romantique chez Lumon, pour découvrir qu’il est déjà en couple ; et nous avons vu Dylan être plaqué au sol par Milchick après avoir permis aux “Inters” de s’échapper de leurs corps pendant un court moment.

Et c’est avant d’arriver au plus gros rebondissement du final de la saison 1 de Severance : Mark apprend que Gemma n’est pas seulement en vie, mais qu’elle a été séparée et travaille chez Lumon en tant que conseillère en bien-être appelée Mme Casey. “Elle est vivante,” a-t-il crié alors que le générique de fin défilait.

Dans une interview auprès de Variety, Erickson avait teasé ceci : “Il y a une question, savoir qui a été ciblé en premier : était-ce Mark en raison de sa relation avec Gemma, ou était-ce l’inverse ? Et c’est quelque chose que nous ne verrons pas cette saison, mais que nous verrons dans les saisons suivantes.

“C’est la grande question, qu’est-ce qui est spécial chez Mark ? Et est-ce réellement qu’il y a quelque chose de spécial chez lui ou est-ce plus à propos de Gemma, et il a été en quelque sorte entraîné ? Toutes ces questions restent sans réponse cette saison, mais nous y plongerons.”

