La saison 5 de The Boys sera la dernière, et les fans sont soulagés

Après avoir laissé planer le suspense, l’annonce est finalement tombée : The Boys s’arrêtera après la saison 5. Et les fans se disent étrangement soulagés.

Alors que tous les regards sont tournés vers le démarrage de la saison 4 de The Boys, le showrunner Eric Kripke est revenu sur de précédents propos concernant l’avenir de la série qu’il a créée en adaptant les comics de Garth Ennis. Finalement, le cinquième chapitre sera également le dernier.

C’est sur X/Twitter qu’il en a informé les spectateurs, expliquant que l’apparente indécision dont il avait fait preuve était nécessaire pour semer de fausses pistes : “La semaine de la première de la saison 4 de The Boys est une bonne occasion pour vous l’annoncer : la saison 5 sera la saison finale ! Ça a toujours été mon plan, je devais juste être discret jusqu’à obtenir l’accord définitif de Vought. Je suis ravi de mener l’histoire jusqu’à un climax sanglant, épique et moite.“

Depuis son tweet, Eric Kripke s’est entretenu avec The Wrap pour donner davantage de détails sur ses intentions. Le showrunner a ainsi expliqué que terminer son histoire en cinq chapitres correspond tout simplement à ce qu’il a appris à faire au cours de sa carrière.

“J’aime les histoires en cinq saisons,” explique ainsi le créateur, avant de rajouter : “Les gens me demandent pourquoi ce nombre et je pense honnêtement que ça vient de ma formation en tant que scénariste pour la télévision, avec le format en cinq actes. Donc ça a du sens pour moi de choisir de m’étendre sur cette durée. Elle vous donne suffisamment de temps pour explorer les personnages, mais ce n’est pas non plus long au point de s’en lasser.“

La fin de la série sur les Supers mégalomaniaques pourrait être une mauvaise nouvelle pour les fans de Butcher et Homelander. Et pourtant, de nombreux spectateurs se sont réjouis de la nouvelle : The Boys pourra ainsi éviter d’être prolongée à l’image de Supernatural, autre série de Kripke.

L’annonce des cinq saisons avait déjà été faite en 2020 sur les réseaux sociaux, mais le showrunner avait ensuite laissé entendre au micro d’Inverse qu’il avait encore la possibilité de prendre une autre direction pour la série. L’auteur avait alors plaisanté sur son incapacité à anticiper l’avenir de ses séries : “J’ai fini par apprendre à ne pas essayer de prédire les nombres de saisons, puisque je suis littéralement la personne qui se trompe le plus sur ce point dans l’histoire du divertissement.“

Si les fans étaient jusqu’ici inquiets concernant The Boys, c’est qu’il y avait un passif avec la série Supernatural d’Eric Kripke : alors que l’histoire trouvait une conclusion fluide et naturelle à la fin de sa saison 5, elle était ensuite renouvelée pour finalement durer sur 15 chapitres.

En réponse à la nouvelle, un internaute a ainsi commenté sur X/Twitter : “Parfait, heureux qu’ils ne surchargent pas la série. Cinq saisons c’est l’idéal pour chaque intrigue.” Un avis partagé par un autre fan : “Je pense que cinq saisons, c’est la durée parfaite pour toute grande série.”

“Bien, pas de raison de faire traîner,” a rajouté un spectateur, rejoint par un second : “Ça me va. Je ne sais pas trop jusqu’où ils peuvent encore étirer la série. Et puis, on a toujours Gen V.“

Évidemment, la nouvelle n’a pas été accueillie avec chaleur par tout le monde. Mais il faut rappeler que l’univers de The Boys est amené à s’étendre à d’autres créations, essentiellement grâce aux spin-offs. En plus de Gen V ou Les Diaboliques, les spectateurs auront par exemple droit à une autre histoire en Amérique latine, grâce à The Boys : Mexico.

En attendant, il reste toujours la saison 4 de The Boys : pour ne rien rater de la série sur Prime Video, vous pouvez consulter son calendrier de sortie des épisodes.