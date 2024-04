Andor Saison 2 : tout ce qu’on sait sur la série Star Wars

La date de la saison 2 d’Andor a été repoussée, mais de nombreuses autres informations ont été dévoilées sur le retour du rebelle préféré des fans de la galaxie lointaine : on vous dit tout ce qu’on sait.

La franchise Star Wars a connu des hauts et des bas ces dernières années, mais une histoire est sortie du lot, relançant les moteurs : la série dérivée Andor a en effet fait l’unanimité, revenant sur les rebelles découverts dans Rogue One, autre spin-off cette fois réservé au cinéma.

La saison 1 s’était terminée sur une conclusion de folie, et l’annonce d’une suite n’a fait que renforcer l’engouement du public pour les aventures de Cassian Andor, incarné par un Diego Luna au top de sa forme. Date de sortie estimée, intrigue, casting : on vous dit tout ce qu’on sait pour le moment sur la saison 2 d’Andor.

Sommaire

La saison 2 d’Andor n’a pas encore de date de sortie précise, notamment en raison de retards de production : auparavant prévue pour août 2024, la sortie ne se fera finalement pas avant l’année 2025.

En effet, la fenêtre de sortie avait initialement été confirmée lors du panel de la série à la Star Wars Celebration du 7 avril 2023. Mais les grèves du mois de mai de la même année ont sérieusement impacté la production, d’abord du côté des scénaristes, puis avec les acteurs en juillet.

Le showrunner Tony Gilroy avait expliqué dans une déclaration (rapportée par The Hollywood Reporter) avoir “arrêté tout travail d’écriture sur Andor avant minuit, le 1er mai,” précisant qu’il avait également averti les responsables du syndicat qu’il cesserait aussi toute activité de production qui ne serait pas liée à la création de scénario.

“Le tournage de la saison 2 d’ANDOR a été interrompu à quelques semaines seulement de la fin, le studio ayant décidé de ne pas payer équitablement les acteurs et les scénaristes, provoquant de multiples grèves.”

La grève ayant pris fin en automne 2023, la création a repris à un rythme normal. Toutefois, selon une mise à jour de Gizmodo, Disney n’a pas inclus la série dans sa programmation de 2024 : il faudrait donc attendre l’année suivante pour revoir Cassian et compagnie.

De son côté, l’acteur Diego Luna a annoncé en février sur son compte Instagram la fin du tournage, le 9 février 2024. La saison 2 serait donc enfin entrée dans sa phase de post-production.

Enfin, l’acteur Stellan Skarsgard s’est montré plus optimiste auprès de Total Film. D’abord en assurant que la saison 2 se conclurait “sur une note positive“, et ensuite en estimant sa sortie pour “la fin de l’année ou au début de l’année prochaine.”

Casting de la saison 2 d’Andor : qui pourrait revenir dans la série Star Wars ?

À ce stade, on peut s’attendre au retour de presque la totalité du casting de la première saison pour la suite d’Andor. Outre Diego Luna dans le rôle principal, la distribution devrait donc comprendre :

Diego Luna dans le rôle de Cassian Andor

Stellan Skarsgård dans le rôle de Luthen Rael

Geneviève O’Reilly dans le rôle de Mon Mothma

Denise Gough dans le rôle de Dedra Meero

Kyle Soller dans le rôle de Syril Karn

Alex Ferns dans le rôle du Sergent Linus Mosk

Adria Arjona dans le rôle de Bix Caleen

Faye Marsay dans le rôle de Vel Sartha

Varada Sethu dans le rôle de Cinta Kaz

Anton Lesser dans le rôle du Major Partagaz

Dave Chapman dans le rôle de B2EMO

Forest Whitaker dans le rôle de Saw Gerrera

Doc Brown dans le rôle du Lieutenant Superviseur Blevin

Malcolm Sinclair dans le rôle du Colonel Wulff Yularen

Duncan Pow dans le rôle de Ruescott Melshi

Davo Sculdun : Richard Dillane

Lonni Jung : Robert Emms

Quelques acteurs ne réapparaîtront probablement pas, compte tenu de la mort de leur personnage dans la saison 1. Ce sera ainsi le cas de Fiona Shaw, qui incarnait Maarva Andor, Alex Lawther dans le rôle de Karis Nemik, Ebon Moss-Bachrach dans celui d’Arvel Skeen, ou encore Gershwyn Eustache Junior qui interprétait Taramyn Barcona.

Le dernier gros point d’interrogation concerne Andy Serkis, alias Kino Loy, après les événements déchirants de l’épisode 10 : on découvrait alors que le personnage ne savait pas nager. Mais d’après certaines rumeurs s’appuyant sur la présence de l’acteur dans les locaux de la production, Kino Loy pourrait revenir dans la saison 2.

Lorsqu’Andy Serkis a été interrogé sur un éventuel retour dans une interview pour The Hollywood Reporter, l’acteur a préféré jouer la carte du mystère : “C’est une question intéressante. Qui sait ?” Mais le showrunner Tony Gilroy a remis une pièce dans la machine : “Je ne sais pas. Il n’est pas mort. Est-ce qu’il est mort ? Je ne l’ai pas vu mourir.“

Pour ce qui est de Felicity Jones, l’actrice incarnant l’héroïne Jyn Erso dans le film Rogue One, les rumeurs de son retour seraient infondées : la star les a en effet démenties à l’occasion d’une apparition dans The One Show (dans des propos rapportés par ComicBook).

“J’ai toujours espoir que Jyn Erso puisse un jour faire son retour. Mais non, malheureusement je ne participerai pas.” L’actrice ajoutera cependant qu’elle préfère laisser son personnage là où elle l’a laissé plutôt que de prendre le risque de le faire se répéter.

Intrigue de la saison 2 d’Andor : de quoi pourrait parler la suite ?

La saison 2 d’Andor se découpera en 12 épisodes, qui couvriront quatre années de l’histoire. L’intrigue démarrera au moment où les plans de sabotage de l’Étoile de la Mort sont lancés dans Rogue One.

2022 lucasfilm ltd

La suite de la série débutera ainsi un an après les événements de la première saison. Mais contrairement au premier chapitre, qui se déroule durant une seule année cruciale de la vie de Cassian – en montrant comment il rencontre Luthen et rejoint la Rébellion -, les spectateurs auront cette fois droit à une durée plus étendue.

Lors de la Star Wars Celebration, Gilroy a teasé quelques morceaux de la saison 2 : “Nous allons à présent suivre le parcours de Cassian et des autres personnages au cours des quatre prochaines années. Quand nous reviendrons, ce sera un an plus tard.” Le showrunner a également confirmé que la scène finale montrerait Cassian en route pour l’Anneau de Kafren, lieu de sa première apparition dans le film Rogue One. Il faut donc s’attendre à une vraie fin pour Andor avec la saison 2.

Pour Rolling Stone, Tony Gilroy a apporté des précisions sur les enjeux de la suite d’Andor : “Ce sera très différent. Les quatre prochaines années ne parlent pas de devenir un révolutionnaire, elles abordent plutôt l’apprentissage du leadership et la difficulté qu’il y a à créer des alliances.“

Le showrunner s’est également exprimé auprès de Radio Times à propos du futur “éprouvant” qui attend Mon Mothma, incarnée par Geneviève O’Reilly : “Des choses très éprouvantes l’attendent. Je pense que son chemin sera très, très difficile.“

Y a-t-il une bande-annonce pour la saison 2 d’Andor ?

Non, il n’y a pas de bande-annonce pour la saison 2 d’Andor pour le moment.

À ce stade, seul un aperçu du personnage de Cassian a été révélé, que vous pouvez retrouver ci-dessous :

“Premier aperçu de Diego Luna dans le rôle de Cassian dans la saison 2 d’Andor“

La deuxième saison ne sortira pas avant l’année prochaine, il faudra donc probablement un moment avant que d’autres aperçus ne soient dévoilés. Mais nous mettrons cet espace à jour dès que de nouvelles informations seront disponibles.

