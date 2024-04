Invincible : explication du final de la saison 2

Entre multivers, combats épiques et Viltrumites, on peut dire que le final de la partie 2 de la saison 2 d’Invincible a tout pour plaire. Mais comment interpréter cette fin ? On vous explique tout.

Les fans l’ont bien compris maintenant, Invincible a le don de vous laisser bouche bée lors de ses fins de saison. Pour rappel, la saison 1 de la série d’animation Amazon s’est terminée avec le combat mémorable entre Nolan Grayson (aka Omni-Man) et son fils Mark, et ces mots dévastateurs, “Toi, papa… Tu seras toujours là”, tandis que le clou de la mi-saison de la saison 2 a présenté le premier combat contre d’autres Viltrumites, avant de laisser Mark seul, meurtri et terrifié sur la planète Thraxa.

La suite de la saison 2 suit Mark de retour sur Terre, où il n’aura pas droit à une seule minute de répit. Il est envoyé dans l’espace pour combattre des Séquids, il fait la connaissance d’Anissa, et il rompt avec Amber après cette rencontre effrayante.

L’épisode 8, qui n’est autre que le final de la saison 2, le confronte enfin à Angstrom Levy. Voici donc comment se termine la saison 2 d’Invincible sur Prime Video. Attention, cet article contient des spoilers sur le final de la saison 2 d’Invincible !

La saison 2 d’Invincible se termine avec Mark tuant Angstrom Levy dans une dimension parallèle, avant que les Gardiens du Globe du futur ne le sauvent et ne l’envoient chez lui, avec Atom Eve qui en profite pour lui déclarer sa flamme au passage. Une révélation que Mark va garder pour lui. Le jeune super-héros va alors prendre une grande décision : il quitte l’université et décide de se concentrer sur le contrôle de son pouvoir après avoir “franchi la ligne” avec Levy. Pendant ce temps, Allen trouve Nolan en prison, ce dernier prenant alors conscience que Debbie, son ancienne compagne et la mère de Mark, lui manque.

Lors de son affrontement avec Mark, Levy s’est amusé avec le protagoniste, le lançant à travers de multiples dimensions (y compris celles avec “Agent Spider” et Batman). Lorsque Mark découvre que Levy a agressé sa mère et lui a cassé le bras, il va perdre son sang-froid. Au cours de leur combat, Levy lui révèle qu’il a aussi des superpouvoirs, étant apparemment doté d’une super force en plus de sa capacité à voyager à travers le multivers.

Cependant, la puissance de Mark est nettement supérieure à celle de Levy, et c’est pourquoi rien ne va l’arrêter une fois qu’il a perdu le contrôle. Il écrase Levy au sol dans un univers alternatif stérile et le bat à mort, le tuant (mais si la série suit les comics, cela pourrait bien ne pas s’arrêter là). “Je pensais que tu étais plus fort”, murmure-t-il en regardant ses mains couvertes de sang, avant de réaliser qu’il s’est piégé dans une autre dimension sans moyen de retour.

Mais pas de panique, car les Gardiens du futur arrivent par un portail, ayant utilisé une machine à remonter le temps pour le retrouver. Ils le renvoient chez lui sans lui dire grand-chose (le monde va assez mal sans lui, mais plus de détails pourraient perturber le flux temporel), bien qu’Atom Eve lui révèle qu’elle l’aime depuis longtemps et lui demande de parler à la Eve de son époque afin qu’elle puisse aller de l’avant.

À son retour chez lui, il a du mal à accepter ses actions violentes. Cecil et les autres autour de lui tentent de rassurer Mark en lui disant qu’il n’est pas comme son père Omni-Man, mais il ne les croit pas. Vers la fin de l’épisode, on peut voir Mark rejoindre Eve, et alors qu’il semble être sur le point de lui avouer quelque chose, il va finalement se raviser.

Mais il y a également eu une autre révélation dans ce dernier épisode, à savoir que Dupli-Kate n’est pas morte ! Personne ne savait qu’en réalité, elle avait vécu à travers son clone, son véritable corps étant resté caché, juste “au cas où”. Et alors qu’elle s’excuse auprès d’Immortel, ce dernier n’est pas du tout en colère, simplement heureux qu’elle soit en vie.

De son côté, le plan d’Allen fonctionne également parfaitement : il est emmené à bord du vaisseau-prison Viltrumite, où il trouve Nolan presque instantanément. “J’ai entendu parler de ce que tu as fait sur Thraxa, nous sommes du même côté maintenant… tu t’es retourné contre l’empire, Mark m’a tout raconté”, dit Allen, mais Nolan lui demande de laisser Mark en dehors de ça. “Laissons le garçon avoir un moment de paix, laissez-moi payer pour ce que j’ai fait”, lui dit-il.

“Je ne suis plus un Viltrumite, pas vraiment. Je ressens de la honte et du regret pour mes actions, je vois la souffrance des êtres inférieurs et cela me bouleverse profondément. Ce que j’ai fait sur Terre, la douleur et la destruction que j’ai causées, étaient incommensurables. Ce que j’ai fait à ces gens, ce que j’ai fait à mon fils”, dit-il, et Allen lui dit qu’il pourrait aider à arrêter l’empire. “Je mérite la mort”, répond Nolan, avant d’ajouter : “Et pourtant… je pense que ma femme me manque.”

Les deux premières saisons d’Invincible sont dès à présent disponibles en streaming dans leur intégralité sur Prime Video. Et en attendant la saison 3, découvrez ces autres séries qui devraient certainement plaire aux fans du genre.

