La saison 3 d’Invincible a déjà franchi une étape majeure de sa production

La saison 3 d’Invincible est en préparation, et elle avance très bien : si on se fie au cap de production qu’elle vient de passer, les spectateurs n’auront pas à subir une attente trop longue.

À ses débuts en 2021, Invincible a soufflé un vent de fraîcheur sur le paysage super-héroïque des petits écrans. La série d’animation s’inscrivait alors dans la même veine que The Boys, et débarquait juste après la frénésie du Marvel Cinematic Universe. Le message était clair : l’engouement pour les histoires de justiciers plus matures était bien réel.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Face au succès des premiers épisodes, une seconde saison a été annoncée. Mais elle aura nécessité deux ans et demi de préparation, auxquels est venue s’ajouter une pause de plusieurs mois en milieu de saison. Mais c’était un mal pour un bien, la fin de ce deuxième chapitre se montrant à la hauteur du reste de la série. Mieux : Robert Kirkman et son équipe travaillent déjà d’arrache-pied sur la suite, qui vient de passer un cap important de production.

La production de la saison 3 d’Invincible passe un nouveau cap important

D’après une récente publication, la saison 3 d’Invincible est en bonne voie : le doublage des personnages est officiellement terminé.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

En effet, dans un récent post sur le compte X/Twitter officiel de la série, les fans ont pu découvrir un récapitulatif des informations connues sur la saison 3. Et si la plupart des nouvelles n’en étaient pas vraiment, il en est une qui a tout de même de quoi rassurer : les acteurs ont fini de doubler les héros de la série animée.

Traduction du tweet/post X :

INVINCIBLE reviendra pour la saison 3

Qui devrait arriver plus vite que la saison 2

Le doublage est déjà terminé

« Nous sommes très avancés dans la saison 3. » – co-showrunner Simon Racioppa.

Battle Beast et Titan reviendront

Invincible sera là lui aussi

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Dans une featurette publiée sur Prime Video après le final de la saison 2, le showrunner (et créateur des comics originaux) Robert Kirkman a avoué “avoir hâte que le public regarde la saison 3.” En octobre, l’auteur affirmait déjà auprès de Variety que “l’écart entre la saison 1 et 2 est le plus long que nous devrions jamais avoir.”

À ce stade, aucune date de sortie n’a été officiellement dévoilée pour la saison 3 d’Invincible, mais une première diffusion dans l’année 2025 semble toujours plus probable.