Invincible : y aura-t-il un épisode 9 de la saison 2 ?

Alors que l’épisode 8 de la saison 2 d’Invincible s’est terminé sur une note plutôt sombre, certains fans se demandent si la série d’animation Amazon a prévu un épisode 9 pour la semaine prochaine.

La saison 2 d’Invincible a été extraordinaire, confirmant qu’il s’agit d’une des meilleures séries de super-héros actuellement en cours. La nouvelle saison nous a permis de retrouver un Mark Grayson en pleine remise en question, confronté aux conséquences de son combat catastrophique avec Omni-Man, tandis que sa mère Debbie et tous ceux qui l’entourent essayent de comprendre ce qui s’est passé.

Après avoir retrouvé son père dans le final de la mi-saison, la deuxième partie de la saison a mis Mark dans une position précaire : il était chargé de continuer la mission de Nolan et de préparer la Terre au règne des Viltrumites, sinon des millions de personnes mourraient. Et ce n’est pas tout ce qu’il avait à gérer : sa relation avec Amber s’effondrait, il devait s’occuper de son petit frère, et puis il y avait le problème d’Angstrom Levy.

Et alors que l’épisode 8 est enfin sorti sur Prime Video, certains fans d’Invincible espèrent sûrement avoir droit à un épisode 9 la semaine prochaine. Voici ce que vous devez savoir.

Y aura-t-il un épisode 9 de la saison 2 d’Invincible ?

Il n’y aura pas d’épisode 9 pour la saison 2 d’Invincible. La deuxième saison s’est terminée avec l’épisode 8, il faudra donc attendre patiemment la saison 3.

Cela pourrait être difficile à accepter, étant donné que la série n’est revenue sur nos écrans que depuis quatre semaines. Robert Kirkman et son équipe ont décidé de diviser la saison 2 en deux, estimant que le public aurait besoin d’une pause après l’épisode 4 (et que les autres épisodes auraient pu se perdre dans l’agitation de Noël).

Ne vous inquiétez pas, cependant : alors que la saison 2 a mis deux ans et demi à sortir, la saison 3 devrait être là d’ici 2025, si tout va bien. La star hollywoodienne Steven Yeun, qui prête sa voix au protagoniste, avait récemment rassuré les fans en expliquant que la production de la saison 3 était déjà bien entamée, avec plusieurs épisodes qui étaient déjà prêts selon ses dires.

Kirkman avait également déclaré : “Une fois la saison 2 sortie, j’espère que tout se passera bien à partir de là. Il n’y aura plus ces grands intervalles, théoriquement.”

En attendant la saison 3 d’Invincible sur Prime Video, découvrez ces autres séries qui devraient certainement plaire aux fans du genre.