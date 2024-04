Final d’Invincible : quand sort l’épisode 8 de la saison 2 ?

La saison 2 d’Invincible a été la hauteur une fois de plus, mais toutes les bonnes choses ont une fin : date et heure de sortie, on vous dit quand retrouver le grand final.

La saison 2 d’Invincible s’était longtemps faite attendre avant de débarquer de nouveau sur les écrans des abonnés de Prime Video, mais la patience a rendu les aventures de Mark Grayson d’autant plus savoureuses : et malgré une longue pause entre les deux parties, le public est resté enthousiaste jusqu’au bout.

La série reprenant les comics de Robert Kirkman a été riche en rebondissements : entre la mort puis le retour inattendu d’Allen l’Alien, la découverte d’un petit frère pour Mark ou encore l’arrivée fracassante d’Anissa, Invincible a gardé les fans en haleine.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le dernier épisode de la saison 2 va bientôt sortir et devrait offrir un final aussi choquant qu’intriguant pour la suite : date et heure de sortie, on vous dit quand retrouver les super-héros d’Invincible.

Le huitième et dernier épisode de la saison 2 sortira le 4 avril 2024 sur Prime Video. Il sera disponible à 3h du matin, soit dans la nuit du mercredi 3 au jeudi 4 avril.

Amazon Content Services LLC

La saison 2 doit encore répondre à de nombreuses questions : qu’est-il arrivé à Nolan, alias Omni-Man ? Comment la vie avec le demi-frère de Mark va-t-elle s’organiser ? Que se passera-t-il pour la Terre, maintenant que Mark a fait savoir qu’il ne s’allierait pas avec les Viltrumites ? Qu’arrivera-t-il à Allen l’Alien, qui s’est volontairement laissé emmener par Anissa ? Et surtout, que compte faire le vilain Angstrom Levy ?

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Il est possible que l’épisode final ne réponde pas à toutes les interrogations des spectateurs, tout comme il est fortement probable qu’il en crée de nouvelles. Car la saison 2 ne conclura pas la série Invincible : d’autres chapitres sont déjà prévus pour la série d’animation de Prime Video.