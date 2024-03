Black Mirror : Tout ce qu’on sait sur la saison 7 de la série Netflix

La saison 7 de Black Mirror promet déjà de jolies surprises : fenêtre de sortie, casting, suite d’un épisode iconique, on vous dit tout ce qu’on sait sur ce nouveau volet de la série d’anthologie de Netflix.

Parmi les séries qui ont marqué la dernière décennie, Black Mirror figure clairement en tête de liste. Il faut dire que la production Netflix a fait mouche dès ses débuts en 2011, se lançant dans l’aventure avec un pilote choquant mettant en scène un premier ministre anglais et une truie dans une situation peu recommandable.

Au-delà de son ton percutant et volontairement provocateur, la création du showrunner Charlie Brooker cherche avant tout à questionner nos rapports aux médias et aux écrans. le format anthologique a permis la création d’épisodes tous plus originaux les uns que les autres, offrant une indépendance bienvenue pour davantage de points de vue d’un même sujet.

La série compte déjà 6 saisons à son palmarès, en plus du film interactif Bandersnatch. Et un septième chapitre rejoindra bientôt le catalogue Netflix. On vous dit tout ce qu’on sait sur la saison 7 de Black Mirror, qui promet déjà de belles surprises.

Sommaire

La saison 7 de Black Mirror est-elle en développement ?

Oui, la saison 7 de Black Mirror est bien en développement chez Netflix.

L’information a initialement été révélée par Variety, confirmant ainsi les nombreuses rumeurs sur le retour de la série après une saison 6 réussie. La décision de continuer avait rassuré de nombreux spectateurs à l’époque, car elle était prise en même temps que d’autres productions du géant du streaming étaient annulées, telles que Shadown and Bone.

La saison 7 de Black Mirror sortira officiellement en 2025, mais n’a pas encore de date de sortie précise.

C’est lors de l’événement Next on Netflix du 14 mars 2024 que la plateforme a annoncé la fenêtre de sortie pour la saison 7 de sa série emblématique.

De son côté, Variety avait déjà rapporté que Charlie Brooker, Annabel Jones et Jessica Rhodes seraient de retour aux commandes de l’œuvre d’anthologie, pour un début de tournage prévu plus tard dans l’année 2024.

À quoi peut-on s’attendre pour l’intrigue des épisodes de la saison 7 de Black Mirror ?

À ce stade, les détails de l’intrigue sont gardés secrets, mais on sait déjà qu’un épisode iconique de Black Mirror aura une suite dans la saison 7.

C’est dans un court teaser sur YouTube que Netflix a fait l’annonce : l’épisode “USS Callister” de la saison 4 obtiendra une suite. En tout, la saison 7 proposera six épisodes aux spectateurs. On peut donc en déduire que mis à part ce “deuxième volet”, le reste gardera le format anthologique propre à Black Mirror.

Charlie Brooker avait déjà expliqué que les futures saisons pourraient explorer littéralement n’importe quel sujet. En effet, dans une interview pour Tudum, site d’informations de Netflix, le showrunner a expliqué son point de vue : “J’ai toujours pensé que Black Mirror devrait représenter des histoires distinctes les unes des autres, et continuer de surprendre les gens – moi y compris. À quoi bon, sinon ? La série doit être difficile à se définir elle-même, elle doit se réinventer continuellement.“

Pour Digital Spy, le cinéaste avait abordé la question des techniques utilisées jusque-là : “Je n’ai jamais fait d’épisode d’animation ou musical.” Et déjà, le showrunner revenait sur son expérience avec l’iconique épisode USS Callister, qui l’a marqué : “Bizarrement, c’est de là qu’est né ‘USS Callister’ – parce que je cherchais une histoire qui irait pour une comédie musicale, et puis l’épisode est devenu USS Callister.“

Peut-être faut-il s’attendre à ce que la suite du fantasme d’un Star Trek en réalité virtuelle soit justement une comédie musicale, poussant l’idée d’origine jusqu’au bout.

Distribution de la saison 7 de Black Mirror : qui pourrait apparaître au casting ?

À ce jour, aucune liste officielle n’a été partagée par Netflix pour la saison 7 de Black Mirror.

Jonathan Prime/Netflix

L’épisode USS Callister aura certes droit à une suite, mais rien ne dit que son casting sera lui aussi de retour : on pourrait tout aussi bien nous présenter une nouvelle histoire tirée du même univers, mais se détachant des aventures des personnages originaux. On pourrait également imaginer un épisode se penchant sur Tommy, le fils de l’un des héros coincés dans le jeu vidéo Infinity.

Toutefois, si les mêmes protagonistes venaient à réapparaître, on devrait retrouver les acteurs suivants :

Jesse Plemons – Robert Daly

Cristin Milioti – Nanette Cole

Jimmi Simpson – Walton

Michaela Coel – Shania

Billy Magnussek – Valdak

Milanka Brooks – Elena Tulaska

Osy Ikhile – Nate Packer

Paul G. Raymond – Kabir Dudani

Bien que rien n’ait été confirmé à ce stade, il est tout à fait probable que Black Mirror s’appuie sur de grands noms pour sa saison 7, comme la série Netflix elle l’a souvent fait avec ses précédentes saisons.

Nous tiendrons cet espace à jour à mesure que des informations seront partagées.