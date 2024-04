Yellowstone 1923 Saison 2 : tout ce qu’on sait sur la suite du préquel

Helen Mirren et Harrison Ford ont captivé le public de 1923, et n’en ont pas fini avec la série dérivée de Yellowstone : on vous dit tout ce qu’on sait sur la saison 2.

Après avoir remonté l’arbre généalogique des Dutton en 1883, le showrunner Taylor Sheridan a décidé de tout recommencer dans 1923. Ramenant l’intrigue juste avant la Grande Dépression, la série a montré les membres de la tentaculaire famille en pleine lutte pour conserver leur ranch au milieu de nombreuses tensions locales croissantes. Sans compter les avancées technologiques qui mettent à mal les affaires des éleveurs de chevaux – à quoi bon entretenir une monture quand on peut se procurer une voiture ?

1923 est le second préquel de Yellowstone, et la série s’est distinguée dès ses débuts. Il faut dire qu’elle a pour elle son casting de choc, incluant des célébrités telles que Harrison Ford ou Helen Mirren. De quoi faire grandir une famille déjà bien remplie pour la série de Taylor Sheridan, qui avait démarré avec nul autre que Kevin Costner.

Malgré la fin de la série originale qui se profile dans la partie 2 de la saison 5 de Yellowstone, le retour de 1923 est toujours prévu dans une prochaine saison 2. On vous dit tout ce qu’on sait sur cette suite tant attendue.

Sommaire

À ce stade, la saison 2 de 1923 n’a pas encore de date de sortie, et ne sera probablement pas disponible avant 2025.

paramount network

Le spin-off de Yellowstone a dû faire face aux grèves des scénaristes et acteurs, qui ont eu pour conséquence des retards importants dans la pré-production. L’année 2025 semble donc l’estimation la plus optimiste pour la diffusion de la suite.

Contrairement à 1883 qui proposait une histoire indépendante avec une vraie fin, 1923 a eu droit à une annonce officielle de renouvellement en février 2023. Ce qui n’avait rien de surprenant, au vu de ses performances pour les débuts du préquel, dont le pilote a réuni 7,4 millions de téléspectateurs aux États-Unis.

Avant les grèves, les prédictions pour la sortie s’arrêtaient à fin 2023, sinon 2024. Mais en juin 2023, une nouvelle annonce a soufflé les espoirs des fans : la suite de 1923 a été retardée à une date encore indéfinie. Et la fin du mouvement social n’a rien modifié à l’absence de détails depuis.

Il faut aussi compter sur les nouveaux projets lancés par Taylor Sheridan, entre Landman, Yellowstone 2024 et 1944, ou encore le renouvellement un peu particulier d’Opérations Spéciales : Lioness.

En décembre 2023, le directeur de production Charlie Skinner a confirmé auprès de la chaîne NBC Montana que la saison 2 serait filmée à Butte, dans le Montana. De son côté, l’acteur Brandon Sklenar (qui incarne Spencer dans 1923) a déclaré à Fox News, en janvier 2024, que le tournage allait “bientôt commencer” : tout espoir n’est donc pas perdu.

Casting de la saison 2 de 1923 : Qui est de retour ?

Si le casting de 1923 n’a pas encore été officiellement confirmé, il devrait en tout cas ramener la plupart de ses acteurs pour la saison 2. Ce qui inclut Helen Mirren et Harrison Ford dans les rôles de Cara et Jacob Dutton.

paramount network

Une personne qui ne devrait pas revenir est James Badge Dale dans le rôle de John Dutton Sr., décédé dans l’épisode 3. Nous ne devrions pas non plus revoir Marley Shelton dans le rôle d’Emma Dutton dans la saison 2, puisque son personnage s’est suicidé après la mort de James. Il en va de même pour Jennifer Ehle dans le rôle de Sœur Mary, puisque Teonna l’a tuée dans un acte de vengeance.

Retrouvez ci-dessous le casting le plus probable de la saison 2 de 1923 :

Helen Mirren dans le rôle de Cara Dutton

Harrison Ford dans le rôle de Jacob Dutton

Sebastian Roché dans le rôle du Père Renaud

Darren Mann dans le rôle de Jack Dutton

Michelle Randolph dans le rôle d’Elizabeth Strafford

Aminah Nieves dans le rôle de Teonna Rainwater

Brandon Sklenar dans le rôle de Spencer Dutton

Robert Patrick dans le rôle du Shérif William McDowell

Jerome Flynn dans le rôle de Banner Creighton

Timothy Dalton dans le rôle de Donald Whitfield

Dans une interview accordée à The Hollywood Reporter, Harrison Ford a avoué se sentir impatient à l’idée de commencer le travail sur la saison 2 : “J’ai accepté le rôle sans voir de scénario, certain que les créateurs du projet sauraient écrire un bon personnage. Je n’avais pas réalisé à quel point 1923 allait être un travail aussi titanesque, et je sens ça en vaut totalement la peine. Je suis excité à l’idée de faire une autre saison.”

Intrigue de la saison 2 de 1923 : à quoi faut-il s’attendre ?

La saison 2 de 1923 devrait suivre le retour de Spencer Dutton dans le Montana, le voyage périlleux de Teonna pour rentrer chez elle, et la guerre territoriale pour le ranch familial suite aux magouilles financières de Donald Whitfield.

Le synopsis de la première saison indiquait que l’émission allait “introduire une nouvelle génération de la famille Dutton et explorer le début du vingtième siècle, période marquée par des pandémies, une sécheresse historique, la fin de la Prohibition et la Grande Dépression, qui affligent l’Ouest montagneux et les Dutton qui le considèrent comme leur foyer.”

Y aura-t-il une saison 3 de 1923 ?

En l’état, la saison 2 de 1923 est présentée comme le dernier volet de la série préquelle, et aucun plan ne fait part d’une troisième saison.

Taylor Sheridan avait à ce propos déclaré auprès de Deadline que la saison 2 était techniquement une “seconde moitié de la saison” : “Cette série est différente de 1883 pour laquelle j’avais toute l’histoire bien arrêtée dans ma tête. Pour 1923, je n’avais aucune idée de ce que j’allais faire. J’ai juste entamé un voyage par moi-même et c’est moi qui ai lancé l’idée.”

Le showrunner a alors expliqué avoir ressenti le besoin de plusieurs épisodes pour terminer l’histoire imaginée, soit deux blocs de huit épisodes. Il en a alors fait la demande aux producteurs : “Pour eux, c’est génial parce qu’ils obtiennent plus de contenu. Et moi, j’obtiens une plus grande marge de manœuvre,” conclut le créateur de Yellowstone.

