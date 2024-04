Combien y a-t-il de saisons de la série From ?

Bien que les fans souhaitent probablement que la série dure éternellement, le mystère doit être résolu tôt ou tard. Voici quel est le nombre de saisons de From, et s’il y a eu des nouvelles annonces officielles concernant sa conclusion.

Voir le casting de From s’unir pour survivre à des circonstances horrifiques a captivé de nombreux spectateurs dévoués, espérant être récompensés pour leur perspicacité.

Avec une série d’horreur aussi méticuleuse, il y a sûrement une fin qui est prévue, de sorte que la série puisse tirer sa révérence avec style.

Mais avant de nous inquiéter de la conclusion de la série de MGM+, revenons sur tous les épisodes de From que l’on a pu voir jusqu’à présent.

Combien y a-t-il de saisons de From ?

Il y a en tout trois saisons de From, la sortie de la troisième saison étant prévue normalement pour 2024.

MGM+

La saison 3 de From approche à grands pas, le tournage ayant commencé en décembre 2023.

Vous pouvez trouver les saisons 1 et 2 de From en streaming sur Paramount+.

Combien y aura-t-il de saisons de From ?

MGM+ n’a pas confirmé le nombre de saisons de From qui seront produites, mais en se basant sur l’avancement de l’histoire, de nombreux fans pensent qu’il y en aura cinq au total.

Aucune annonce officielle n’a été faite qui suggère que la saison 3 puisse être la dernière. Cela indique que le casting et l’équipe souhaitent produire davantage d’épisodes par la suite.

Bien que cinq saisons semblent être idéales pour conclure l’intrigue de From, tout dépendra de la performance de la série. Si la nouvelle saison attire un bon nombre de spectateurs, les créateurs auront probablement la liberté artistique de terminer l’histoire à leur guise.

La possibilité la plus inquiétante, du moins pour ce genre de séries mystérieuses, serait qu’elle soit annulée avant que l’ensemble des intrigues n’aient pu être résolues.

MGM+

Si MGM+ devait hypothétiquement terminer la série après la saison 3, les scénaristes auraient, espérons-le, la possibilité de réaliser une quatrième saison plus courte. Ainsi, l’intrigue pourrait se conclure de manière naturelle. Le véritable cauchemar étant de n’avoir aucune réponse à nos questions.

Malheureusement, nous n’avons pas d’informations sur les performances réalisées par From, MGM ne communiquant pas officiellement sur l’audience de son service de streaming. Cependant, il a été acquis par Amazon en 2021 et MGM+ est désormais disponible sur Prime Video, donc le nombre de spectateurs a probablement augmenté plutôt que diminué grâce à une portée d’audience plus large.

