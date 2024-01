La saison 3 de House of the Dragon est déjà en plein développement

Attention au décollage : des mois avant la sortie de la saison 2, le développement du troisième volet de House of the Dragon est déjà lancé, selon un nouveau rapport.

Inspirée du livre Feu et Sang de George R.R. Martin, ce préquel de Game of Thrones relate la Danse des Dragons, une célèbre guerre civile entre les redoutables Targaryen, à l’origine de la déchéance de leur dynastie autrefois surpuissante.

Survenant trois ans après que la série originale ait entaché son héritage dans une fin désastreuse, House of the Dragon a défié les sceptiques en offrant certaines des plus extraordinaires scènes de 2022. Les spectateurs étaient également au rendez-vous, affichant les chiffres les plus élevés de l’univers de Game of Thrones depuis le final de la première série.

Les prochains pas de danse pour nos dragons ne se feront pas attendre trop longtemps, car HBO a suffisamment confiance en la série pour démarrer le travail de la saison 3, qui serait déjà en cours.

La saison 3 de House of the Dragon est déjà en développement

La saison 3 de House of the Dragon a déjà commencé son développement, selon Redanian Intelligence, une source réputée pour tout ce qui concerne Westeros.

“Nous avons appris que le travail sur la saison 3 de House of the Dragon, comme l’écriture active des scénarios et d’autres choses très préliminaires, commence pleinement en ce mois de janvier 2024,” a écrit le média.

“Il est trop tôt pour parler de dates de tournage, mais si on se fie aux saisons précédentes, les scénarios ne seront probablement pas terminés avant le troisième ou quatrième trimestre de cette année… peut-être que nous envisageons un début de tournage fin 2024/début 2025, mais nous verrons tout cela en temps voulu.“

Le préquel devrait durer quatre saisons en tout, soit moitié moins que Game of Thrones et ses huit chapitres.

Fin 2024, George R.R. Martin a visité le plateau et a retrouvé le showrunner Ryan Condal. Tout en admirant la conception de la production et en ayant un aperçu des épisodes d’ouverture “déchirants“, il a également “passé deux jours enfermé dans une pièce avec Ryan Condal et son équipe de scénaristes (Sara Hess, Ti Mikkel, David Hancock et Philippa Goslett) à parler des troisième et quatrième saisons de HOUSE OF THE DRAGON.”

“Ce furent des discussions animées et amusantes, et nous avons bien travaillé… bien que deux jours n’aient pas été suffisants. Il y a tellement de choses à couvrir que je ne suis pas sûr que vingt jours auraient suffi,” a-t-il écrit sur son blog.

D’autres spin-offs sont également en cours de développement, y compris sur les voyages “légendaires” de Corlys Velaryon, alias le Serpent des Mers, ou encore Snow.

La saison 2 de House of the Dragon devrait être diffusée par HBO à l’été 2024. En France, la série sera certainement disponible sur le Pass Warner chez Amazon.

