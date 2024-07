La durée séduisante des épisodes finaux de la saison 2 de House of the Dragon révélée

La longueur des derniers épisodes de la saison 2 de House of the Dragon a été dévoilée et les fans ont de quoi se réjouir.

C’est à cause du combat entre Lucerys et Aemond dans la saison 1 que les spectateurs ont eu droit à la Danse des Dragons dans une saison 2, et la guerre civile est aussi terrifiante qu’annoncée par les différents dirigeants de Westeros : House of the Dragon reste fidèle à l’univers créé par George R.R. Martin, proposant une intrigue remplie de complots, de batailles, de trahisons… et de dragons toujours plus nombreux et variés.

Mais pour réussir à retranscrire la complexité politique des romans et faire honneur à la série d’origine Game of Thrones – du moins avant la controversée saison 8 –, l’histoire se doit de dévoiler suffisamment d’informations sans pour autant sacrifier ambiance et mise en scène. Le spin-off possède donc des épisodes souvent longs, et les derniers de la saison 2 battront de nouveaux records.

Combien de temps durent les derniers épisodes de la saison 2 de House of the Dragon ?

Les derniers épisodes de la saison 2 de House of the Dragon dureront tous plus d’une heure : le final ira jusqu’à durer 73 minutes, soit 1h13.

L’épisode le plus long de la saison 1 durait 68 minutes, tandis que le plus court gardait une longueur malgré tout impressionnante de 54 minutes. De son côté, la saison 2 avait prévu des épisodes plus longs, le troisième ayant déjà battu le record en allant jusqu’à 70 minutes. Un record à nouveau écrasé par le huitième et dernier de la saison, de trois minutes en tout.

Il y a de grandes chances pour que ces temps plus longs permettent de conclure le premier acte de la Danse des Dragons. En effet, après la mort déchirante de Rhaenys et le règne désastreux d’Aemond qui s’est improvisé roi, les derniers épisodes de la saison 2 semblent promettre du grand spectacle pour les fans de House of the Dragon.

La saison 2 n’est pas encore terminée : pour ne rien rater des derniers épisodes de la série, vous pouvez consulter leur calendrier de sortie, ou prolonger votre immersion dans Westeros en passant par la liste de tous les rois de la dynastie Targaryen.