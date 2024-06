House of the Dragon Saison 2 : Résumé et explication de la fin de l’épisode 2

Que s’est-il passé dans l’épisode 2 de la saison 2 de House of the Dragon ? Qui a gagné entre Erryk et Arryk ? Comment comprendre la fin ? On vous explique tout.

Le premier épisode de la saison 2 de House of the Dragon a choqué les spectateurs en mettant les pieds dans le plat dès le départ. Un prince décapité plus tard, l’épisode 2 a débarqué pour lui aussi traumatiser de nombreux spectateurs.

Port-Réal est en effet en plein chaos, et les morts ne vont certainement pas s’arrêter là. Alors que les personnes de sang royal se lancent dans une lutte sans pitié et sournoise, le petit peuple souffre également : quelles seront les conséquences du crime contre les Hightower ? Comment vont réagir les deux clans ? Qui des deux frères Erryk et Arryk a remporté le duel ? On vous explique la fin de l’épisode 2.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Attention : cet article contient des spoilers de l’épisode 2 de la saison 2 de House of the Dragon.

Un royaume dans la tourmente

La série reprend directement après le meurtre sauvage du fils d’Aegon, Jaehaerys Targaryen, décapité par un garde et un chasseur de rats. Le garde est cependant attrapé et fouillé : on retrouve la tête du petit prince dans son sac.

De son côté, Aegon perd la tête – pas littéralement, pour une fois – face au chagrin mais aussi à la fureur d’avoir été indirectement visé par le meurtre. Le roi n’hésite ainsi pas à hurler sa déclaration de guerre, étouffée avec difficulté par ses conseillers.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Alicent Hightower est elle aussi au plus mal, rongée par la culpabilité et la douleur : elle voit dans le crime une punition divine pour ses relations avec le commandant de la garde Ser Criston Cole. Malheureusement, les événements se précipitent lors du conseil restreint et ne laissent aucun répit à la reine régente.

Alors que le garde attrapé devra être interrogé dans le Donjon Rouge, Alicent et Haelaena devront défiler dans les rues de port-Réal pour exhiber leur deuil à la population et s’attirer ses faveurs.

Aegon obtient sa revanche

Haelaena refuse dans un premier temps de se rapprocher d’une population qui ne l’intéresse pas, mais n’a d’autre choix que de céder.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

hbo

Toutefois, son inconfort lors de la procession aura l’effet escompté : le peuple y verra de la peine et soutiendra les Targaryen et les Hightower dans le conflit à venir.

Dans les cachots, Larys interroge le garde : en voyant les instruments, l’homme avoue tout. Il évoque Daemon Targaryen, puis dénonce un complice dont il ne connaît pas le nom, mais dont la profession consiste à chasser les rats dans le palais.

Rhaenyra découvre la vérité

À Peyredragon, Rhaenyra est choquée d’apprendre qu’on l’accuse du meurtre de Jaehaerys. La reine, outrée, veut nier l’affaire qui entache sa réputation et pourrait lui coûter ses alliés. Mais elle comprend vite en voyant Daemon que c’est bien son camp qui a commandité l’assassinat.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

En privé, son mari lui raconte tout. Se sentant trahie, Rhaenyra lui fait savoir à quel point l’acte nuit à ses efforts de guerre. Elle lui fait alors comprendre qu’elle ne peut plus lui faire confiance, et Daemon choisit de partir. Rhaenyra ordonne ensuite à sa belle-fille Baela de se charger de la surveillance de Port-Réal.

La situation empire progressivement dans la saison 2 de House of the Dragon

Dans la capitale, les choses ne sont pas non plus reluisantes. Rongé par la culpabilité de ne pas avoir été à son poste la nuit de l’attaque, Ser Criston Cole s’en prend à Ser Arryk Cargyll, le prenant à parti devant le reste de ses hommes.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Après l’avoir humilié pour des détails et des raisons peu valables, le commandant lui offre la possibilité de “se racheter” en allant assassiner Rhaenyra, le poussant à se faire passer pour son frère Erryk qui a trahi Port-Réal en rejoignant Peyredragon.

Quant à Aemond Targaryen, la cible originelle de la tentative de meurtre, les regrets sont aussi de mise alors qu’il se confie à une prostituée dans une maison close : le fils d’Alicent s’en veut d’avoir cédé à la colère et d’avoir tué Lucerys en perdant son sang-froid. Le passage dans les faubourgs de Port-Réal permet également de comprendre l’impact du blocus sur la population, alors qu’un forgeron et une femme évoquent la nourriture qui commence à manquer.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

À la Néra, Alyn retrouve son frère, qui l’encourage à naviguer avec le seigneur Corlys dans la bataille à venir. Corlys, lui, est alité avec Rhaenys. Tous deux estiment que Daemon pourrait devenir une menace pour le règne de Rhaenyra, mais décident de lui accorder leur confiance pour le moment.

Rhaenyra conclut un accord

Rhaenyra se rend auprès de Mysaria pour tenter de découvrir ce que Daemon avait prévu. Mysaria explique avoir simplement donné deux noms en échange de sa liberté, qu’elle n’a toujours pas obtenue.

À Port-Réal, Aegon a pris une terrible décision : ne pouvant retrouver le ratier qui les a trahis, il décide de mettre à mort tous les hommes exerçant la profession de chasseurs de rats. Pour ne rien arranger, il fait pendre les corps aux murs du Donjon Rouge.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Quand Otto le découvre, il fait irruption dans la chambre d’Aegon, le traitant d’idiot. Criston et Aegon révèlent alors qu’Arryk est parti pour Peyredragon afin d’assassiner Rhaenyra. Furieux face à l’impétuosité de son petit-fils, Otto ne mâche pas ses mots. Aegon s’emporte lui aussi et le destitue : la nouvelle Main du Roi sera désormais Ser Criston Cole.

L’épisode 2 de la saison 2 de House of the Dragon se termine par la mort d’Arryk et Erryk dans un duel pour tuer ou protéger Rhaenyra, tandis qu’Alicent et Otto parviennent à un accord.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

hbo

En effet, Rhaenyra change finalement d’avis et laisse partir Mysaria. Mais alors que la femme s’éloigne vers le navire censé la ramener chez elle, elle aperçoit Arryk qui se dirige vers Peyredragon.

À l’intérieur du château, Arryk se faufile jusqu’à la chambre de Rhaenyra, évitant de justesse son frère. La reine se prépare à dormir lorsqu’il entre soudain dans sa chambre. Elle est sauvée par l’arrivée du jumeau qui fait face à son ancien frère d’armes.

Les deux hommes semblent à égalité, mais c’est Erryk qui finit par l’emporter. Ne supportant pas d’avoir tué Arryk, il préférera cependant se donner la mort à son tour.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

De retour à Port-Réal, Alicent rassure Otto, encore sous le choc de son conflit avec Aegon. Elle lui conseille de se rendre à Hautjardin, lui laissant le champ libre pour pouvoir raisonner Aegon en son absence. Mais lorsqu’elle quitte son père pour rendre visite à son fils, elle le trouve en train de pleurer et décide de le laisser seul pour retourner à sa propre chambre, où Ser Criston Cole l’attend.

La saison 2 de House of the Dragon est diffusée sur Max : pour ne rien rater de la série HBO, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes.

L’article continue après la publicité