House of the Dragon Saison 2 : Résumé et explication de l’épisode 3

Que s’est-il passé dans l’épisode 3 de la saison 2 de House of the Dragon et comment expliquer les événements de la série HBO ? On vous dit tout.

L’épisode 2 de la saison 2 de House of the Dragon avait permis de voir les conséquences directes du crime du prince Jaehaerys avec une longue et funeste procession funéraire ou encore l’exil de Daemon. Mais il reste encore de nombreux points à aborder dans le nouvel épisode du spin-off de Game of Thrones.

Rhaenyra doit ainsi regagner la confiance de son conseil et éviter de lancer un conflit ouvert avec des dragons, tandis que le camp des Verts se prépare pour une bataille qui semble toujours plus inéluctable. On vous résume l’épisode 3 de la saison 2 de House of the Dragon et on vous explique son final.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Attention : cet article contient de nombreux spoilers de l’épisode 2 de la saison 2 de House of the Dragon.

Les Nerbosc font la guerre aux Bracken

Alors que de nombreux fans avaient parié sur l’apparition de Benjicot Nerbosc dans cet épisode, c’est en fait son père Samwell qui vient manier l’épée face aux Bracken.

Mais le passage des deux maisons sera bref, puisque l’épisode 3 ne s’attarde pas et dévoile le no man’s land qui suit les piques des chevaliers des deux camps, chacun ayant prêté allégeance à des camps ennemis. Il s’agira du premier grand bain de sang découlant directement de la guerre civile entre les différentes branches de la maison Targaryen.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

À Peyredragon, Rhaenyra enterre les frères Erryk et Arryk ensemble après leur duel dans l’épisode 2. On découvre alors qu’elle a bien reçu la mystérieuse lettre d’Alicent de la saison 1, mais ne l’a encore jamais ouverte.

Le premier jour de la nouvelle Main du Roi, Criston Cole

hbo

Que les spectateurs l’apprécient ou non, Criston Cole a eu droit à sa promotion en tant que Main du Roi et doit désormais officier en tant que tel. Et histoire de bien commencer sa carrière, il a droit à plusieurs remarques acerbes lors du conseil restreint.

Le commandant de la Garde Royale se fait ainsi rabrouer pour le duel entre les jumeaux, mais les discussions finissent par dévier vers la bataille des Nerbosc et des Bracken.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le conseil élabore un plan : le Conflans étant vu comme la solution pour la victoire, il faudra conquérir la forteresse d’Harrenhal. Criston Cole et Aemond décident de s’y rendre et Aegon insiste pour les accompagner avec Feux-du-Soleyl malgré les protestations.

À Peyredragon, Mysaria a raté son bateau. Elle a en effet fait demi-tour pour alerter la garde lorsqu’elle a vu Arryk, et a ainsi gagné la confiance de Rhaenyra. En récompense, elle demande à intégrer sa cour et promet à sa souveraine de lui être utile pour ses connaissances du Donjon rouge.

Un peu plus tard, Rhaenyra confie une mission importante à Rhaena. Souhaitant mettre les plus petits de ses enfants à l’abri, elle demande à sa belle-fille de les emmener en sécurité à Pentos. Rhaena refuse dans un premier temps, mais finit par être convaincue alors que la possibilité d’obtenir un petit dragon lui est offerte.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Daemon s’empare d’Harrenhal

hbo

Tout le monde veut s’approprier la forteresse, mais c’est Daemon qui met la main dessus le premier. Dès son arrivée, il se retrouve en présence de Simon Fort, qui agite volontiers le drapeau blanc pour prêter allégeance à Rhaenyra.

De son côté, Criston Cole se prépare à emmener ses troupes dans le Conflans. Avant de partir, il rencontre le frère d’Alicent, Gwayne Hightower, qui partira avec le reste de l’expédition.

L’ambiance est délétère à Peyredragon. Le conseil est pressé d’agir et d’envoyer les dragons semer mort et destruction, mais Rhaenyra s’oppose à l’idée de sortir tout de suite ses atouts et préfère attendre le retour de Daemon de Harrenhal. Quand ses conseillers se font plus pressants, la reine compare leur comportement à une volonté de trahison, mettant alors un terme aux débats.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Rhaenys, elle, rend visite à son mari Corlys au Gosier. Son époux s’inquiète pour l’avenir de Lamarck, ne sachant auquel de leurs héritiers confier leurs terres en cas d’incident. Leur petite fille Rhaena quitte quant à elle Peyredragon en accompagnant les enfants ainsi que les jeunes dragons Nuée d’Orage et Tyraxès. Feront également parti du voyage quatre œufs non éclos.

Après la procession funéraire traumatisante, Helaena semble plus préoccupée par la gestion de son chagrin et de sa réponse au petit peuple que par le scandale d’Alicent avec Criston (bien qu’elle affirme lui pardonner son comportement avec la nouvelle Main du Roi). Au même moment, Aegon se prépare à partir au combat. Heureusement, Larys intervient et l’en dissuade habilement, ce qui lui vaut la position de maître des chuchoteurs.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

C’est là que la série House of the Dragon nous présente un nouveau personnage d’importance : Ulf Blanc. Dans une taverne miteuse de Port-Réal, Ulf parle à tort et à travers en vantant son affiliation avec la famille royale : il serait le petit-fils de Jaehaerys le Conciliateur, ce qui ferait de lui une semence de dragon et donc un héritier potentiel pour le trône de fer.

Heureusement pour lui, Aegon II Targaryen ne l’entend pas lorsqu’il entre dans la taverne en accompagnant des hommes de sa garde et leur écuyer. Sous prétexte d’offrir au jeune homme sa première nuit avec une femme, le souverain emmènera son escorte dans une maison de plaisir avec pour réel objectif d’humilier son frère Aemond, après avoir été manipulé par Larys Fort.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Enfin, à Peyredragon, Rhaenyra est bouleversée après avoir dit au revoir à ses enfants. Elle va alors lire pour la première fois le message envoyé par Alicent.

L’actrice Milly Alcock fait son retour dans le rôle de la jeune Rhaenyra

La saison 2 de House of the Dragon montre enfin le danger que représentent les dragons dans une scène avec Criston Cole, Gwayne Hightower, des chevaliers et Baela montée sur Danselune.

Les hommes réussissent à atteindre in extremis le couvert de la forêt, mais sont identifiés par Baela qui peut rapporter l’information à Peyredragon. En apprenant la nouvelle d’une armée en route pour Harrenhal, le conseil de Rhaenyra la presse encore une fois de se mettre elle aussi en mouvement en envoyant ses dragons.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

À Harrenhal, Daemon doit composer avec l’état insalubre du château. Mais avant d’avoir pu tester la literie, quelqu’un semble essayer d’entrer dans sa chambre. En allant voir dans le couloir, il ne trouve personne… mais se retrouve alors en pleine hallucination, dans laquelle il retrouve une Rhaenyra jeune, interprétée par Milly Alcock, et occupée à recoudre le cou du petit Jaehaerys. Puis il se réveille dans une cour à l’extrémité d’Harrenhal, où il rencontre une femme prédisant sa mort.

Rhaenyra confronte Alicent

hbo

Après avoir comploté avec Mysaria, Rhaenyra prend une décision. S’il y a une possibilité de paix en évitant la guerre, alors il est de son devoir d’essayer. Mais pour cela, elle doit rencontrer Alicent en face-à-face.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Se faufilant à Port-Réal sur un bateau (comme Daemon dans l’épisode 1), elle est escortée par un des alliés de Mysaria dans la ville et réussit à approcher Alicent dans le Septuaire en se déguisant en nonne.

Rhaenyra commence par la menacer pour l’empêcher d’appeler la garde, avant d’expliquer vouloir simplement parler. Toutes deux évoquent enfin la nuit de la mort de Viserys dans la saison 1 de House of the Dragon. Les deux femmes finissent par comprendre qu’Alicent s’est fourvoyée en comprenant de travers les propos du roi mourant : alors qu’il citait une chanson sur Aegon le Conquérant qu’elle ne connaissait pas, elle a cru qu’il voyait en son fils Aegon II le véritable héritier du trône de fer.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Mais Alicent affirme qu’il n’y a pas eu d’erreur. La reine verte n’a en réalité plus le choix, ne pouvant revenir sur ses propos. Ses alliés ne sont plus à Port-Réal, Otto Hightower et Criston Cole ayant quitté la ville. Elle a également conscience qu’Aemond pourrait être un danger pour elle et le reste du royaume malgré leurs liens filiaux, s’il apprenait la réalité. Pour éviter de détruire tout ce qu’elle a construit, elle est donc forcée de cacher le malentendu et de maintenir sa version.

Mais pour Rhaenyra, le doute n’est désormais plus permis : son père n’est jamais revenu sur sa parole, et la considérait toujours comme son héritière légitime même sur son lit de mort.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pour ne rien manquer de la suite de la saison 2 de House of the Dragon, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes.