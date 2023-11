La saison 2 de House of the Dragon a enfin sa fenêtre de sortie

De nouvelles images de la saison 2 de House of the Dragon ont été dévoilées aujourd’hui à des journalistes, suivies d’une annonce précisant que la fenêtre de sortie pour la suite de la série.

Le préquel de Game of Thrones, House of the Dragon, a très vite rencontré un immense succès auprès des fans, revenant sur les événements du livre Feu et Sang de l’écrivain George R.R. Martin. La première saison avait compté 10 épisodes, diffusés d’août à octobre 2022, et le premier avait déjà rassemblé suffisamment de spectateurs pour que la saison 2 soit aussitôt confirmée. Cette suite a désormais elle aussi sa fenêtre de sortie.

En effet, des journalistes ont pu voir la première bande-annonce de la saison 2 de House of the Dragon le 2 novembre 2023 à New York. Et la conférence de presse a été suivie d’une annonce par HBO. Alors, qu’est-ce qu’on attend ?

La saison 2 de House of the Dragon a une fenêtre de sortie pour 2024

D’après Variety, le chef de réseau de HBO, Casey Bloys, a déclaré que la saison 2 de House of the Dragon sera diffusée au “début de l’été” 2024, soit un peu plus tôt dans l’année par rapport à la première saison en 2022. Mais ce n’est pas tout ! Car Casey Bloys a également révélé que le tournage d’un autre spin-off de Game of Thrones, A Knight of the Seven Kingdoms : The Hedge Knight, devrait commencer au printemps 2024. À condition, bien entendu, que la grève de la SAG-AFTRA se termine d’ici-là.

Heureusement pour House of the Dragon, la grève des acteurs et des scénaristes n’a pas eu d’impact sur la production de sa saison 2, les scénarios ayant été terminés avant le début de la lutte et les acteurs étant sous contrats avec un autre syndicat, Equity.

Rendez-vous donc en été 2024 pour retrouver les dragons de Game of Thrones et les intrigues des Targaryens.