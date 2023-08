Pourquoi la saison 2 de House of the Dragon est-elle si courte ?

Alors que la saison 2 de House of the Dragon, la suite très attendue du prequel de Game of Thrones se rapproche, les fans se demandent une chose : pourquoi cette saison est-elle plus courte que la première ?

House of the Dragon s’est imposée comme l’une des plus grandes réussites télévisuelles de 2022. Contre toute attente, elle a su se remettre les fans de la déception générale engendrée par la dernière saison de Game of Thrones, qui avait sérieusement écorné sa place dans la culture populaire.

Ce prequel se centre sur la “danse des dragons”, une célèbre guerre civile qui a presque anéanti la dynastie Targaryen.

Et si la mort choquante lors du final de la première saison est encore marquée dans tous les esprits, les fans n’attendent maintenant que la suite des événements.

Néanmoins, ne vous attendez pas à une nouvelle saison de 10 nouveaux épisodes, car la saison 2 de House of the Dragon sera légèrement plus courte que la première. Mais pourquoi ?

La saison 2 de House of the Dragon ne comportera que huit épisodes

HBO

En effet, cette deuxième saison sera plus courte par rapport à la précédente, ne proposant que huit épisodes au lieu des dix habituels.

Récemment, Clare Kilner, réalisatrice de la série, s’est entretenue avec The Hollywood Reporter au sujet de cette nouvelle saison, mentionnant qu’elle comportait “huit épisodes merveilleux, avec tant d’événements dans chaque épisode… et nous avons parfois du mal à les condenser en une heure.“

La réponse est donc claire : bien qu’il y ait moins d’épisodes, ne vous attendez pas à des remplissages inutiles. Chaque semaine promet des avancées scénaristiques majeures. “Le showrunner Ryan Condal a choisi d’offrir un bon début et une bonne fin à la saison, et ils sont tous riches en événements émotionnels et visuellement saisissants” confie Kilner.

Alors que d’autres productions ont été mises en pause à cause des grèves des scénaristes et des acteurs, House of the Dragon continue son tournage. Les scripts ont été finalisés avant les grèves, et les acteurs peuvent ainsi continuer à travailler grâce aux règles de leurs syndicats locaux.

Quant au début de la saison, Condal a précédemment indiqué qu’elle “reprendrait là où nous nous étions arrêtés… maintenant, nous allons retrouver les rythmes traditionnels de narration de Game of Thrones” selon Deadline.

“Nous avons toujours parlé de cette histoire, tout comme George R.R. Martin, comme d’une tragédie shakespearienne ou grecque. Cette série raconte essentiellement la déchirure d’une maison de l’intérieur. Maintenant que toutes les pièces sont en place, je suis vraiment impatient de raconter le prochain chapitre, de voir ce qui se passera maintenant que Viserys n’est plus là pour contenir la situation.“

