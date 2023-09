House of the Dragon Saison 2 pourrait faire revenir des personnages surprenants

Une nouvelle photo du tournage de la saison 2 de House of the Dragon dévoile le retour surprenant de certains personnages.

La saison 2 de House of the Dragon, le spin-off de Game of Thrones, s’annonce sans conteste comme l’une des séries les plus attendues de 2024.

La série met en scène les maisons Targaryen et Hightower qui, après avoir formé une alliance, se livrent une guerre pour le contrôle du Trône de Fer. Alors que la première saison se concentrait davantage sur la politique et les dragons, une photo des coulisses pourrait bien indiquer le retour inattendu de personnages de la série originale.

La saison 2 de House of the Dragon pourrait faire revenir les marcheurs blancs

Redanian Intelligence, a récemment publié un tableau trouvé sur le plateau de la saison 2 House of the Dragon avec clairement marqué du mot “Undead” (morts-vivants).

La présence de ce tableau devrait raviver les souvenirs des fans de Game of Thrones, car il pourrait faire référence au retour des marcheurs blancs, ces cadavres réanimés par la nécromancie.

Si ce tableau indique bel et bien le retour des marcheurs blancs, cela constituerait alors un écart majeur par rapport à la trame des livres. En effet, la saison 2 est censée mettre en lumière La Danse des Dragons, la grande et sanglante bataille entre les Targaryens et les Hightowers, où les marcheurs blancs ne sont pas mentionnés.

Les romans de George R.R. Martin, qui servent de base à House of the Dragon, racontent l’histoire de l’extinction presque complète de la maison Targaryen, il n’est donc pas surprenant qu’ils n’évoquent pas des créatures vivant dans l’extrême nord de leur territoire.

Voir des marcheurs blancs dans la saison 2 de House of the Dragon créerait certains problèmes de continuité puisqu’ils ne font pas partie du matériel source. Cependant, la série n’a jamais hésité à s’écarter des livres, donc tout est possible.