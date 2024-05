Furiosa est-il à la hauteur de Fury Road ? Les critiques (presque) unanimes sur le nouveau Mad Max

Les grosses bagnoles de l’univers Mad Max ont fait un détour au Festival de Cannes avant de ronronner dans les salles de cinéma : quel est le verdict pour le nouveau film de George Miller ?

Le monde dévasté du Wasteland revient sur grand écran : George Miller a repris le volant pour diriger une nouvelle histoire, cette fois sur un autre personnage que son Max le dingue. Découverte dans Fury Road, Furiosa faisait déjà l’unanimité, campée par une Charlize Theron au top de sa forme. Mais cette fois, c’est Anya Taylor-Joy qui s’est approprié le rôle, puisqu’il est question de la jeunesse du personnage.

Avant de faire gronder les moteurs dans les salles obscures, George Miller a emmené toute son équipe affronter un public exigeant : celui du Festival de Cannes. Et alors que Megapolis de Francis Ford Coppola se retrouve sous le feu des critiques ou que The Substance de Coralie Fargeat crée la surprise, qu’ont pensé les journalistes de Furiosa : une saga Mad Max ?

Des critiques presque unanimes pour Furiosa : une saga Mad Max

Dans l’ensemble, Furiosa : une saga Mad Max a convaincu le public des avant-premières. Au point d’égaler Fury Road ? Pour beaucoup, la réponse est oui.

warner bros.

Jérémie Couston de Télérama affirme ainsi retrouver “tout ce qui nous emballe” dans l’univers signé par Gorge Miller, tandis que Frédéric Foubert de Première parle d'”un nouveau chef-d’oeuvre de sa saga chromée.” Un avis retrouvé chez Antoine Desrues d’Écran Large, qui précise que Furiosa est “une œuvre fondatrice, de celles qui marquent leur époque, et la cinéphilie de ceux qui ont pu croiser son chemin.” Aux Cahiers du cinéma, Yal Sadat voit en Furiosa un film “d’une puissance tout aussi hallucinante” que Fury Road.

John Nugent d’Empire affirme qu'”après 45 ans de carrière, George Miller montre encore à tout le monde comment on fait. Quel chance d’en être témoin.” Du côté de Total Film, le critique Jamie Graham estime que le réalisateur “a refait le coup avec un préquel qui trouve de nouvelles manières de surprendre“.

Si beaucoup de fans de Fury Road s’inquiétaient du nouveau casting, notamment du changement d’actrices pour incarner le personnage phare, le choix fait par George Miller semble avoir porté ses fruits : Pete Hammond de Deadline affirme que “Chris Hemsworth et Anya Taylor-Joy emmènent la franchise dystopique sur de nouveaux sommets.” Pour Peter Bradshaw de The Guardian, “Taylor-Joy est une héroïne d’action fantastique, qui fait face à un hilarant et maléfique Chris Hemsworth, dans des combats à grande vitesse emblématiques.“

Tout le monde n’est pas emballé par Furiosa : une saga Mad Max

Si une bonne part des critiques s’est laissée entraîner avec plaisir dans le Wasteland, certains spectateurs n’ont pas ressenti la même ivresse.

warner bros.

Face au ravissement des uns, il y a le scepticisme des autres, comme Therese Lacson de Collider qui vante les mérites du personnage principal et de son actrice, mais trouve le film “bien trop long, alourdi par une trop grande masse d’informations.” Pour Owen Gleiberman de Variety, malgré la performance d’Anya Taylor-Joy et quelques moments d’action qui valent le détour, “le sentiment général est celui d’une surenchère exagérée de la franchise.”

Pour Dexerto.com, Rafa Sales Ross a présenté une critique mitigée, affirmant que “malgré son incapacité à atteindre les enjeux fixés par son prédécesseur, Furiosa : Une saga Mad Max est toujours une œuvre de Miller dans l’univers de Mad Max et ne manque pas de séquences d’action brillamment exécutées ainsi que d’une parade de personnages mémorables, hommes, femmes et grincheux inclus.”

D’autres critiques vont plus loin et font part cette fois d’une véritable déception. C’est notamment le cas de Kevin Maher de The Times, qui estime qu'”un début tonitruant et une perception brûlante des lieux ne parviennent pas à compenser la répétition lassante et les effets théâtralement vides qui submergent lentement ce blockbuster tant attendu.” Pour Jacques Mandelbaum chez Le Monde, Furiosa : une saga Mad Max représente même “l’épuisement des ressources d’une série“.

Pour être témoin et se faire son propre avis sur Furiosa : une saga Mad Max, il faudra se rendre dans les salles à partir du 22 mai 2024.