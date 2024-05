Furiosa aura bien droit à sa version chromée à l’image de Fury Road

Furiosa fait actuellement gronder les machines au cinéma, mais les puristes vont pouvoir découvrir une version alternative qui aura de quoi les réjouir : George Miller a bien prévu de montrer le film en noir et blanc dans un avenir proche.

C’est à l’occasion du podcast Happy Sad Confused que le créateur de la franchise Mad Max, George Miller, s’est confié sur Fury Road et Furiosa. Le passé de sa saga a été évoqué, mais c’est l’avenir qui intéressera le plus les fans. Car comme Fury Road avant lui, le film Furiosa aura droit à son relooking.

Il s’agit même uniquement d’une question de temps à ce stade, car le réalisateur a confirmé que sa version alternative était déjà terminée : “Elle est déjà faite. C’est la dernière chose que j’ai faite sur ce film. Je l’appelle « Tinted Black & Chrome » (“teintée en noir et chrome”).“

warner bros.

Le cinéaste renouvelle ainsi sa déclaration d’amour pour le noir et blanc, qui avait déjà modifié l’image de Fury Road après sa première sortie dans les salles. Le retour de Mad Max au cinéma avait ainsi eu droit à l’édition “Black and Chrome“, acclamée par la critique. On vantait notamment les images d’explosions, qui fonctionnaient bien mieux dans le noir et blanc éclatant de George Miller.

Dans son interview, le réalisateur parle de son amour pour le noir et blanc, un effet de style qui dépasse de loin un simple caprice, et tente de titiller toujours un peu plus la perception des spectateurs… mais qu’il peine encore à expliquer pleinement : “J’essaie encore de démystifier en quoi le noir et blanc, selon moi, possède quelque chose de plus élémentaire. Je n’arrive toujours pas à mettre le doigt dessus.“

“Ce n’est pas parce que ça ressemble à de vieux films en noir et blanc. Si nous prenions une photo de nous-mêmes maintenant, elle paraîtrait un peu plus dramatique une fois passée en noir et blanc.“

Si la version chromée de Furiosa : une saga Mad Max est déjà prête, George Miller n’a cependant pas encore donné de date de sortie. Pour Fury Road, la version alternative avait été dévoilée un an après la sortie en salle du film original.

Furiosa : une saga Mad Max est au cinéma depuis le 22 mai 2024.