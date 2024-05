Charlize Theron est-elle dans Furiosa ? Explication du changement d’actrice dans le prochain Mad Max

Mad Max: Fury Road a donné naissance à l’une des héroïnes les plus emblématiques du cinéma moderne avec Furiosa, incarnée par la célèbre Charlize Theron. Mais la star hollywoodienne va-t-elle reprendre son rôle dans le nouveau film préquel ?

Bien que le Mad Max de Tom Hardy était le protagoniste du film Fury Road (2015), beaucoup considèrent que ce n’est pas lui le véritable héros du film de George Miller, le personnage s’étant ainsi fait voler la vedette par Charlize Theron et son Imperator Furiosa. En se rebellant contre les War Boys et la Citadelle, l’ancienne lieutenante d’Immortan Joe avait pour objectif de sauver les “épouses” du tyran.

Le personnage de Theron a été responsable de certains des meilleurs moments du film ; notamment, son cri désespéré dans le désert, qui est probablement la scène la plus iconique du long-métrage.

Et après presque une décennie d’attente, les fans vont enfin pouvoir retourner dans ce désert post-apocalyptique avec le nouveau film de Miller, intitulé Furiosa : A Mad Max Saga, le rôle-titre étant cette fois-ci assuré par Anya Taylor-Joy. Mais doit-on s’attendre à voir Theron dans ce prochain volet ?

Charlize Theron est-elle dans le film Furiosa ?

Non, Charlize Theron n’est pas dans Furiosa. Le personnage a été recasté pour ce film faisant office de préquel, avec Anya Taylor-Joy qui interprète le rôle dans le nouveau film.

Warner Bros.

Bien que Furiosa suive une version plus jeune du personnage éponyme, Theron était quand même déçue. “C’est difficile à accepter,” avait-elle déclaré auprès de The Hollywood Reporter (THR).

“Écoutez, je respecte totalement George, sinon plus, après avoir tourné Fury Road avec lui. C’est un maître, et je lui souhaite tout le meilleur.

“Oui, c’est un peu déchirant, c’est sûr. J’adore vraiment ce personnage, et je suis si reconnaissante d’avoir joué un petit rôle dans sa création. Elle restera toujours quelqu’un à qui je pense et que je chéris. Évidemment, j’aimerais voir cette histoire continuer, et s’il pense qu’il doit procéder de cette manière, alors je lui fais confiance.

“Nous nous accrochons tellement aux petits détails que nous oublions ce à quoi nous nous attachons émotionnellement, qui n’a rien à voir avec cette petite chose sur laquelle nous nous concentrons.”

Une déception que l’on retrouvait également du côté des fans, qui eux aussi auraient souhaité revoir Theron dans le rôle. Mais l’actrice n’est pas la seule dans ce cas-là, puisque Tom Hardy ne reviendra pas non plus dans Furiosa. Mais cela ne signifie pas pour autant que Mad Max n’apparaîtra pas en chemin.

Pourquoi Furiosa a-t-elle été recastée par Anya Taylor-Joy ?

George Miller a recasté Furiosa parce que le film se déroule environ 20 ans avant Mad Max: Fury Road. Au lieu d’utiliser un rajeunissement numérique sur Theron, il a préféré faire appel à une actrice plus jeune.

warner bros.

Mais cela ne veut pas dire pour autant que Miller n’avait pas envisagé de faire revenir Theron. Comme il l’a récemment expliqué à ComicBook, le réalisateur voulait poursuivre le préquel dès que possible, ce qui aurait signifié le retour de Theron dans le rôle.

“Donc, tout le monde a lu un script il y a quelques années de cela, les concept arts et tout, et tout le monde a lu le scénario pour faire Fury Road, pas seulement les acteurs mais tout le monde,” a-t-il dit.

“[Theron] l’a lu environ six mois avant, et elle a dit ‘Nous devons faire ça en premier.’ Je lui ai dit, Charlize, nous essayons de faire ce film depuis presque une décennie et nous sommes tous prêts à le faire. Nous devons le faire, mais elle était très enthousiaste à ce sujet. Mon intention était que nous le fassions, [et] que nous le fassions ensuite.”

Les choses se sont compliquées lorsque la direction de Warner Bros. a changé. Beaucoup de temps s’est écoulé, mais Miller était toujours heureux de continuer avec Theron, du moins jusqu’à ce qu’il voie le de-aging en action.

“Ensuite, j’ai vu ces autres films comme The Irishman, où ils ont rajeuni les gens et notamment j’ai vu Gemini Man. Ce que j’observais, c’était la technologie ; je ne regardais pas la performance. Je me suis dit, ‘Nous ne pouvons pas le faire,'” a-t-il déclaré.

Charlize Theron jouera-t-elle à nouveau Furiosa ?

Charlize Theron est ouverte à l’idée de jouer à nouveau Furiosa dans un autre film Mad Max, mais nous ne savons pas encore si cela est prévu.

Warner Bros.

Theron aurait signé un contrat pour trois films avant Fury Road, mais l’avenir de la franchise reste incertain. Miller espère se tourner vers Mad Mad: The Wasteland ensuite, un film explorant l’histoire de l’ancien policier avant les évènements survenus dans Fury Road, mais il n’a pas dit si cela inclurait Furiosa.

“En préparant Mad Max: Fury Road, nous avons également écrit ce qui était arrivé à Max l’année avant que nous le rencontrions dans [ce film]. […] Les scénaristes savent ce qui est arrivé à Mad Max cette année-là, et nous avons toute une histoire à ce sujet, que j’aimerais faire un jour si j’en ai la chance,” a dit Miller à EW.

Theron avait également exprimé son intérêt à revenir dans le rôle de Furiosa, en disant à THR : “Je n’ai jamais vraiment apprécié ou respecté la vision de George Miller jusqu’à ce que je la voie et que je me dise, ‘Oh mon Dieu, c’est ce qu’il avait en tête tout ce temps et je ne pouvais pas l’entendre.’ C’est donc le seul film pour lequel je me suis dit, ‘Si j’avais une autre opportunité, je comprendrais un peu plus ce qu’il a essayé de faire dans le premier.'”

Avant la date de sortie de Furiosa, découvrez pourquoi la durée du préquel de Fury Road a battu un record pour la franchise Mad Max. Et en attendant, vous pouvez aussi consulter notre liste des meilleurs films à voir en streaming ce mois-ci.

