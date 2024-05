Megalopolis : casting, intrigue, images, premières critiques…

L’un des réalisateurs les plus emblématiques revient sur grand écran en 2024. De sa fenêtre de sortie aux premières critiques à Cannes, en passant par le casting étoilé ou son intrigue, on vous dit tout sur le Megalopolis de Francis Ford Coppola.

Francis Ford Coppola, connu pour certains des meilleurs films de tous les temps, n’avait pas vraiment convaincu récemment, ses dernières créations étant loin de faire l’unanimité, contrairement à ses succès des années 70 tels qu’Apocalypse Now ou Le Parrain. Mais les dernières rumeurs sur le prochain Megalopolis ont relancé l’engouement du public pour l’œuvre du cinéaste.

2024 pourrait ainsi signer le grand retour du réalisateur aux affaires, d’autant plus que le long-métrage a compté parmi la sélection du Festival de Cannes : date de sortie, intrigue, casting, premières critiques et plus encore, on vous dit tout ce qu’on sait sur Megalopolis de Francis Ford Coppola.

Sommaire

Y a-t-il une date de sortie pour Megalopolis ?

Megalopolis a été présenté au Festival de Cannes le 16 mai 2024. Il est pour le moment attendu dans les salles pour septembre, bien qu’aucune date précise n’ait encore été partagée.

le pacte

C’est la société de distribution Le Pacte qui s’occupera de la diffusion du long-métrages dans les cinémas français. Si Megalopolis a réussi à trouver des distributeurs dans certains pays d’Europe assez facilement, le chemin vers les salles est resté longtemps difficile pour le film à l’internationale, à l’image du parcours du combattant qu’a été sa création.

En effet, projet de cœur du réalisateur, le long-métrage aura demandé 40 années à Coppola pour le produire, le cinéaste le délaissant parfois pour privilégier d’autres créations, ou le finançant de sa poche pour des sommes folles. Autant dire que sa sortie est désormais attendue de pied ferme par un public de cinéphiles, avide de découvrir l’obsession d’un des plus grands créateurs du septième art.

Casting de Megalopolis

C’est Adam Driver qu’on retrouve en tête d’affiche du film Megalopolis, aux côtés de Nathalie Emmanuel, Giancarlo Esposito, Grace VanderWaal et Shia LaBeouf.

Giancarlo Esposito incarne un maire corrompu dans le long-métrage : le rôle du vilain semble lui coller à la peau, entre Breaking Bad et The Boys – et même en passant par le jeu vidéo Far Cry 6.

Nathalie Emmanuel est la fille du maire, Julia, qui ne profite pas de la vie dont elle a héritée. Vous la reconnaîtrez peut-être pour sa participation à la série Game of Thrones.

L’acteur de Transformers, Shia LaBeouf, a été engagé pour Megalopolis en 2022.

Retrouvez ci-dessous le casting de Megalopolis :

Adam Driver dans le rôle de Cesar Catilina

Giancarlo Esposito dans le rôle du maire Franklyn Cicero

Nathalie Emmanuel dans le rôle de Julia Cicero

Aubrey Plaza dans le rôle de Wow Platinum

Shia LaBeouf dans le rôle de Clodio Pulcher

Jon Voight dans le rôle de Hamilton Crassus III

Jason Schwartzman dans le rôle de Jason Zanderz

Talia Shire dans le rôle de Constance Crassus Catilina

Grace VanderWaal dans le rôle de Vesta Sweetwater

Laurence Fishburne dans le rôle de Fundi Romaine

Kathryn Hunter dans le rôle de Teresa Cicero

Dustin Hoffman dans le rôle de Nush ‘The Fixer’ Berman

Chloe Fineman dans le rôle de Clodia Pulcher

James Remar dans le rôle de Charles Cothope

D. B. Sweeney dans le rôle du Commissaire Stanley Hart

Isabelle Kusman dans le rôle de Claudine Pulcher

Bailey Ives dans le rôle de Huey Wilkes

Madeleine Gardella dans le rôle de Claudette Pulcher

Balthazar Getty dans le rôle de Aram Kazanjian

Romy Mars dans le rôle de la Journaliste

Haley Sims dans le rôle de Sunny Hope Catilina

Intrigue de Megalopolis

Megalopolis est une “épopée romaine” baignant dans la science-fiction : le film se déroule dans une ville de New York différente, qu’un architecte idéaliste capable de contrôler le temps essaie de changer en utopie.

le pacte

L’architecte, Cesar Catilina (Adam Driver), s’oppose à un maire corrompu (Giancarlo Esposito) souhaitant le maintien d’un statu quo régressif. La fille du maire, Julia (Nathalie Emmanuel), est une mondaine en quête de sens dans sa vie, se retrouvant alors tiraillée entre les deux hommes.

C’est durant le tournage d’Apocalypse Now en 1977 que Francis Ford Coppola a eu l’idée de Megalopolis. Inspiré par des classiques comme Metropolis ou La Vie future, le réalisateur a eu envie de créer un film de S-F dans lequel New York aurait le premier rôle.

L’écriture du scénario aura demandé des années d’efforts, intellectuels comme financiers. Plusieurs tentatives pour produire l’histoire auront lieu au fil des décennies, incluant Nicolas Cage, Robert De Niro ou encore Leonardo DiCaprio. Mais c’est en 2019 que le cinéaste a enfin vu l’aboutissement de ses tentatives, injectant 120 millions de dollars dans son film pour le relancer.

Pour Vanity Fair, le réalisateur résumait les innombrables efforts demandés par ce projet d’une vie : “Je me souviens qu’une fois, j’ai pris 130 pages blanches et j’ai inscrit en grandes lettres ‘Megalopolis de Francis Ford Coppola’. J’ai fait comme s’il y avait des choses sur ces feuilles vierges, les ai pesées dans mes mains pour essayer d’imaginer ce que ça ferait un jour, et me persuader que ça pourrait arriver. Puis plus tard, quand j’ai eu un brouillon, je l’ai retravaillé environ 300 fois, en espérant que chaque réécriture l’améliorerait ne serait-ce que d’un demi pour cent.“

Y a-t-il une bande-annonce de Megalopolis ?

Il n’y a pas encore de bande-annonce de Megalopolis, mais un teaser a été partagé le 14 mai 2024. Vous pouvez le retrouver ci-dessous.

Critiques de Megalopolis au Festival de Cannes 2024

À Cannes, les critiques de Megalopolis se sont avérées clivantes : le long-métrage semble soit enchanter, soit fortement décevoir, laissant souvent quelques spectateurs sur le carreau devant ce qui semble être une histoire complexe mais pas dénuée d’intérêt.

Première parle d’un “projet à 120 millions de dollars d’une naïveté confondante sur l’état de l’Amérique et un plaidoyer pour sauver la civilisation d’elle-même,” ajoutant que le film est “complètement fou, pour le meilleur et surtout pour le pire.” Du côté d’Écran large, on parle de “fiasco de première classe“.

Pour The Guardian qui a noté le film 2/5, Megalopolis est “méga boursoufflé et méga ennuyant“. Inverse présente le long-métrage comme des “idées assemblées en une sorte de rejet criard, déconcertant, éblouissant, quelque peu atroce, et totalement audacieux.“

Du côté de Variety, on se montre plus positif en parlant de la création de Francis Ford Coppola comme d’une “allégorie profondément personnelle et conceptuelle sur sa relation à l’art.” Un point de vue rejoint par Deadline, qui voit dans le film un “chef-d’œuvre moderne et fou qui réinvente les possibilités du cinéma.“

Le Pacte n’a pas encore donné de date précise pour la distribution en salles, tout en précisant qu’il ne faudra pas s’attendre à une sortie avant septembre 2024 : il faudra donc se montrer patient pour que le public se fasse son propre avis sur Megalopolis.

D’ici-là, un autre réalisateur emblématique aura fait son retour au cinéma : George Miller va en effet nous ramener dans l’univers de Mad Max, avec Furiosa, et on vous en dit plus ici.