Mad Max apparaît-il dans le film Furiosa ?

Max Rockatansky est le personnage principal de la légendaire franchise Mad Max de George Miller, mais est-il présent dans Furiosa ? Voici ce que vous devez savoir.

La franchise Mad Max de George Miller a commencé il y a plusieurs décennies déjà, mais n’a jamais faibli. Et quand le réalisateur a fait son retour tonitruant en 2015, son Fury Road lui avait alors permis de s’affirmer un peu plus comme un maître de l’action possédant un style inimitable. Mais jusque-là, ses films n’avaient jamais dérogé à une règle : les opus de Mad Max parlaient de Mad Max (ou “Max le dingue”), alias Max Rockatansky.

Or, Furiosa a beau s’inscrire comme une histoire de la saga Mad Max, le long-métrage se concentre sur l’Imperator rencontrée dans Fury Road, remontant aux origines du personnage. Les spectateurs peuvent suivre ses aventures en salle depuis le 22 mai 2024, mais une question se pose : n’y a-t-il donc pas une petite place pour Max dans ce préquel ?

Attention : cet article contient de légers spoilers de Furiosa : une saga Mad Max.

Max apparaît-il dans Furiosa : une saga Mad Max ?

Oui, Max Rockatansky, alias Mad Max, apparaît bien dans Furiosa. Toutefois, son apparition reste brève et sans dialogue, et relève plus du caméo que de la participation à part entière au préquel en tant que protagoniste.

2023 warner bros

C’est en pleine scène de poursuite que le personnage apparaît : alors que Furiosa et compagnie s’éclatent – littéralement – au milieu du désert en plein dernier acte du film, la caméra prend soudain du recul pour se poster près d’un homme témoin de la scène. Vêtu d’une veste de cuir reconnaissable entre mille, il se tient à proximité d’une puissante voiture.

Furiosa servant de préquel direct aux événements de Fury Road, le court passage de Mad Max à l’écran est tout à fait cohérent. Il permet même à George Miller de s’amuser avec les distances et de rappeler que les aventures de Furiosa sont avant tout un spectacle dont on est spectateur.

Au générique de Furiosa, Tom Hardy n’est cependant pas mentionné. Mais on retrouve le nom de Jacob Tomuri, doubleur de l’acteur, pour endosser la veste et proposer la silhouette de Max au public. Ne vous attendez donc pas à une quelconque scène de dialogue de la star de Fury Road.

Tom Hardy n’est pas le seul à avoir été “remplacé” dans Furiosa : Charlize Theron a elle aussi cédé sa place à Anya Taylor-Joy dans le préquel. Mais à en croire les critiques du film, le choix de George Miller a été judicieux.

Furiosa : une saga Mad Max est au cinéma depuis le 22 mai 2024.

