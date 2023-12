Furiosa : date, casting, bande-annonce, tout sur le préquel de Mad Max Fury Road

Le préquel de Mad Max : Fury Road, intitulé Furiosa, sortira bientôt sur nos écrans. Voici tout ce que nous savons sur le film : date de sortie, bande-annonce, casting et plus encore.

Furiosa est le cinquième volet de la franchise Mad Max, créée par George Miller et Byron Kennedy en 1979. Les trois premiers films étaient portés par Mel Gibson, tandis que le quatrième mettait en vedette Tom Hardy et Charlize Theron.

Warner Bros. Pictures a annoncé Furiosa pour la première fois en octobre 2020. Le tournage s’est déroulé en Australie tout au long de l’année 2022, et les rapports indiquent qu’il s’agit de la plus grande production de l’histoire du pays. Il n’en fallait pas moins pour prolonger le récit de Fury Road, qui a clairement marqué l’industrie du cinéma entre box-office de zinzin et critiques dithyrambiques.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Alors que Furiosa est désormais en pleine post-production, de nouveaux détails sur ce dernier Mad Max continuent d’émerger chaque jour. On a fait un récapitulatif sur ce blockbuster très attendu, rien que pour vous.

Sommaire

Furiosa arrive dans les cinémas le 22 mai 2024. À l’origine prévu pour une sortie en 2023, le long-métrage a vu sa date de sortie décalée par Warner Bros.

La production a commencé le tournage en juin 2022, ce que la star Chris Hemsworth a précisé sur X/Twitter à l’aide d’une photo d’un clap de tournage aux couleurs de Furiosa.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“Un nouveau voyage dans la sage Mad Max commence.“

Pour la fin du tournage, c’est Anya Taylor-Joy, l’interprète du rôle titre, qui s’est occupée de faire l’annonce le 27 octobre 2022 via Instagram. “Merci à tous ceux du Wasteland – les fous qui se sont déchaînés avec moi à travers ce pays,” a-t-elle écrit. “Les plus drôles, les plus résilients, les plus talentueux.“

“Cela a été un honneur et un privilège de créer avec vous tous… merci de m’avoir rendue plus forte que ce que j’aurais pu imaginer. Feu, sang et gasoline,” a continué Taylor-Joy, avant de signer son post par “Furianya.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Intrigue de Furiosa – De quoi parlera le film ?

2023 warner bros

Furiosa est un préquel du Fury Road de 2015. Et, comme son nom l’indique, la protagoniste n’est autre qu’une jeune Furiosa.

Warner Bros. a partagé un résumé officiel pour le film Furiosa en juin 2022. Ce dernier présente l’histoire ainsi : “Alors que le monde s’effondre, la jeune Furiosa est arrachée à la Terre Verte des Nombreuses Mères et tombe entre les mains d’une grande horde de motards menée par le Seigneur de Guerre Dementus. Balayant les Terres Dévastées, le groupe tombe sur la Citadelle présidée par Immortan Joe. Tandis que les deux tyrans se livrent une guerre pour la domination, Furiosa doit survivre à de nombreuses épreuves tout en rassemblant les moyens de retrouver son chemin vers son foyer.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Casting et équipe technique de Furiosa

Le casting de Furiosa comprend :

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Anya Taylor-Joy dans le rôle de l’Imperator Furiosa

Chris Hemsworth dans le rôle du seigneur de guerre Dementus

Nathan Jones dans le rôle de Rictus Erectus

Angus Sampson dans le rôle du Mécanicien Organique

Daniel Webber dans le rôle de War Boy

Tom Burke

Quaden Bayles

Lachy Hulme

Bien que Charlize Theron ait initialement incarné Furiosa dans Mad Max : Fury Road, Anya Taylor-Joy reprendra le rôle dans le préquel.

2023 warner bros

George Miller a abordé cette décision de casting dans une interview d’octobre 2020 avec le New York Times, insistant sur le fait que la technologie de rajeunissement numérique n’était pas encore assez convaincante pour que Theron joue une version plus jeune de l’Imperator.

“Pendant longtemps, j’ai pensé que nous pourrions simplement utiliser le rajeunissement en CGI sur Charlize,” a-t-il dit. “Mais je ne pense pas que nous soyons encore prêts pour ça.” Une décision qui a clairement divisé les fans de l’actrice, qui se sont exprimé à ce sujet sur les réseaux sociaux alors que le premier visuel d’Anya Taylor-Joy dans le costume était publié.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

De son côté, Charlize Theron a admis au Hollywood Reporter que le fait d’être remplacée par Taylor-Joy était “un peu déchirant“, mais a ajouté qu’elle est toujours “très reconnaissante” d’avoir contribué à créer le personnage de Furiosa dans Mad Max : Fury Road.

Chris Hemsworth est l’autre star hollywoodienne de premier plan dans la distribution de Furiosa, jouant l’un des principaux antagonistes du film, Dementus. La star australienne s’est enthousiasmée pour son expérience sur le plateau de ce cinquième volet de Mad Max dans une récente interview pour GQ, la décrivant comme “de loin la meilleure expérience de ma carrière, et quelque chose dont je suis le plus fier.” Forcément, le rôle change clairement de ces précédentes apparitions sur grand écran : pour la première fois, l’acteur sera un “vrai” méchant.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les autres membres confirmés de la distribution de Furiosa incluent Nathan Jones (Rictus Erectus) et Angus Sampson (Le Mécanicien Organique), ainsi que Tom Burke, Quaden Bayles et Lachy Hulme dans des rôles non divulgués.

Derrière la caméra, George Miller revient à la réalisation de Furiosa, travaillant sur un scénario qu’il a co-écrit avec Nico Lathouris.

Parmi les autres membres de l’équipe de Mad Max : Fury Road de retour, on peut notamment citer le chef décorateur Colin Gibson, la monteuse Margaret Sixel, et la créatrice de maquillage Lesley Vanderwalt.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Y a-t-il une bande-annonce pour Furiosa ?

La première bande-annonce de Furiosa a été révélée le 30 novembre 2023, et les spectateurs ont déjà pu constater que la patte de George Miller est toujours bien présente : des décors secs et brûlants à l’image haute en couleurs, en passant par des personnages qui brillent par leur présence et leur fureur, tout semble y être.

Voilà tout ce que nous savons à ce stade sur le préquel de Mad Max : Fury Road, Furiosa. Cet espace sera régulièrement mis à jour.