Y aura-t-il une suite de Longlegs ? La réponse “glorieuse” du réalisateur

Avant même sa sortie, Longlegs a fait trembler de nombreux spectateurs, qui n’ont pas tardé à affluer dans les salles obscures pour découvrir le film d’horreur. Mais y aura-t-il une suite ?

Il a suffi d’un premier trailer énigmatique pour que la toile frissonne et s’interroge : le film a en effet fait parler de lui dès janvier 2024 avec toute une série de vidéos cryptiques devenues virales. Il aura malgré tout fallu attendre encore un peu avant d’avoir un titre, lui aussi bien mystérieux. Le ton était donné, le public réservait alors son mois de juillet pour aller voir Longlegs au cinéma.

Et le long-métrage semble bien parti pour faire un tabac d’après plusieurs estimations – dont la célèbre séance de 9h des Halles, utilisée pour jouer avec le marché et faire décoller des films en France. Mais à l’ère des suites, préquels et autres spin-offs au moindre petit succès, peut-on déjà s’attendre à un Longlegs 2 ? Le réalisateur Osgood Perkins (ou Oz Perkins) a répondu à Dexerto.com.

Y aura-t-il une suite pour le film d’horreur Longlegs ?

À ce stade, aucune suite n’est prévue pour Longlegs, mais le réalisateur Osgood Perkins n’est pas fermé à l’idée de retourner filmer dans l’univers glauque qu’il a créé.

Pour lui, tout dépend avant tout des résultats du film : “Voyons comment ça se passe au box-office. C’est ce qui dicte toutes les décisions. Je pense que, oui, bien sûr, une fois que vous avez trouvé quelque chose qui semble fonctionner et que les gens apprécient, il y a cette impulsion qui nous pousse constamment à penser qu’on pourrait s’y remettre et en rajouter.“

Toutefois, le cinéaste ajoute que le box-office seul n’impose pas les choix des créateurs, suggérant même une sorte de résistance dans le fait de laisser l’oeuvre tranquille : “Mais il y a aussi quelque chose de glorieux à laisser les choses en paix, pas vrai ? C’est plus difficile à faire, non ? N’est-il pas plus ardu de laisser quelque chose tranquille que d’essayer de le refaire ?“

En d’autres termes, le réalisateur n’est pas contre l’idée de retrouver son histoire et son ambiance glauquissime, mais il faudra attendre encore un peu avant qu’une décision ne soit prise : sa priorité se porte pour le moment sur la réception de Longlegs et les réactions enthousiastes – et effrayées – que le film suscite.