Le titre d’origine de Deadpool & Wolverine était si nul que Marvel l’a changé au dernier moment

Ryan Reynolds affirme que Marvel a changé le titre d’origine de Deadpool & Wolverine juste avant la bande-annonce du Super Bowl parce qu’il n’était vraiment pas vraiment bon selon lui.

En ce qui concerne les titres, Deadpool & Wolverine semble être un nom approprié étant donné que le troisième film de la saga Deadpool met en vedette les deux personnages de l’univers Marvel.

Cependant, Ryan Reynolds a révélé que le film a failli sortir avec un tout autre titre à la place. Le film portait initialement le nom de Deadpool & Friend, selon les commentaires faits par Reynolds lors d’une interview dans l’émission Jimmy Kimmel Live!.

Comme rapporté par ScreenTime, Reynolds a alors déclaré : “Le film s’appelait à l’origine Deadpool & Friend. Je ne plaisante pas.”

L’acteur a expliqué que peu de temps avant que la bande-annonce ne soit dévoilée au Super Bowl LVIII en février 2024, “… le titre a fuité et nous l’avons regardé et écouté, et ils détestaient ce titre. Et nous ne nous sentions plus si bien à ce sujet.”

En conséquence, ils ont préféré abandonner le “Friend” du titre, pour le remplacer par “Wolverine”.

Compte tenu de l’intrigue du troisième volet, le titre Deadpool & Friend avait un certain sens. Car Wolverine n’est pas le seul allié de Wade Wilson dans le film, puisqu’on peut retrouver de nombreux autres personnages tels que Colossus, Negasonic Teenage Warhead, Blind Al, et plus encore.

De plus, à la grande joie des fans, il est également confirmé que le film du Marvel Cinematic Universe (MCU) met en scène toute une série de variants intéressants de Deadpool, y compris certains membres emblématiques du fameux Deadpool Corps, comme par exemple Dogpool, Kidpool et Lady Deadpool.

Mis à part le drame autour de son ancien titre, Deadpool & Wolverine est en passe de marquer l’histoire de la longue saga du MCU. La méga-franchise de Marvel Studios cumule actuellement des recettes au box-office de 29,7 milliards de dollars après 33 films sortis.

Deadpool & Wolverine, qui est par conséquent le 34e film du MCU, devrait vraisemblablement permettre à la franchise d’atteindre la barre des 30 milliards de dollars lors de son premier week-end en salle.

Deadpool & Wolverine est disponible en salle depuis le 24 juillet 2024. Pour en apprendre plus à ce sujet, consultez notre explication de la scène post-générique ainsi que la liste de toutes les chansons du film. Découvrez également si les Avengers existent dans l’univers de Deadpool, et notamment si Captain America apparaît dans Deadpool & Wolverine.

