Y a-t-il une scène post-générique à la fin de Furiosa : une saga Mad Max ?

Furiosa : une saga Mad Max sert de préquel à Fury Road, se concluant là où le film avec Tom Hardy démarre. Mais faut-il s’attendre à une scène post-générique à la fin de ce nouvel épisode de l’univers fracassé et brûlant de George Miller ?

Presque une décennie après avoir prouvé qu’il pouvait retourner au volant de sa série phare, George Miller nous a présenté un nouveau chapitre de la saga sur Max le dingue, cette fois sans Max le dingue. Car tout en remontant le temps, le film nous emmène cette fois découvrir les origines du personnage de Furiosa, découverte dans Fury Road.

Entre une enfance chaotique aux séquences qui sentent l’huile de vidange et les pneus brûlés, Furiosa : une saga Mad Max a investi les salles de cinéma le 22 mai 2024 en France. Mais au-delà de la fin du long-métrage, y a-t-il une scène post-générique pour les spectateurs qui en redemanderaient, et qui permettrait de relier plus fermement les deux œuvres de Miller ?

Attention, cet article contient évidemment des spoilers de Furiosa : une saga Mad Max !

Faut-il s’attendre à une scène post-générique à la fin de Furiosa : une saga Mad Max ?

Non, il n’y a pas de scène post-générique à la fin de Furiosa : une saga Mad Max.

Lorsque le film s’achève, les crédits incorporent quelques images supplémentaires, bien qu’elles ne soient pas inédites. Furiosa se terminant là où Fury Road commence, George Miller récapitule à sa manière le film de 2015 dans le générique, passant en revue de nombreuses scènes importantes de son précédent film dans l’univers de Mad Max.

Les plus grands fans n’y verront donc rien de nouveau. Car aucune de ces images n’apporte de nouveauté ou d’easter egg. Mais elles servent de rappel de ce que sera l’avenir du personnage après sa rencontre avec Max.

En revanche, vous pourrez découvrir les noms de tous ceux qui ont participé à la création du film, qui semble faire l’unanimité du côté des critiques. Et ce, malgré le changement d’actrice pour incarner Furiosa.