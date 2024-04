La durée du film Mad Max Furiosa bat déjà des records

Le dernier film de George Miller n’est pas sorti mais roule déjà sur un record, notamment avec une durée particulièrement longue.

Les grosses bagnoles de Furiosa : une saga Mad Max ronronnent déjà, prêtes à envahir les écrans de cinéma et présenter un nouveau casting de personnages toujours aussi barrés. Après le retour en force de Fury Road, qui prouvait qu’il y avait encore largement de la place pour des cylindrées tunées à l’excès dans le désert, la nouvelle avait fini par tomber : la terrible Imperator Furiosa aurait elle aussi droit à son film bien à elle.

Pour ce nouveau volet signé George Miller, c’est Anya Taylor-Joy qui va remplacer Charlize Theron dans le rôle principal. Les spectateurs auront droit aux origines du personnage, de son enlèvement à son ascension. Et le (très) long-métrage a dévoilé sa durée : les spectateurs vont être témoins du spectacle plus longtemps que d’habitude.

Quelle est la durée du film Mad Max Furiosa ?

Furiosa : une saga Mad Max va durer 148 minutes en tout, soit 2h28. Le film devient donc le plus long de la franchise Mad Max, annihilant le record de Fury Road dont les compteurs s’étaient arrêtés à 2h00.

2023 warner bros

George Miller a vu les choses en grand pour son petit dernier : car la durée du film est également représentative du processus créatif qui a encore une fois emprunté l’autoroute de la démesure. Dès le tournage, certaines scènes ont demandé du temps, beaucoup de temps, notamment pour une scène d’action qui promet d’être bluffante.

C’est en effet ce qui est ressorti d’une interview chez Total Film d’Anya Taylor-Joy et du producteur Doug Mitchell, durant laquelle ce dernier a évoqué une “séquence de 15 minutes qui a demandé 78 jours de tournage.” L’interprète de Furiosa a renchéri en affirmant qu’il s’agissait de “la plus longue séquence jamais tournée” pour tout le monde sur le plateau. Et à raison, d’après l’actrice, qui a mentionné le besoin de montrer tout le potentiel et la rage du personnage principal.

Furiosa : une saga Mad Max roulera des mécaniques au cinéma le 22 mai 2024, mais fera d’abord un détour par le Festival de Cannes, le 15 mai.

