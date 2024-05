Explication du final de Furiosa : une saga Mad Max

Furiosa se présente comme le préquel direct des événements de Fury Road, mais de quelle manière ce nouveau film de la saga Mad Max se termine-t-il exactement ? On vous explique la fin.

Presque une décennie après le révolutionnaire Fury Road, George Miller a repris le volant de sa série préférée pour proposer une nouvelle histoire : celle de l’Imperator Furiosa. Offrant un nouveau regard sur le monde en ruine de Mad Max, cette fois sans Tom Hardy, Furiosa nous montre la protagoniste incarnée par une nouvelle actrice : Anya Taylor-Joy a en effet remplacé Charlize Theron, pour le bonheur des critiques du film.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le pitch de base est simple : on nous racontera les origines de celle qui deviendra l’Imperator d’Immortan Joe, de son enlèvement de la Terre Verte à son arrivée dans la Citadelle. Et malgré la (presque) absence de Max dans le récit, les spectateurs ont ainsi pu découvrir une nouvelle facette de l’univers signé George Miller, gagnant toujours plus en profondeur.

Et si vous vous demandez comment Furiosa et Fury Road sont connectés, ou ce qui a pu arriver à Dementus, on vous fait ici le récapitulatif de la fin du film. Attention : cet article contient des spoilers du nouveau long-métrage de George Miller !

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Furiosa gagne en intensité jusqu’à un climax durant lequel plusieurs factions s’engagent dans ce qui est connu sous le nom de la guerre des 40 jours. Les warlords, incluant Dementus et Immortan Joe, se battent alors pour le contrôle de la Citadelle.

warner bros.

Alors que le conflit fait rage, Furiosa travaille sur le remplacement de son bras amputé, mais surtout sur l’aboutissement d’une vengeance longuement orchestrée, qui a eu le temps de mûrir au fil des années. S’accaparant des véhicules, la jeune femme finit par rejoindre son ancien ennemi pour une ultime confrontation.

L’article continue après la publicité

En rapport: Les fans de Mad Max divisés par le premier visuel de Furiosa

L’article continue après la publicité

Elle le poursuivra sans relâche jusqu’aux profondeurs les plus morbides du désert, loin de toute trace de civilisation : désarmé, esseulé, Dementus finira par s’avouer vaincu face à Furiosa. Mais cette dernière aura du mal à s’estimer satisfaite, regrettant son enfance perdue.

Surviennent alors plusieurs scénarios pour conclure la fin de leur histoire. Le premier consiste à dire que Furiosa lui a tiré une balle dans la tête : un coup rapide pour assouvir sa soif de vengeance. Dans un autre, elle tourmente son bourreau en l’enchaînant à l’arrière d’un véhicule, dans un rappel des sévices infligés à sa mère.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Mais les spectateurs finissent par apprendre la vérité sur ce qui est arrivé à l’issue de la guerre des 40 jours. Décidant qu’une mort rapide ou même quelques jours de torture ne suffiraient jamais à punir l’homme, Furiosa avait échafaudé un autre plan, pour aller au-delà de sa vengeance : c’est dans l’acte 5 qu’on découvre le résultat.

Quel est le sort de Dementus dans Furiosa : une saga Mad Max ?

Dementus est gardé en vie à la fin de Furiosa : une saga Mad Max. Son corps sert à faire pousser une nouvelle vie, puisque la jeune femme a introduit la graine de sa mère dans la chair de son bourreau.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

2023 warner bros

Alors que les années passent, un pêcher se nourrit de Dementus, toujours plus ou moins en vie, pour grandir. Rappelant un moment du début du film dans lequel elle n’était qu’une enfant, Furiosa cueille ce qui semble être le premier fruit de l’arbre, juste avant le plan final et le générique.

Les spectateurs voient ensuite la jeune femme emmener les Cinq Épouses vers son Porte-Guerre : sans surprise, sa nouvelle machination prendra une tournure violente, comme nous le savons grâce au film de 2015. Quant au reste des événements, c’est dans le film Fury Road qu’on pourra y assister.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Furiosa : une saga Mad Max est sorti en salle le 22 mai 2024.