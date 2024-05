Pourquoi Furiosa se rase-t-elle la tête dans le nouveau Mad Max ?

Depuis Fury Road, lorsqu’on pense à Furiosa, on voit une femme à l’allure farouche et à la tête rasée. Et son film éponyme semble expliquer d’où lui vient ce look unique.

C’était une interprétation brutale et intense que donnait Charlize Theron à son personnage dans le Fury Road de George Miller en 2015. Et en plus de jouer les Imperators dures mais tragiques, l’actrice s’était alors rasé les cheveux, offrant à Furiosa une allure iconique dans l’univers de Mad Max.

Alors que George Miller a remis le couvert et est retourné tourner dans le désert australien, c’est Anya Taylor-Joy qui a cette fois incarné la jeune femme. Et le film Furiosa : une saga Mad Max donne une justification au rasage de crâne, autre que pour des raisons esthétiques. On vous explique tout.

Quand et pourquoi Furiosa se rase-t-elle la tête ?

L’héroïne se rase la tête deux fois dans Furiosa : une saga Mad Max, principalement pour se déguiser et échapper aux griffes d’Immortan Joe.

warner bros.

Elle se rase une première fois les cheveux peu de temps après que Dementus l’ait remise à Immortan Joe, alors qu’elle n’est qu’une enfant qui se retrouve emprisonnée dans la Citadelle. Refusant de devenir elle aussi une éleveuse à l’image des autres Épouses, elle abandonne sa chevelure, signe de féminité trop visible.

Furiosa échappe ainsi aux griffes de Rictus Erectus, et peut également se faire passer pour un homme, devenant alors un soldat après avoir prouvé sa valeur. Ce déguisement lui permettra de gravir les échelons au sein de la Citadelle pour finalement devenir la principale Imperator et responsable du pilotage du Porte-Guerre d’Immortan Joe à travers le Wasteland. Mais déjà, elle laisse ses cheveux repousser et se contente de les cacher sous une capuche.

C’est après une bataille épique sur la route que son identité de femme est révélée : ses cheveux longs sont alors libérés pendant une bonne partie de la seconde moitié de Furiosa. Ce qui ne durera pas éternellement : lors du cinquième et dernier acte du film, Furiosa va de nouveau se raser la tête, achevant sa transformation pour devenir le personnage découvert dans Fury Road. Pour vivre dans un monde d’hommes – et mieux les flouer -, Furiosa accepte donc de renoncer à sa féminité… du moins en apparence.

Furiosa : une saga Mad Max est en salle depuis le 22 mai 2024.

