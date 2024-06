Tom Hardy partage cette mauvaise nouvelle concernant le prochain film Mad Max

Alors que George Miller prévoyait normalement un nouveau film Mad Max, intitulé The Wasteland, Tom Hardy a de mauvaises nouvelles pour les fans qui espéraient voir sa version de Max Rockatansky dans un prochain volet de la franchise.

Mel Gibson a été le premier acteur à incarner Mad Max en 1979, la trilogie originale faisant de lui une superstar mondiale.

Tom Hardy a ensuite repris le rôle dans Mad Max: Fury Road en 2015, marquant ainsi le retour du héros australien sur grand écran après 30 ans d’absence. Le film a eu droit à un spin-off sorti le mois dernier en salle, intitulé Furiosa : Une saga Mad Max, un préquel du film de 2015 centré sur le personnage de Furiosa, avec Anya Taylor-Joy succédant à Charlize Theron dans le rôle-titre.

Le scénariste-réalisateur George Miller prévoyait apparemment de compléter cette nouvelle trilogie avec un film intitulé The Wasteland, se déroulant lui aussi avant les événements survenus dans Fury Road. Mais Tom Hardy n’en est plus si sûr.

En faisant la promotion de son nouveau film The Bikeriders, Hardy a été interrogé par Forbes au sujet de ce prochain volet de la franchise, et l’acteur britannique a répondu ceci : « Je ne pense pas que cela va se faire. »

Cette déclaration d’Hardy pourrait alors faire suite au box-office décevant de Furiosa. En effet, le dernier film a rapporté moins que son budget, et ce près d’un mois après sa sortie. Cela pourrait ainsi expliquer pourquoi l’avenir de The Wasteland semble d’autant plus incertain.

Mais Hardy pourrait également faire allusion au fait qu’il ne sera simplement pas impliqué dans le projet, faisant alors suite aux problèmes rencontré sur le tournage de Fury Road.

En parlant au Telegraph de ce tournage, George Miller a récemment déclaré : « Tom a une blessure en lui mais aussi un génie qui l’accompagne, et quoi qu’il se passait avec lui à l’époque, il fallait le convaincre de sortir de sa caravane. »

Alors que Hardy avait quant à lui déclaré ceci au sujet de sa relation avec sa co-star Charlize Theron (dans le livre Blood, Sweat, and Chrome) : « Avec le recul, j’étais dépassé à bien des égards. La pression sur nous deux était parfois écrasante. »

« Ce dont elle avait besoin, c’était d’un meilleur partenaire, peut-être plus expérimenté que moi. J’aimerais penser qu’aujourd’hui, maintenant que je suis plus vieux et plus moche, je pourrais être à la hauteur. »

Mais, à en juger par cette nouvelle citation, ce n’est apparemment pas dans un film Mad Max que Tom Hardy pourra prouver qu’il est désormais à la hauteur.

