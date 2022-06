FIFA 23 fuites & rumeurs : Tout ce que l’on sait pour l’instant

EA SPORTS préparera bientôt les joueurs pour le lancement de FIFA 23 et, bien que les détails officiels soient maigres pour le prochain opus de la série, un certain nombre de fuites ont déjà fait surface.

Lors de la sortie de FIFA 22, on parlait beaucoup du fait que la franchise allait devenir free-to-play, multiplateforme, et même inclure un mode Carrière en ligne.

Bien qu’il y ait eu un grand nombre de changements, de la restructuration de FUT Champions au mode Carrière qui a été relancée avec du nouveau contenu, il manquait toujours les modifications marquantes que nous venons de mentionner.

La question se pose donc : FIFA 23 prendra-t-il une nouvelle direction ? Jetons un coup d’œil à tout ce qui a été divulgué jusqu’à présent.

Fuites de FIFA 23 : Tout ce que nous savons

FIFA 23 free-to-play ?

La rumeur court depuis longtemps qu’EA SPORTS est prêt à faire de FIFA 23 le premier jeu gratuit de la série, et les spéculations ont toutes commencé au moment du lancement de FIFA 22.

Un certain nombre de traders et de fuites populaires ont signalé la possibilité que le prochain titre soit gratuit, comme on peut le voir dans un post de DonkTrading.

Free to play 🤝 Cross platform #FIFA23 — Donk 🍊 (@DonkTrading) July 17, 2021

EA n’a pas commenté publiquement cette fuite, et comme elle date de juillet 2021, il y a une chance que les plans aient changé.

Le crossplay a leaké

Si l’on se fie aux dires de Tom Henderson, un dataminer dont la réputation n’est plus à faire, EA SPORTS introduirait le crossplay dans FIFA 23.

Le 28 février, M. Henderson a partagé un certain nombre de fuites concernant les nouveautés du prochain lancement. Contrairement aux jeux précédents, où même les joueurs sur Xbox One et Xbox Series X|S ne pouvaient pas jouer ensemble, FIFA 23 proposerait un crossplay complet.

Cela signifie que les joueurs sur PlayStation, Xbox et PC pourront jouer sur le même terrain, ce qui n’a jamais été possible auparavant. Cela pourrait représenter d’énormes changements dans la façon dont l’Ultimate Team et Clubs Pro fonctionnent.

Des informations supplémentaires ont fuité le 23 mars 2022, avec le célèbre leaker de FIFA Fut Sheriff affirmant que : “Le cross-play sera testé dans FIFA 22. Il n’apparaîtra probablement pas dans Ultimate Team, mais sera bien présent dans FIFA 23 !”.

🚨Cross-play will be tested in FIFA 22. Probably won’t be on Ultimate Team, but is def coming in FIFA 23! — Fut Sheriff (@FutSheriff) March 23, 2022

La fuite a été corroborée par Donk qui a affirmé que les tests commenceront sur FIFA 22, l’objectif étant d’en faire une fonctionnalité à part entière dans FIFA 23.

🚨 BREAKING – Cross play details – Will be tested soon in FIFA 22

– Will be in FIFA 23 Interesting to see what modes they let us test. Hopefully full release of that will be for all game modes in FIFA 23 🤞

🗣 @_Tom_Henderson_ @FutSheriff — Donk 🍊 (@DonkTrading) March 23, 2022

La Coupe du Monde 2022 sera-t-elle dans FIFA 23 ?

Dans FIFA 22, EA a rendu possible la création de personnages féminins dans Clubs Pro pour la toute première fois. Les footballeuses étaient disponibles pour jouer dans des modes hors ligne comme les matchs amicaux en tant que membres de leurs équipes nationales, ainsi l’ajout d’une Coupe du Monde féminine ne pouvait être qu’une question de temps.

Toujours selon Tom Henderson, la technologie HyperMotion, qui a introduit des milliers de nouvelles animations dans FIFA 22, devrait subir un lifting. L’équipe de développement devrait abandonner les combinaisons Xsens au profit de la capture d’animations de vrais footballeurs à l’aide de caméras de stade.

FIFA 23 aura-t-il un mode Carrière en ligne ?

Des rumeurs ont longtemps couru sur l’arrivée d’un mode Carrière en ligne dans FIFA, mais elles ne se sont jamais concrétisées.

Au moment du lancement de FIFA 22, une lueur d’espoir est apparue dans les offres d’emploi d’EA.

Le 3 juin 2021, nous avons signalé qu’un poste d’ingénieur logiciel en ligne avait été publié, avec des détails très intéressants dans la description du poste.

EA job advert says they’re hiring Online Software Engineers to work on a FIFA “online career mode” New feature in FIFA 22? 👀 pic.twitter.com/1fgUXaI63Z — Dexerto FC ⚽️ (@DexertoFC) June 3, 2021

Cela dit : “En tant qu’ingénieur logiciel en ligne, vous contribuerez à la constitution de notre équipe de développement du jeu en réseau, que ce soit pour notre mode Carrière en ligne, ultimate team ou les systèmes et protocoles en ligne de base”.

“Nous recherchons des ingénieurs qui aiment le prototypage et la planification, l’ajout de nouvelles fonctionnalités étonnantes à un jeu existant et bien-aimé, et l’amélioration du code existant.”

Cela dit, il ne s’est jamais concrétisé dans FIFA 22, ouvrant potentiellement la porte au jeu suivant. Eh bien, ce jeu va être lancé en 2022, donc pour les joueurs du mode Carrière, il y a peut-être de bonnes nouvelles à venir.

Fuite des changements de FUT 23

Refonte du collectif avec un système d’étoiles

Le collectif est l’élément clé de la formule FUT, un casse-tête constant que les joueurs doivent résoudre alors qu’ils essaient de regrouper tous les meilleurs joueurs dans un seul onze de départ. Pour le moment, le collectif est idéal avec des joueurs de la même nation ou de la même ligue, mais cela bien pourrait changer dans FIFA 23

Selon une récente fuite de Weaver, FIFA 23 permettra aux joueurs de n’importe quelle ligue ou nationalité de se connecter, travaillant sur un tout nouveau système avec des étoiles. Chaque équipe pourra apparemment gagner jusqu’à trois étoiles, au lieu de la note globale sur 100 utilisée actuellement.

Exclusive FIFA 23 News/Leaks 🚨 Chemistry System Rework 👀 – It looks like every Nation/League works with every Nation/League 🟠

– Chemistry replaced by Stars ✅

– Team can get up to 3 Stars ✅ More big FUT and FIFA 23 News are coming soon ⏰ — Weaver – FUT (@WeaverImBMW4er) May 28, 2022

Pour le moment, tout n’est pas clair sur comment le nouveau système gérera les améliorations des statistiques et quelles seront les récompenses pour une meilleur collectif.

Quoi qu’il en soit, il ne fait aucun doute que permettre aux joueurs d’intégrer des stars du monde entier dans une seule équipe sans pénalité changerait fondamentalement FUT 23 si la fuite s’avérait vraie.

Les cartes modificateurs de poste supprimées

À l’occasion de la sortie de FIFA 23, les cartes permettant de modifier le poste de votre joueur devraient être supprimées. Afin de pallier ce changement, les joueurs auront désormais des positions primaires et secondaires assignées à leurs cartes.

Le leaker Fut Sheriff a détaillé ce nouveau format en montrant deux exemples avec Joao Cancelo et Ronaldinho. Le premier pourrait jouer arrière droit comme poste principal et arrière gauche comme poste secondaire. De même pour Ronaldinho qui pourrait éventuellement jouer ailier gauche ou milieu offensif central.

🚨Position Modifiers are changing on Fifa 23! There are NO ❌ specific position modifiers in the game. Every player has a Primary position and most of them have a secondary position.👀🔥 Follow @Criminal__x and @FutSheriff 🔥#fifa23 pic.twitter.com/0vgDitewG7 — Fut Sheriff (@FutSheriff) June 13, 2022

Le but est de permettre à un joueur de jouer et opérer à deux postes précis sans compromettre le collectif de votre équipe. Un nouveau changement très important à venir dans FUT 23 ?

Nouvelles cartes Héros et Icônes

Dans le mode Ultimate Team, il est possible de jouer avec d’anciennes gloires et légendes du ballon rond.

Les cartes Icônes rassemblent les plus grands joueurs comme Pelé, Cruyff ou Zidane. Il existe trois versions de chaque carte Icône dans FUT : base, mid, et prime. Dans FIFA 23, selon les dernières fuites, la liste pourrait s’allonger avec David Villa ou encore Alfredo Di Stéfano.

Les cartes Héros permettent également de de rendre hommage à certaines anciennes gloires du football mondial avec une carte unique. Yaya Touré, Diego Forlan ou encore Diego Simeone pourraient faire partie des nouveaux inscrits en tant que Héros FUT sur FIFA 23.

Toute ces informations sont des fuites ou des rumeurs, donc il ne faut pas hésiter à prendre avec des pincettes tout cela même si de nombreux insiders ont fait leurs preuves par le passé. N’hésitez pas à nous suivre sur notre compte @DexertoFGB pour être tenu au courant de toute l’actualité sur FIFA 23.