Les meilleurs jeunes joueurs de FIFA 22 à signer dans le mode Carrière

Dans le mode Carrière de FIFA 22, il est tout aussi important d’avoir de jeunes espoirs que des joueurs vedettes, mais il est difficile de savoir lesquels valent la peine d’être recrutés. Découvrez donc notre liste des meilleurs prodiges par poste.

Alors qu’EA s’est délesté de la franchise FIFA pour lancer EA SPORTS FC, de nombreux joueurs restent fidèles à des jeux un peu plus anciens à l’image de FIFA 22.

Le Mode Carrière fait partie des activités en vogue chez les joueurs de FIFA 22. Il n’y a rien de tel que la sensation de faire passer un club sans succès à la richesse ou de mener un club à succès vers encore plus de trophées.

Mais comme dans tout, dans le monde du football, il y a une manière optimale de le faire, et l’une des choses les plus importantes que vous pouvez faire est de développer de jeunes talents afin de bâtir un groupe de jeunes prodiges qui deviendront les prochaines superstars du football.

Le problème, c’est qu’il y a tellement de jeunes joueurs sur le marché qu’il est difficile de savoir lesquels valent la peine. Pour vous faciliter la tâche, nous avons donc dressé une liste des meilleurs joueurs que vous pouvez acheter.

EA SPORTS Menez votre équipe à la gloire dans le mode Carrière de FIFA 22.

Les meilleurs jeunes gardiens et défenseurs

Si votre équipe marque, vous pouvez gagner. Mais si personne n’arrive à marquer contre vous, alors vous ne perdrez jamais (logique).

C’est pourquoi il est indispensable de développer une ligne défensive solide, et c’est l’endroit idéal pour commencer.

La règle générale est que vous voulez remplir la position de défenseur central avec des joueurs grands et forts. Non seulement cela les aidera à contenir les attaquants, mais cela signifie également qu’ils seront en mesure de jouer les ballons aériens beaucoup plus facilement.

En revanche, on ne peut pas en dire autant de vos arrières latéraux. C’est un rôle différent avec des exigences différentes, ce qui signifie que la vitesse et d’autres qualités qui aident à la contre-attaque sont primordiales.

Bien sûr, les gardiens de but sont la pierre angulaire de l’équipe, et il est important d’en avoir un excellent dans n’importe quelle équipe. Heureusement pour vous, nous avons compilé une liste des meilleurs espoirs disponibles à tous ces postes. Voyons un peu qui ils sont et quelles sont leurs statistiques.

Joueur Âge Club Poste Note Potentiel Prix Maarten Vandevoordt 19 KRC Genk G 70 86 3,3M Luca Netz 18 Hertha BSC DG 67 84 5M Jarrad Branthwaite 19 Everton DC 66 84 2,5M Wesley Fofana 20 Leicester City DC 78 86 29M Illan Meslier 20 Leeds United G 75 86 18,5M Alphonso Davies 20 Bayern Munich DG 81 89 58,5M Sergino Dest 20 FC Barcelone DD 75 88 20M Gianluigi Donnarumma 22 PSG G 86 92 89M Matthijs de Ligt 22 Juventus DC 85 92 71M Jules Kounde 22 FC Séville DC 82 88 53M Dayot Upamecano 22 Bayern Munich DC 81 90 42,5M Achraf Hakimi 22 PSG DD 85 88 69,5M Cristian Romero 23 Tottenham DC 82 87 41,5M

Les meilleurs jeunes milieux de terrain

Le milieu de terrain est la section la plus polyvalente du terrain. Il dépend largement de la formation de votre équipe ce qui signifie que le type de joueurs dont vous aurez besoin va totalement dépendre de la formation et de la tactique que vous adoptez.

Certains milieux de terrain sont d’excellents joueurs polyvalents, tandis que d’autres sont meilleurs en attaque ou en défense. On les classe généralement en MOC, MC, MG, MD et MDC, en fonction de leurs forces et faiblesses. Quoi qu’il en soit, peu importe ce que vous recherchez, notre liste devrait correspondre à vos attentes.

Joueur Âge Club Poste Note Potentiel Prix Jude Bellingham 17 Borussia Dortmund MC 76 88 18M Xavi Simons 17 PSG MC 65 84 3,3M Jamal Musiala 17 Bayern Munich MOC 74 87 37M Ryan Gravenberch 18 Ajax MC 77 89 33M Eduardo Camavinga 18 Real Madrid MC 78 89 37M Pedri 18 FC Barcelone MG 77 91 25M Takefusa Kubo 20 Villarreal CF MD 75 88 13,5M Mason Mount 22 Chelsea MOC 82 89 58,5M Phil Foden 21 Manchester City MOC 84 92 94,5M

Les meilleurs jeunes buteurs et ailiers

Le choix des attaquants et des ailiers est souvent la partie la plus excitante dans la construction d’une équipe. Les gens adorent jouer sur les côtés avec des ailiers très rapides afin de délivrer une passe décisive au dernier au moment à un attaquant vif.

Cependant, il est important de choisir des joueurs qui ont les bonnes compétences pour le poste. Par exemple, les ailiers doivent généralement être rapides, savoir dribbler et bien contrôler le ballon. Les attaquants, quant à eux, doivent être agiles, forts et précis.

Les joueurs offensifs ont tendance à être plus chers que les autres en raison de tout le battage médiatique qui les entoure. Heureusement, nous avons inclus une bonne gamme de jeunes attaquants et ailiers à des prix allant de 1,3 à 34 millions d’euros, en fonction de votre budget.

Joueur Âge Club Poste Note Potentiel Prix Ansu Fati 18 FC Barcelone AG 76 90 37M Fabio Silva 18 Wolverhampton Wanderers BU 69 85 3,7M Myron Boadu 19 AZ Alkmaar ST 76 86 12,5M Christos Tzolis 19 PAOK FC AG 69 87 6,5M Rodrygo 19 Real Madrid AD 79 88 42M Charles De Ketelaere 20 Club Brugge AG 74 85 23,5M Gonzalo Plata 20 Sporting CP AD 74 84 16,5M Vinicius Jr. 21 Real Madrid AG 80 90 83,5M Ferran Torres 22 Manchester City AD 81 89 58,5M Joao Felix 21 Atlético Madrid BU 83 91 82M

Voilà qui résume notre liste des meilleurs jeunes joueurs du mode carrière de FIFA 22. Nous espérons que certaines de nos suggestions seront exactement ce dont vous avez besoin pour compléter votre équipe.

