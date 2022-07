Les nouvelles cartes Héros FUT de FIFA 23 ont fuité – Yaya Touré, Forlán…

FIFA 23 va recevoir une liste de nouvelles cartes Héros FUT. Voici tous les joueurs Héros qui devraient arriver d’après les derniers leaks.

La fin de FIFA 22 approche à grands pas et de nombreux joueurs ont déjà les yeux rivés sur les dernières informations de FIFA 23.

Le prochain épisode d’EA Sports sera particulier pour de nombreuses raisons. Du dernier jeu en partenariat avec la FIFA à l’arrivée d’un crossplay inédit, FIFA 23 est très attendu par les fans.

Le mode le plus populaire, à savoir Ultimate Team, recevra à coup sûr du nouveau contenu pour satisfaire les membres de la communauté. Parmi les premières fuites du nouveau jeu, de nouvelles cartes Héros devraient faire leur apparition dans FUT 23.

Afin de rendre hommage à certaines anciennes gloires du football mondial, EA Sports avait dévoilé les cartes Héros sur FIFA 22, en plus des Icônes. De quoi raviver la nostalgie de nombreux fans.

La spécificité des Héros FUT a permis de nouvelles options afin de créer votre équipe de rêve. En effet, ils disposent d’un Collectif Championnat unique qui offre un lien Club vert avec n’importe quel joueur du même championnat qu’eux ainsi que le lien de la même nationalité.

Plusieurs leakers ont annoncé l’arrivée de nouveaux Héros FUT dans FIFA 23. Voici la liste des cartes Héros selon les dernières fuites :

🚨Starting with a highly requested one…

🔥 Yaya Touré is listed to come as a Hero 🦸on Fifa 23!

Stats are predicted!🫡

Make sure to follow @Criminal__x and @FutSheriff ✅✅#fifa22

— Fut Sheriff (@FutSheriff) June 8, 2022