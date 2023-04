EA SPORTS FC aura-t-il un système crossplay ? Clubs pro, marché des transferts FUT…

EA SPORTS FC va inaugurer une nouvelle ère pour la franchise de simulation de football, et les fans qui cherchent à jouer ensemble sur une grande variété de plateformes se demandent si ce nouveau jeu va proposer une fonctionnalité de crossplay. Tout ce que vous devez savoir.

Si EA SPORTS FC a récemment été annoncé, et les fans attendent déjà avec impatience le mois de juillet afin d’en savoir plus sur le jeu.

Mais une chose que les fans veulent absolument savoir, c’est comment va fonctionner le crossplay. Auparavant, EA a introduit le crossplay dans FIFA afin de rassembler les joueurs et permettre à tous de s’amuser, quel que soit leur plateforme.

Cependant, il y avait encore certaines restrictions en place en ce qui concerne le crossplay dans FIFA 23.

Alors à mesure que la date de sortie d’EA SPORTS FC se rapproche, voyons comment le crossplay fonctionnera dans ce nouveau jeu.

Est-ce que EA SPORTS FC proposera du crossplay ?

Selon les rumeurs, EA SPORTS FC proposera bien du crossplay et étendra cette fonctionnalité par rapport à FIFA 23.

À l’heure actuelle, le crossplay sur la même génération de plateforme est activé dans une grande variété de modes dans FIFA 23.

EA SPORTS EA SPORTS FC devrait fortement développer la fonctionnalité du crossplay de FIFA 23.

En ce qui concerne Ultimate Team, les fonctionnalités de matchmaking en ligne permettent le crossplay entre les joueurs PS4 et Xbox One sur les consoles de dernière génération, ainsi que ceux sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Cette fonctionnalité de crossplay devrait rester la même pour Ultimate Team d’EA SPORTS FC.

Cependant, le problème majeur pour les joueurs d’Ultimate Team est le fait que le marché des transferts sur PC était séparé du marché des transferts de PS5 et Xbox.

Mais cela pourrait bien changer dans EA SPORTS FC, alors examinons les changements prévus pour le crossplay.

Les changements à venir dans le crossplay FUT d’EA SPORTS FC

Le leaker fiable FutSheriff a récemment révélé qu’un marché des transferts du mode Ultimate Team sera disponible en crossplay à part entière, comprenant les joueurs PS5, Xbox Series X|S et PC.

Ce changement devrait toujours voir les plateformes de la dernière génération se partager un marché séparé, mais les joueurs PC pourraient enfin rejoindre les joueurs de la génération actuelle sur un marché des transferts partagé dans EA SPORTS FC.

Enfin du crossplay dans Clubs Pro ?

Une autre rumeur majeure d’EA SPORTS FC suggère que le mode Clubs Pro pourrait enfin bénéficier du crossplay. La fonctionnalité du crossplay pour ce mode extrêmement apprécié est en tête de liste des souhaits des joueurs de FIFA depuis de nombreuses années maintenant.

L’introduction du crossplay dans ce mode pourrait alors donner un nouveau souffle au mode Clubs Pro qui avait été trop souvent délaissé par EA ces dernières années.

Il est cependant important de préciser qu’il ne s’agit ici que de fuites, alors comme d’habitude, prenez toutes ces informations avec des pincettes.