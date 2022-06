FIFA 23 devrait totalement bouleverser le système de poste des joueurs

Selon une nouvelle fuite, FIFA 23 devrait radicalement changer le système des postes des joueurs dans le mode Ultimate Team.

Alors que le cycle de vie de FIFA 22 touche à sa fin, tous les regards des joueurs sont déjà tournés vers le prochain opus, FIFA 23 qui sera le dernier jeu développé par EA à porter le nom de l’instance de football.

Afin donc de fêter en beauté la fin de cette grande époque entre EA et la FIFA, de nombreuses nouveautés ont été prévues par les développeurs.

Et si récemment, nous vous avons déjà annoncé que le mode Carrière allait recevoir des petites améliorations ainsi que le système de collectif, des liens entre les joueurs dans le mode Ultimate Team va également être retravaillé, une nouvelle fuite vient de révéler un nouveau changement majeur.

Selon le célèbre leaker FUTSheriff, une toute nouvelle fonctionnalité impactant les postes des joueurs dans le mode Ultimate Team va faire son introduction.

À l’occasion de la sortie de FIFA 23, les mythiques cartes des modificateurs de poste vont être totalement supprimées.

Afin de pallier ce changement, les joueurs auront désormais des positions primaires et secondaires assignées à leurs cartes. Mais alors comment cela va-t-il fonctionner ?

🚨Position Modifiers are changing on Fifa 23!

There are NO ❌ specific position modifiers in the game. Every player has a Primary position and most of them have a secondary position.👀🔥

— Fut Sheriff (@FutSheriff) June 13, 2022