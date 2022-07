Les nouvelles Icônes de FIFA 23 ont fuité : David Villa, Romario, Zico…

Les cartes Icônes sont un élément essentiel du mode Ultimate Team et elles feront bien évidemment leur retour dans FIFA 23. Découvrez donc la potentielle liste des Icônes qui vont revenir ainsi que les nouvelles.

Il n’y a rien de plus exaltant que de packer une carte Icône dans le mode Ultimate Team. Et à l’occasion de FIFA 23, les joueurs auront l’occasion de le faire une fois de plus, car les figures légendaires du football devraient continuer à figurer dans FUT.

À chaque sortie de FIFA, la liste des icônes disponibles ne cesse de s’allonger et FIFA 23 ne fera pas exception. EA Sports a tendance à ajouter environ quatre nouvelles icônes par jeu, et des fuites ont révélé qui pourraient être ces joueurs.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les cartes Icône dans FIFA 23.

Que sont les cartes Icônes dans FIFA 23 ?

Les cartes Icônes rendent hommage aux meilleurs joueurs de l’histoire du football. Pour commencer, il existe trois versions de chaque carte Icône : base, mid, et prime. Chaque version est une ode à la carrière du joueur, depuis son entrée dans le monde professionnel jusqu’à son accession au statut de superstar mondiale.

Non seulement les cartes Icônes ont généralement une note globale élevée, mais elles offrent une alchimie aux joueurs de votre équipe, quel que soit leur championnat ou leur nationalité. De plus, elles offrent des liens forts avec les joueurs qui partagent la même nation, ce qui les rend idéales pour construire des équipes hybrides.

Les icônes de FIFA 22 sont difficiles à trouver dans les packs, mais ce n’est pas impossible. Si la chance n’est pas de votre côté, vous aurez l’occasion de vous procurer des Icônes car EA a tendance à ajouter des DCE Icônes au cours de l’année.

Les cartes Icônes attendues pour FIFA 23

Deux icônes ont été retirées de FIFA 22 pour diverses raisons et on s’attend à ce que Diego Maradona et Marc Overmars soient également absents de FIFA 23. Les joueurs peuvent cependant s’attendre à ce que la même sélection de cartes Icônes de FIFA 22 soit reprise dans FIFA 23.

EA ajoute généralement quelques nouveaux visages chaque année. Dans FIFA 22, les joueurs ont notamment pu recevoir Wayne Rooney, Iker Casillas, Cafu et Robin Van Persie.

Et récemment, DonkTrading, un leaker du mode Ultimate Team, a suggéré que David Villa et Alfredo Di Stefano seraient deux des nouvelles Icônes de FIFA 23.

De plus, le leaker FUTZone a révélé que deux légendes brésiliennes Romário et Zico ainsi que l’attaquant argentin Gabriel Batistuta pourraient arriver dans FIFA 23 en tant qu’Icônes.

Enfin, Arjen Robben est également pressenti pour rejoindre la liste des Icônes selon plusieurs rumeurs.

Gardez à l’esprit qu’il ne s’agit que de fuites pour le moment et que leurs inclusions sont susceptibles de changer. Dans cette optique, voici une liste des cartes d’icônes attendues dans FIFA 23 :

Hernan Crespo (Argentine)

Alfredo Di Stefano (Argentine)

Juan Roman Riquelme (Argentine)

Juan Sebastian Veron (Argentine)

Javier Zanetti (Argentine)

Gabriel Batistuta (Argentine)

Carlos Alberto (Brésil)

Cafu (Brésil)

Roberto Carlos (Brésil)

Garrincha (Brésil)

Kaka (Brésil)

Pelé (Brésil)

Zico (Brésil)

Rivaldo (Brésil)

Ronaldinho (Brésil)

Ronaldo (Brésil)

Socrates (Brésil)

Romário (Brésil)

Hristo Stoichkov (Bulgarie)

Samuel Eto’o (Cameroun)

Davor Suker (Croatie)

Petr Cech (République tchèque)

Pavel Nedved (République tchèque)

Michael Laudrup (Danemark)

Peter Schmeichel (Danemark)

John Barnes (Angleterre)

David Beckham (Angleterre)

Sol Campbell (Angleterre)

Ashley Cole (Angleterre)

Rio Ferdinand (Angleterre)

Steven Gerrard (Angleterre)

Frank Lampard (Angleterre)

Gary Lineker (Angleterre)

Bobby Moore (Angleterre)

Michael Owen (Angleterre)

Wayne Rooney (Angleterre)

Paul Scholes (Angleterre)

Alan Shearer (Angleterre)

Ian Wright (Angleterre)

Jari Litmanen (Finlande)

Lauren Blanc (France)

Eric Cantona (France)

Marcel Desailly (France)

Theirry Henry (France)

Claude Makelele (France)

Emmanuel Petit (France)

Robert Pires (France)

David Trezeguet (France)

Patrick Vieira (France)

Zinedine Zidane (France)

Michael Ballack (Allemagne)

Miroslav Klose (Allemagne)

Phillip Lahm (Allemagne)

Lothar Matthäus (Allemagne)

Bastian Schweinsteiger (Allemagne)

Michael Essien (Ghana)

Ferenc Puskas (Hongrie)

Roy Keane (Irlande)

Roberto Baggio (Italie)

Franco Baresi (Italie)

Fabio Cannavaro (Italie)

Alessandro Del Piero (Italie)

Gennaro Gattuso (Italie)

Filippo Inzaghi (Italie)

Paolo Maldini (Italie)

Alessandro Nesta (Italie)

Andrea Pirlo (Italie)

Christian Vieri (Italie)

Gianluca Zambrotta (Italie)

Gianfranco Zola (Italie)

Didier Drogba (Côte d’Ivoire)

Hidetoshi Nakata (Japon)

Luis Hernandez (Mexique)

Hugo Sanchez (Mexique)

Dennis Bergkamp (Pays-Bas)

Johan Cruyff (Pays-Bas)

Ruud Gullit (Pays-Bas)

Patrick Kluivert (Pays-Bas)

Ronald Koeman (Pays-Bas)

Frank Rijkaard (Pays-Bas)

Clarence Seedorf (Pays-Bas)

Marco van Basten (Pays-Bas)

Edwin van der Sar (Pays-Bas)

Ruud van Nistelrooy (Pays-Bas)

Robin van Persie (Pays-Bas)

Arjen Robben (Pays-Bas)

Jay-Jay Okocha (Nigeria)

George Best (Irlande du Nord)

Deco (Portugal)

Eusebio (Portugal)

Luis Figo (Portugal)

Rui Costa (Portugal)

Gheorghe Hagi (Roumanie)

Lev Yashin (Russie)

Kenny Dalglish (Ecosse)

Nemanja Vidic (Serbie)

Emilio Butragueno (Espagne)

Iker Casillas (Espagne)

Josep Guardiola (Espagne)

Fernando Hierro (Espagne)

Raul (Espagne)

Carles Puyol (Espagne)

Fernando Torres (Espagne)

David Villa (Espagne)

Xavi (Espagne)

Henrik Larsson (Suède)

Andriy Shevchenko (Ukraine)

Ryan Giggs (Pays de Galles)

Ian Rush (Pays de Galles)

Bien évidemment, nous allons devoir attendre la confirmation d’EA pour savoir si les fuites seront vraiment retenus ou non, mais à en juger par leurs carrières, ils méritent tous de figurer parmi les Icônes de FIFA 23.