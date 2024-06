Elden Ring Shadow of the Erdtree : Faut-il commencer un nouveau personnage ?

Avec l’extension Elden Ring : Shadow of the Erdtree qui vient agrandir un jeu déjà très vaste, devriez-vous commencer un nouveau personnage ou utiliser l’un de vos builds existants ?

Comme pour la plupart des jeux Souls, pour jouer au DLC d’Elden Ring, vous devrez remplir certaines conditions avant de pouvoir vous aventurer dans le Royaume des Ombres. Shadow of the Erdtree est conçu pour ceux qui ont atteint le contenu endgame du jeu de base d’Elden Ring, soyez donc conscient que vous ne pourrez pas commencer un nouveau personnage et y accéder directement.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Avant de pouvoir accéder au DLC d’Elden Ring, vous devrez avoir vaincu Radahn et Mohg. Mohg est un boss endgame dans Elden Ring et il faut de nombreuses heures pour l’atteindre. Il est également conseillé d’avoir terminé le donjon Arbre-Sacré de Miquella. Bien que cela ne soit pas obligatoire, c’est recommandé, car non seulement le lore de Miquella est étroitement lié à l’Arbre-Sacré, mais l’emplacement sert aussi à tester la force de votre personnage.

Fromsoftware

Devriez-vous commencer un nouveau personnage ?

Nous vous déconseillons de le faire. En effet, si vous commencez un nouveau personnage dans Elden Ring, vous devrez rejouer de nombreuses heures pour atteindre le point nécessaire pour accéder au contenu de Shadow of the Erdtree.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Si vous avez un personnage qui a déjà vaincu les boss Radahn et Mohg, vous pourrez simplement revenir à l’arène de boss de Mohg, approcher l’œuf de Miquella et commencer votre nouvelle aventure. Même si vous avez terminé le jeu et vu l’une des fins, ce contenu sera toujours disponible pour vous – à condition que vous ne soyez pas passé au prochain cycle New Game +.

Bien sûr, si vous voulez recommencer, allez-y. Sachez juste que vous aurez beaucoup d’aventures à vivre avant de pouvoir accéder au nouveau contenu de Shadow of the Erdtree.

Devriez-vous passer à NG+ avant de commencer le DLC ?

Nous vous déconseillons également de vous lancer dans votre prochaine partie New Game+ avant de commencer le DLC Shadow of the Erdtree.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Comme pour un nouveau personnage, lorsque vous entrez en New Game+, vous serez de retour au début et devrez rejouer toute l’histoire et vaincre Radahn, Mohg et idéalement l’Arbre-Sacré avant de pouvoir vous lancer dans l’extension. Bien que vous ayez probablement déjà tout l’équipement et les objets dont vous avez besoin, il faudra encore de nombreuses heures pour revenir au point requis pour le DLC.

Il est important de noter que chaque cycle NG+ rend le jeu plus difficile et que le contenu de Shadow of the Erdtree sera déjà le contenu le plus difficile du jeu. Par conséquent, ne le rendez pas encore plus difficile en entrant dans le prochain cycle NG+. Si vous avez déjà un personnage endgame, envisagez de terminer le DLC avec lui avant de passer à votre prochaine partie.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Si vous avez déjà un personnage qui a traversé plusieurs cycles NG+ et qui peut entrer dans le DLC sans recommencer, utilisez votre personnage existant car il sera probablement assez fort pour explorer le Royaume des Ombres, indépendamment de l’augmentation de la difficulté apportée par le fait d’être au-delà de NG+.

En gros, n’ayez pas peur de vous lancer dans le DLC avec un personnage de haut niveau qui a déjà terminé le jeu plusieurs fois. Ne recommencez que si vous en avez besoin ou envie.

En attendant l’arrivée de Shadow of the Erdtree, consultez la rubrique Elden Ring de notre site pour ne rien manquer de l’actualité du jeu de Fromsoftware.

L’article continue après la publicité